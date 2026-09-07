'Zapeando' anuncia la reincorporación de una mítica colaboradora a su equipo seis años después de dejar Atresmedia

Este lunes 7 de septiembre es el día elegido por La Sexta para el inicio de las nuevas temporadas de sus programas como 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde', que han estrenado además nuevo plató y línea gráfica; así como de 'Zapeando' y 'El Intermedio' con nuevos fichajes.

'Zapeando' ha contado este lunes con el regreso de Dani Mateo como presentador, después de que en verano hayan sido María Gómez y Miki Nadal los encargados de presentar el programa en ausencia del rosto titular. Además, el programa producido por Globomedia también ha renovado su cabecera y su línea gráfica siguiendo los pasos de otros espacios de La Sexta, en una apuesta de la cadena por reformular todos sus formatos en plena crisis de audiencia tras haber sido superada por Cuatro en los últimos meses.

El programa ya inició algunos cambios hace unas semanas cuando adelantó su horario tras el final de 'Jugones' junto a 'Más vale tarde', en un intento de La Sexta por reconducir sus flojos datos de los últimos meses y tratar de adelantarse a sus rivales. Además, también ha reforzado su equipo con algunos regresos inesperados como el de Irene Junquera, que volvía al formato durante el mes de agosto.

Pero la que fuera copresentadora de 'El Chiringuito' no será el único regreso de 'Zapeando' en esta nueva temporada. Y es que el programa que conduce Dani Mateo ha anunciado este lunes la vuelta de otra 'hija pródiga' al programa. "En unos minutos vamos a desvelar la identidad de la nueva colaboradora de esta temporada. Ya hemos adelantado que es alguien que conoce muy bien el programa y que incluso se ha sentado en esta mesa", ha empezado diciendo el presentador.

"Ha llegado el momento de saber quién es nuestra nueva colaboradora. El jueves es el día del regreso más esperado porque ya se ha sentado en esta mesa. Hay regreso. Vuelve a 'Zapeando' alguien que nos conoce muy bien, y por eso nos sorprende mucho que haya decidido volver y a la que vosotros también conocéis muy bien", ha seguido diciendo Dani Mateo.

Anna Simón regresa a 'Zapeando' como colaboradora

Anna Simón en 'Zapeando'

Justo después, el programa ha emitido un vídeo en el que se descubría que la colaboradora que regresa a 'Zapeando' es Anna Simón. "¿Recuerdas que estabas haciendo el 28 de octubre de 2020 a esta misma hora?", se preguntaba María Gómez en esta promo. "Ella tampoco, hace seis años que el equipo de 'Zapeando' le perdió la pista a Anna Simón pero por suerte la hemos encontrado. Estaba un poco tiesa pero completamente funcional. Así que este jueves se reincorpora al trabajo Anna Simón", ha añadido la colaboradora.

"Así es queridos amigos. Seis años de vacaciones, más que yo. Anna Simón qué bien ehhh", ha reaccionado Dani Mateo. "Anna es ADN Zapeando", ha reconocido por su parte María Gómez. "Es una persona tan famosa que yo estuve trabajando en la cárcel de Cuatro Camins unos días y uno de los presos me dijo dale un saludo a Anna Simón que íbamos juntos al colegio", ha terminado contando Quique Peinado.

De esta manera, Anna Simón regresa a 'Zapeando' seis años después de que dejara el formato tras haber sido una de las caras más emblemáticas del programa desde sus primeros tiempos y llegara a ser incluso presentadora sustituta en ausencia de sus presentadores titulares (Frank Blanco y Dani Mateo). La presentadora decidió abandonar Atresmedia en 2020 tras no renovar su contrato con el grupo.

En los últimos años ha estado formando parte de TV3 como conductora de programas como 'Lloguer a primera vista' y 'El tros'. No obstante, el año pasado Anna Simón ya regresó a Antena 3 como copresentadora de 'Emparejados', el programa que condujo Joaquín Sánchez junto a su mujer Susana Saborido encargándose de la sección de dating show en relevo de Lorena Castell.