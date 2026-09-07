El Gran Wyoming anuncia la visita de Pedro Sánchez a 'El Intermedio': fija el día en La Sexta y da una lección sobre Ceuta

Tras una merecida pausa veraniega, el Gran Wyoming ha retomado las emisiones de 'El Intermedio' este lunes dando el pistoletazo de salida a su tercera temporada en laSexta. Con maleta en mano, chanclas de playa y más bronceado de lo habitual, el presentador se ha puesto fin a sus meses desconectado de la información para firmar un aplaudido análisis sobre la situación en Ceuta y el ascenso de la ultraderecha. Además, ha anunciado la visita de Pedro Sánchez al programa.

"¡Ya estoy aquí españoles!", anunciaba el rostro de laSexta soltando sus maletas en el plató del que se despidió hace unos meses con una actualidad informativa muy distinta. "Estaba en mi isla privada... Pero al ver como el país se estaba yendo al garete he subido al helicóptero 'arranca que debemos salvar España de nuevo", ha bromeado el comunicador.

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El Gran Wyoming deja este valioso apunte sobre el ascenso de la ultraderecha tras la crisis en Ceuta: "¿Qué nos queda por hacer?"

"Arrancamos una nueva temporada y lo hacemos con preocupación. Este programa lleva más de 20 años en antena, y en este tiempo hemos visto de todo. Papas que dimiten, presidentes que llegan, países que se huden... Hasta vimos trabajar a un rey", ha continuado explicando el Gran Wyoming con sorna, aprovechando su habitual gesto de solidaridad con Gaza al inicio del programa para poner el foco en los migrantes y los vecinos de Ceuta.

Así, no ha dudado en señalar el fenómeno que está escalando a raíz de esta crisis humanitaria. "Pero hasta ahora no habíamos visto avanzar de manera global y a tanta velocidad las posiciones más retrógradas. Tras la crisis de Ceuta, el rechazo a la inmigración se ha convertido en la bandera identitaria de muchos. También de partidos políticos que nos han instalado en el marco de lo que ellos llaman una invasión de la que hay que defenderse", ha sentenciado el conductor de 'El Intermedio'

"Pero esto no solo ocurre en España. Ayer mismo Alternativa Para Alemania arrasaba en Sajonia Anhalt, esto supone que un partido neonazi puede volver al poder en ese país. Por primera vez desde su anterior líder, el que arrasó Europa y el mundo con sus ideas...", ha destacado entonces el Gran Wyoming haciendo referencia a Adolf Hitler.

"Ese partido promueve eso que ellos llaman remigración, un concepto que en España ya ha acuñado Vox, que no para de subir en las encuestas gracias a sus propuestas xenófobas. Y es que las ideas de la ultraderecha son como el reggaeton, da igual e país de donde venga, todo suena lo mismo y se baila levantando el brazo", ha continuado explicando el comunicador antes de comunicar su postura ante este clima marcado por la crispación y la desinformación.

"¿Y ante este panorama qué nos queda por hacer? En 'El Intermedio' lo tenemos claro, seguiremos actuando como dique de contención: lo vamos a contar todo y os lo vamos a enseñar todo", ha terminado advirtiendo el Gran Wyoming antes de que Sandra Sabatés anunciase por sorpresa la visita del presidente del Gobierno a 'El Intermedio' el próximo lunes 14 de septiembre.

"¿Que va a venir Sánchez? Presidente que era broma, esta gente escribe cosas que yo no quiero decir", ha bromeado tras lanzar alguna que otra pulla sobre los apoyos del Ejecutivo. "Que por cierto, recuerdo que me prometió un viaje en el Falcon... Como siga así la cosa se me va a caducar, ya te lo digo", ha espetado el comunicador.