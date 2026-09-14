Los titulares de Pedro Sánchez en su entrevista en 'El Intermedio': de la serie de Netflix a sus réplicas a espectadores de Ceuta

Pedro Sánchez ha regresado a 'El Intermedio' este lunes para reencontrarse con el Gran Wyoming pocos días después de su primera entrevista en televisión para hablar sobre la crisis migratoria en Ceuta, que tuvo lugar en 'Mañaneros 360'. Se trata de la cuarta visita del Ejecutivo al espacio de laSexta, que se produce en una noche señalada al coincidir con la aparición del presidente ceutí Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

"Entrevistar al presidente del Gobierno no es tarea fácil, la actualidad está en un momento muy intenso, no sé ni por dónde empezar. Hay temas obvios como Ceuta, el ciclo electoral, los asuntos judiciales que rodean a su Gobierno y el PSOE. Pero hay otros menos evidentes que tal vez convendría abordar, como la guerra de Irán", ha comenzado explicando el rostro de laSexta antes de dar la bienvenida al Ejecutivo.

"Pido paciencia y empatía hacia los ceutíes, el estado está trabajando para resolver esta crisis más pronto que tarde"

Y nada más arrancar, Sandra Sabatés ha ido directa al grano ."¿Qué se ha hecho mal para que un mes después Ceuta siga siendo un polvorín?", ha preguntado la periodista recordando que Pedro Sánchez presume a menudo de su experiencia en crisis, poniendo de ejemplo su gestión de la COVID 19. "No diría que se ha hecho mal o no se ha hecho. Creo que estamos ante una crisis humanitaria que exige no solo la fuerza del estado de derecho a la hora de proceder a aquellos migrantes que no tengan el derecho a la protección internacional de ser retornados en este caso, principalmente a Marruecos", ha comenzado explicando el presidente.

🔴 @sanchezcastejon responde a las pregunta de Wyoming y @sandrasabates11 sobre qué se ha hecho mal en Ceuta.



💬 "Lo que pido es paciencia, empatía hacia los ceutíes, pero también decirles que el Estado estás trabajando para solucionar esta situación más pronto que tarde".



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"Yo lo que pido es paciencia, empatía hacia los ceutíes, pero también decirles que el estado en su conjunto está trabajando para resolver esta crisis más pronto que tarde", advertía entonces antes de que el Gran Wyoming hiciese su primer apunte con un tono de humor. "Bueno más pronto que tarde es precisamente lo que se cuestiona todo el rato, pero igual es una crisis que lleva esa mecánica... Su Gobierno minimiza los avisos del CNI e insiste en que nadie podía prever la magnitud de este asalto... ¿Significa eso que fallaron los servicios de inteligencia?", ha preguntado entonces el presentador.

"Lo que vemos por parte de las autoridades marroquíes no es una actitud pasiva, porque ellos nos alertan también"

"Desde el 8 de julio se produce una sentencia del Supremo que dice que aquellas personas que entren a nado, que es relativamente sencillo en determinadas zonas, no van a poder devolverse en frontera. Esa sentencia lo que hace es empezar a trabajar en una frontera física, las famosas boyas que hemos ido poniendo, precisamente para crear esa barrera de contención y que podamos acatar la sentencia del Supremo y producir las devoluciones en frontera", ha relatado Pedro Sánchez sobre cómo se desencadenaron los hechos realmente.

Así, ha continuado hasta los días clave de la crisis. "Unos días antes del 30 y el 31 de julio lo que se produce es un pico en la entrada de migrantes a la ciudad autónoma, pero nunca en magnitudes como las que vimos en esos dos días", ha explicado. "El 30 de julio comenzamos a recibir una avalancha de migrantes y lo que vemos en las primeras horas por parte de las autoridades marroquíes no es tanto una actitud pasiva, porque ellos nos alertan también, pero vemos una decisión de tratar de gestionar toda esa avalancha de gente de una manera inteligente. Es decir, producir el menor daño posible a esos migrantes", ha aseverado.

"No pudimos hacer frente a esa avalancha y decidimos tomar la decisión más humanitaria"

"10 horas después lo que vemos es un Marruecos mucho más activo, mucho más movilizado para poder contener a esos miles de migrantes y ese compromiso que manifestaron a las autoridades españoles de que todos esos migrantes podían ser devueltos", continuaba recordando Pedro Sánchez, reiterándose en la versión del Gobierno sobre lo sucedido y en la ciudad autónoma. "Lo que nosotros vemos, con los datos y los hechos ciertos hasta ahora, es que esta sentencia del Supremo es utilizada en redes sociales por grupos como justificación para movilizarse el 30 y el 31 de julio hacia Ceuta", ha remarcado.

"Vemos una preparación por parte de las autoridades marroquíes y españolas para hacer frente a esa migración en los días previos y también durante las horas de la crisis", ha insistido el presidente del Gobierno ante el Gran Wyoming y Sandra Sabatés. "Pero desgraciadamente no pudimos hacer frente a esa avalancha y decidimos tomar la decisión más humanitaria, que es absorber a esa gente para posteriormente devolverlas", ha lamentado.

"Mientras exista la desigualdad que existe entre una parte de la frontera y la otra siempre va a existir el desafío de la migración"

Sin embargo, el conductor de 'El Intermedio' no se ha cortado en lanzar la cuestión que más preocupa a la ciudadanía. "¿Pero entonces esto puede volver a ocurrir en otro momento? Pueden juntarse 70 u 80.000 personas en una frontera y que no se entere nadie...", ha insistido el comunicador. "De lo que hay que ser conscientes, lo primero, es de que tenemos un desafío estructural y mientras exista la desigualdad que existe entre una parte de la frontera y la otra siempre va a existir el desafío de la migración", ha advertido Pedro Sánchez.

🔴 ¿Podría volver a ocurrir una entrada masiva de migrantes en Ceuta como la del 30 de julio?



💬 @sanchezcastejon: "Mientras exista la desigualdad que existe entre una parte de la frontera y la otra, siempre va a existir el desafío de la inmigración". pic.twitter.com/Oazz0mvt27 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

"Y nosotros necesitamos una colaboración positiva con Marruecos precisamente para contener esa llegada de migrantes en el lado marroquí, de ahí la necesidad de que la relación esté basada en el respeto y en los hechos, no en elucubraciones y desconsideración", ha continuado explicando el Ejecutivo. "La información que nosotros tenemos es que por supuesto se detectaron movimientos que indicaban que iba a aumentar el número de migrantes, pero en absoluto la proporción que vimos a finales de julio", ha aclarado de nuevo.

"Los Whatsapp no son prueba de que hubiera alertas, a mi juicio es más bien al contrario. Los ciudadanos tienen que saber que cuando hay información de inteligencia, en un país serio como es España, lo que hay es que elaborar informes, compartirlos con superiores, y el resto de los miembros del Gobierno para actuar", continuaba explicando Pedro Sánchez antes de que varios vecinos de Ceuta hayan tomado el altavoz de 'El Intermedio' para formular sus preguntas al presidente.

Antonio, el primer ceutí en la ronda de preguntas, se ha dirigido con contundencia al jefe del Ejecutivo. "¿Qué te pasa que estás acojonado con el Gobierno vecino? Que tienes a Ceuta abandonada. ¿Por qué motivo? Dilo, porque esto va a salir algún día, la historia ya lo dirá", ha preguntado el vecino de la ciudad autónoma. "Creo que las relaciones con los países, particularmente con los vecinos, tienen que ser relaciones basadas en el respeto y en los hechos", ha explicado el presidente del Gobierno.

🔴 @sanchezcastejon responde a Antonio, vecino de Ceuta, sobre las teorías que circulan acerca de la relación del Gobierno con Marruecos: "A lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos". #elintermedio pic.twitter.com/zO6uqkfcXi — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

"Estos bulos que se están propagando a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos"

"A partir de ahí, cuando hemos tenido que decir las cosas las hemos dicho claramente. Estos bulos que se están propagando sobre el móvil y otras cuestiones a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos", resolvía Pedro Sánchez, ofreciendo la versión reducida de su contestación. "Yo podría dar aquí una respuesta prolongada y extensa sobre la necesidad de articular una relación bilateral con Marruecos en el ámbito de la seguridad, de la economía...", ha aclarado.

"Pero si vamos al grano, la pregunta que yo le haría a Antonio para responderle es la siguiente: Aquellos partidos políticos y aquellas personas que están exigiendo que rompamos relaciones con Marruecos, que es al que tienen que retornar una amplia mayoría de esos migrantes... Si rompemos relaciones ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Quieren aportar una solución o quieren enquistar el problema?", ha preguntado entonces el invitado de este lunes dirigiéndose a la oposición.

Y al mencionar la presión del PP e incluso algunos de sus socios de Gobierno durante esta crisis, el Gran Wyoming ha recordado las acusaciones de su rival en las urnas. "Feijóo insinúa que usted está chantajeado de alguna manera por el Gobierno de Marruecos. Incluso Aitor Esteban, que es un hombre más bien moderado, no descarta esa posibilidad. ¿Puede asegurar que el espionaje de Pegasus a usted y a su gobierno no está condicionando su actitud con Marruecos?", ha preguntado el conductor de 'El Intermedio'.

"En absoluto, creo que además como presidente del Gobierno he demostrado a lo largo de estos 8 años autonomía, defensa del interés general y por tanto defensa del interés de los ciudadanos de este país", ha asegurado Pedro Sánchez, moviéndose entonces hacia la segunda pregunta de la noche. "¿Qué plazo da usted para que se resuelva esta situación?", le ha preguntado Juan, otro vecino de Ceuta.

🔴 Juan, otro vecino de Ceuta, pregunta a @sanchezcastejon cuándo recobrará la ciudad a la normalidad y el presidente responde: "El plazo que nos hemos dado este mando único es de aquí a final de año". #elintermedio pic.twitter.com/MlU0XUZTl6 — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

"Nosotros nos hemos dado un plazo de aquí a finales de año. Esperamos cuanto antes poder resolver esta crisis, que tiene tres dimensiones, la de la frontera, reubicar a los migrantes y lo socioeconómico, es decir que los ceutíes no se vean afectados en lo que es su desempeño económico", ha recordado el líder del PSOE. "Es una crisis compleja, pero quiero decirle a los ceutíes que estoy convencido que de esta crisis van a salir incluso más fuertes, precisamente por esa apuesta que está haciendo el estado por su crecimiento económico, su seguridad y su convivencia", ha advertido además.

"Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a se recordado por haber sido un juez imparcial"

Sobre la paralización de la ley nietos, Pedro Sánchez no se ha cortado en lanzar una pregunta. "Aquí hay que recordar que hay dos formaciones políticas que han utilizado esta causa para elevarla al Supremo y hoy estamos donde estamos precisamente por las denuncias del Partido Popular y Vox. La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: "¿De verdad se puede suspender un derecho esencial de la ciudadanía, como es el derecho al voto, a 400.000 españoles?", ha señalado.

🔴 @sanchezcastejon, sobre la decisión del Supremo de suspender el derecho al voto de las personas que han accedido a la nacionalidad española mediante la llamada 'ley de nietos':



💬 "La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿de verdad se puede suspender un derecho… pic.twitter.com/39CTC7DF8i — El Intermedio (@El_Intermedio) September 14, 2026

Y al ser preguntado por los casos judiciales que afectan a su mujer y asu hermano, el presidente del Gobierno se ha pronunciado sobre la neutralidad del juez Peinado. "No todos los jueces son iguales, hay jueces que hacen bien su trabajo y otros.. Yo estoy convencido de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a se recordado por haber sido un juez imparcial", ha asegurado."Insisto, son mi hermano y su mujer, pero tienen su vida, son profesionales, que se han dedicado a trabajar y tener una trayectoria impecable. Hoy desgraciadamente están sufriendo estas consecuencias", terminaba añadiendo.

