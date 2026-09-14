RTVE aplica una reestructuración en 'Mañaneros 360' con incidencia directa en Jesús Cintora, que obtiene mayor cuota de pantalla

'Mañaneros 360' confirma un cambio sustancial en su escaleta en La 1 de RTVE. Desde hace varios días, el programa líder de la franja matinal queda configurado de una forma distinta, otorgando un mayor peso al tramo que versa sobre actualidad política, conducido por Jesús Cintora, y restando cuota de pantalla al bloque que dirige Adela González.

Quien sea espectador habitual del formato habrá detectado esta modificación que pasa por adelantar media hora la sección dedicada al análisis político. Típicamente, las doce del mediodía era la hora exacta en la que se producía el relevo de contenido, con el presentador (antes Javier Ruiz, ahora Jesús Cintora) situado en el pantallón del plató, con tablet en mano para ofrecer los titulares más destacados de la jornada.

Así, 'Mañaneros 360' quedaba marcadamente diferenciado en dos partes: la primera, de 10:40 a 12:00 horas; y la segunda, de 12:00 a 13:55 horas. Pues bien, concretamente desde el martes 8 de septiembre esa habitual división se ha visto alterada y, en lugar de producirse a las 12:00, la transición se sucede a las 11:30 horas.

El cambio -insistimos- se aplicó el martes 8. El miércoles 9, con la entrevista a Pedro Sánchez, no fue vinculante, pero el jueves 10 y el viernes 11 volvió a repetirse el mismo esquema: el intervalo de Adela González se redujo a 50 minutos (de 10:40 a 11:30 horas) en favor de Jesús Cintora, que sumó esos treinta minutos extra y pasó a comandar casi dos horas y media de emisión.

Y si cabía alguna duda respecto a si sería una medida puntual o no, este lunes, 14 de septiembre, el planteamiento ha sido idéntico. Es decir, vendría a confirmarse que se trata de una reformulación fija; presumiblemente motivada por las audiencias, pues los contenidos de corte político poseen más tirón en la actualidad por encima de cualquier otro.

-Así queda estructurado 'Mañaneros 360' tras el cambio: