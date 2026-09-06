Entrevista a Gonzo, ante las críticas a 'Salvados': "No son espectadores, es gente interesada en generar ruido y polémica"

'Salvados' vuelve este domingo 6 de septiembre a La Sexta con Gonzo como presentador. El programa producido por Producciones del Barrio cumple 18 años en la cadena de Atresmedia y lo hace manteniendo su ADN con las historias y sus protagonistas en el centro de cada entrega, pero reinventando su manera de contarlas.

Para su regreso, 'Salvados' reconstruye las luces y las sombras de Rita Barberá en un programa doble que dará comienzo a la nueva temporada. El espacio aprovecha que en noviembre se cumplirán diez años de la muerte de la que fuera alcaldesa de Valencia. La historia de Rita Barberá es la historia de una mujer que consiguió mantenerse en primera línea política en un mundo de hombres en los años dorados del PP. Un personaje imprescindible para entender la historia reciente de nuestro país y que ha vuelto a ser noticia por la imputación de miembros de su familia y gente cercana a ella en el ayuntamiento de Valencia.

En El Televisero hemos podido hablar largo y tendido con Gonzo sobre la nueva temporada de 'Salvados', en la que también habrá un episodio que dará mucho que hablar con el reencuentro entre un etarra y el hijo de una de sus víctimas. Un tema que sin duda traerá cola.

Asimismo, le preguntamos a Gonzo por la polémica que ha habido esta última semana en redes sociales con numerosas críticas por abrir la temporada de 'Salvados' con Rita Barberá y no con una entrega sobre Ceuta. Algo a lo que Jordi Évole ya contestó en su cuenta de "X". A este respecto, el director y presentador de 'Salvados' deja claro que los que les han criticado no son espectadores del programa y solo buscan generar ruido y polémica.

Por último, Gonzo no se reprime en hablar de las agresiones a reporteros y de la crisis que atraviesa La Sexta señalando alto y claro lo que ha hecho Cuatro para conquistar a la audiencia después de que durante años redujera su apuesta por la actualidad a la mínima expresión.

'Salvados' cumple 18 años como uno de los formatos que mejor siguen funcionando en La Sexta. ¿Cuál crees que es la clave del éxito para seguir conquistando a la audiencia?

Supongo que eso deberían decirlo los espectadores que después de 18 años nos siguen viendo. Los que llevan desde el principio, los que se sumaron luego, los que quizás nos abandonaron y luego volvieron. Yo creo que lo que hacemos es un contenido de calidad, en el que no nos dejamos llevar por modas. Si que nos adoptamos a los tiempos que corren, sobre todo en las narrativas, pero que intenta ser un clásico y que los géneros en los que nos solemos apoyar para contar las historias como son el reportaje, la entrevista o el documental lo hagamos como se tienen que hacer. Es decir con buenas historias, eligiendo bien los temas, con protagonistas, no con testigos y analistas y teniendo una narrativa que genere emociones y que capte el interés y que demuestre sobre todo respeto por el espectador.

Arrancáis temporada a lo grande con un doble programa sobre el retrato de la figura de Rita Barberá. ¿Qué va a descubrir la audiencia que no sabe aún de la que fuera alcaldesa de Valencia? ¿Y por qué se ha tardado tanto en hacer algo así?

Bueno, lo primero es verdad que son 10 años, pero a veces hay que dar un poco de perspectiva para poder entender ciertas historias. Hoy mismo, Rita Barberá y aquellos años suyos al frente de la alcaldía de Valencia han vuelto a ser noticia porque ha salido un auto en el que se procesa a su cuñado, a cuatro sobrinas, a su mano derecha en el Ayuntamiento, en el que se juzga un caso de corrupción durante la alcaldía de Rita Barberá.

Y luego lo que se descubre en el programa, más bien se recuerda su historia política, se descubre la parte humana que había detrás, se descubre de dónde venía Rita Barberá, cómo era la familia en la que creció, cómo era ella en la intimidad, lo cual explicaba muy bien cuál fue su estilo de gobernar, su forma de acercarse a la ciudadanía y su forma de transmitir mensajes. Pero a mí lo que me parece más interesante de este programa es recordar primero cómo fue el ocaso y la caída de Rita Barberá como personaje político y cómo fue el maltrato que recibió en aquellos meses por parte de su partido y de los que habían sido sus compañeros y aduladores y lo que descubrimos es cómo lo vivió ella personalmente y lo que significó para una Rita Barberá que se sentía intocable y una de las figuras políticas más respetadas y queridas el ver que los mismos que le aplaudían le empezaban a insultar y a aquellos compañeros de partido que de repente le pedían que dejara el partido.

Así, en sus últimos meses Rita se convirtió en alguien empequeñecida y a la que le huían sus propios compañeros de partido. Recordar esos momentos diez años después sigue siendo algo muy actual. Y lo que descubrimos es cómo le afectó a ella todo eso personalmente, que sin duda tuvo que ver en su muerte prematura en un hotel de Madrid mientras esperaba para ir al Senado y declarar en el Tribunal Supremo.

Gonzo junto a José Manuel García-Margallo en el programa sobre Rita Barberá

¿Y más allá de Rita Barberá que nos deparará esta temporada de 'Salvados'?

Pues mira tenemos un programa precioso, que creo que va a dar mucho que hablar, que llamamos 'El Reencuentro' en el que rememoramos uno de los peores atentados de ETA en los años 80. Y lo hacemos a través de uno de los miembros de aquel comando que cometió el asesinato del gobernador militar de Guipúzcoa, Rafael Garrido, al que le pusieron una bomba en el coche mientras iba con su mujer y su hijo pequeño y murieron los tres. Acababan de salir de su vivienda y el último que se despidió de ellos era otro de sus hijos, Fernando Garrido.

Entonces el programa cuenta con el relato de uno de los etarras, el que llevaba la moto en la que iban los que le pusieron la bomba al coche, y Fernando Garrido. El miembro de ETA, Josemi Latasa, acabó siendo uno de los primeros arrepentidos y de los primeros que pidió perdón y que pidió que ETA dejase de matar y también fue uno de los primeros que en su día en los años 90 escribió una carta a Fernando Garrido pidiéndole disculpas. Y hablando con ellos dos para hacer este programa, Josemi nos propuso y nos dijo que le gustaría poderle pedir perdón en persona a Fernando Garrido y le trasladamos la petición a Fernando y hemos podido hacer el encuentro siguiendo todos los protocolos habituales que exigen este tipo de encuentros, y nosotros de repente nos convertimos en un programa que más allá de testigos era intermediario de una petición muy especial y eso es lo que hemos intentado ser.

¿Qué consecuencias crees que puede tener este programa y este reencuentro? ¿Crees que puede animar a otros etarras a querer hacer lo mismo con sus víctimas?

Yo no sé las consecuencias que podrá tener, si imagino que dará que hablar porque es uno de los temas que sigue siendo una de las cuestiones más dolorosas de nuestra historia reciente. Encuentros ya ha habido muchos porque el gobierno vasco y otras asociaciones han intentado promover este tipo de encuentros porque como dice Fernando Garrido el odio y el rencor no construyen sociedad. Una vez se acaba y que cada uno paga lo que tiene que pagar por los hechos que cometió cree que no se puede seguir instalado en que sufran todo lo que a nosotros nos hicieron sufrir. Que el ejemplo cunda, pues esperemos que sí, pero en el buen sentido. Que alguien que ya ha pagado lo que tiene que pagar si ahora se anima a pedir disculpas pues bienvenido sea. Yo creo que esto seas víctima o no lo seas creo que es una lección de vida de dos personas y que para muchos será muy difícil de entender y para otros será interesante. Lo que si deja es reflexión.

Hace unos días Jordi Évole publicaba un tuit contra las críticas que estáis recibiendo por empezar por un tema como el de Rita Barberá después de tantos años y no arrancar con la situación de Ceuta asegurando que nada ni nadie le marca la agenda a ‘Salvados’. ¿Qué opinas al respecto y qué le dirías a todos los que os critican?

Me parece algo completamente artificial. Yo no tengo tuiter y por tanto de estas cosas no me entero. Entonces Jordi nos comunicó que había publicado ese tuit contestando a todos los que nos criticaban. Yo la verdad es que paso bastante de lo que se dice en redes sociales porque es algo que no aporta nada a la construcción del programa. A mí me parece que es un tipo de morbo y de curiosidad que a mí como director de programa no me sirve para saber si un programa está bien o mal hecho, vivo al margen de todo lo que se dice porque no nos aporta nada.

Y además esto es un relato muy viejo lo de estos no hacen un programa de esto porque blablablá del gobierno. Los que piden que hagas un programa sobre Ceuta o los que pidieron en su día que hiciéramos un programa sobre no sé qué sabemos que no nos van a ver. No son espectadores de 'Salvados'. No son gente interesada en informarse y en conocer lo que nosotros podemos aportar en un programa. Son gente interesada en poner un tuit, hacer su gracieta, ganarse sus likes y si puede ser que los saquen en algún lado o que alguien haga un retuit o diga mira la que hay montada. Yo ya estoy mayor para hacerle caso al ruido.

Si alguien pretende o cree que al equipo de 'Salvados' le va a afectar algo lo que alguien, que no sabemos quiénes son ni que intereses tienen, dice en redes sociales no nos conoce muy bien. Y por eso llevamos también 18 años. Al final los que nos tienen que valorar son los espectadores del programa que son los que nos siguen viendo. Lo que digan los mismos de siempre repitiendo mensajes durante 15 años escribiendo los mismos textos cambiando dos palabras pues es gente que quiere ganar notoriedad. Nosotros no les vamos a escuchar.

"Si alguien cree que un programa como 'Salvados' no tiene intención de hacer algo sobre Ceuta es que no ha visto 'Salvados' en su puñetera vida"

Gonzo presenta la nueva temporada de 'Salvados' en La Sexta

Jordi además defendía que hablareis de Ceuta cuando tengáis algo que aportar. ¿Crees que está siendo excesiva la cobertura que se está realizando con Ana Rosa, Iker Jiménez o Susanna Griso desplazados y con especiales de Ana Pastor?

Bueno para empezar déjame decir que si alguien cree que un programa como 'Salvados' no tiene intención de hacer algo sobre Ceuta es que no ha visto 'Salvados' en su puñetera vida porque todos los años y siempre que ha pasado algo gordo o trascendente en este país, 'Salvados' lo ha contado, lo que pasa que lo hemos contado cuando creemos que podemos aportar algo distinto a lo que están haciendo los demás.

Si alguien echa de menos información sobre Ceuta y espera a 'Salvados' para estar informado es alguien que no ha encendido la tele o la radio y por tanto no está esperando a ser informado. Me hace mucha gracia los que dicen 'estos ahora no hablan de Ceuta', pero si tienes diez horas cada día en cada uno de los canales de este país hablando de Ceuta. Al final el objetivo final no es una crítica constructiva o una reflexión seria sobre qué hace o deja de hacer 'Salvados' es intención de generar lío y polémica.

Con respecto a lo que hacen los demás no me gusta hacer generalidades. He visto coberturas y programas que son deleznables y que me enfrentan a lo que yo entiendo por periodismo y luego he visto programas muy buenos con información contrastada, opiniones muy certeras y sin querer hacer ruido.

La situación en Ceuta es delicada y lo que está pasando lo es más. En las últimas horas hemos visto agresiones a reporteros de RTVE en las manifestaciones, también a compañeros de La Sexta. ¿Tú que has sido reportero qué tienes que decir ante este tipo de hechos que parece que son impunes?

Me parece muy triste a lo que estamos llegando y lo que están viviendo mis compañeros. Yo esto lo he sufrido, lo he vivido y sé lo mal que se pasa ahí porque de repente te ves ahí solo ante una panda de descerebrados que están en un momento de excitación y exaltación que no es la habitual, pero esto es el chup chup de un caldo que se prepara a fuego lento en medios de comunicación, en partidos políticos y en redes sociales. Vuelvo un poco a lo de antes, al ruido, a la polémica, en el griterío, al querer llamar la atención con el insulto más grande.

Eso nos lleva a estas cuestiones, a que cuando llega la hora de la verdad se traslada la tensión de lo que se dice en redes sociales o a través de un micrófono cuando no tienes al interlocutor delante y lo apagan pagando trabajadores que solo están haciendo su trabajo y que en función del micro que lleven pueden salir aplaudidos o apaleados. El mismo periodista. Porque hoy estás en una cadena y mañana estás en otra. Los responsables de que esto esté sucediendo normalmente viven de puta madre, están en despachos tanto de dirección de programas y de canales de televisión y sobre todo están en despachos de sedes de partidos políticos. Son los que realmente se benefician de esta tensión que alimentan y que como siempre acaban pagando los de abajo, los currantes, los que están en la calle intentando informar, y a los que a veces se les manda estar en ese lugar para que se generen esas imágenes porque yo eso también lo he vivido y lo he sufrido.

Estamos en un momento muy peligroso, y que los reporteros al final son, una vez más, los primeros que están mostrando en directo con su trabajo a dónde puede llegar el azuzar al personal con medias verdades, con manipulaciones, con tergiversaciones y con exageraciones porque al final el lenguaje que se utiliza en algunos medios de comunicación y en las redes sociales y en programas tiene repercusión porque eso cala en la gente. Y luego en situaciones como la que se está viviendo en Ceuta donde el cabreo es legítimo porque no pueden hacer su vida normal la acaban pagando con quién no tiene ni culpa ni responsabilidad. Yo tengo muy claro quienes son los responsables y tengo muy claro quiénes son los mono neuronales que están alrededor de las cámaras de televisión queriendo llamar la atención que son los mismos que pondrían en tuiter que no hacemos un programa sobre Ceuta.

"Cuatro dejó de apostar por la actualidad y ahora lo hace por audiencia, pero a veces es mejor no acercarte a la realidad, que acercarse para deformarla y utilizarla de forma torticera"

La Sexta no atraviesa su mejor momento en audiencias tras haber sido superada por una Cuatro que se está escorando cada vez más a la derecha y a los extremos y por una TVE que ha apostado fuerte por la actualidad y por la política. ¿Qué crees que está pasando? ¿Ves posible que la situación se revierta?

Yo llevo en La Sexta 16 años y en 16 años cualquier proyecto tiene sus ciclos. Yo cuando entré la cadena estaba en un momento diferente, luego tuvo otro momento que también dependió de la actualidad y del momento social que se vivía en el país que hizo que la gente conectara con ella, y ahora estamos viendo como los datos reflejan una realidad que es que otras cadenas han descubierto que cuando te acercas a la actualidad, a la que renunciaron durante muchos años, la gente te va a ver. Y hablo de Cuatro porque dejó incluso de tener informativos. La actualidad de lo que pasaba en el día a día dejó de tener presencia en su parrilla y cuándo volvieron a poner el ojo en la actualidad es cuándo vieron que el público se acercaba.

Dicho esto, hay veces en las que es mejor no acercarte a la realidad, que acercarse para deformarla y utilizarla de la manera torticera en la que se utiliza en algunos de los programas que estamos viendo en días como estos de Ceuta. Pero eso es un mal endémico de la televisión desde hace mucho tiempo, que es la necesidad de rellenar horas de programación porque sabes que hablando de un tema concreto tienes la audiencia garantizada, aunque eso no significa que estés informando y dándole a la audiencia lo que espera que es información, y no significa que respetes a la gente a la que estás entrevistando porque muchas veces lo que veo en televisión es que tanto el espectador como la gente que sale ahí está siendo utilizada por quién está llenando ese momento el espacio.

Gonzo, uno de los rostros más emblemáticos de La Sexta

Con respecto a TVE. Se la ataca mucho desde la derecha y la ultraderecha diciendo que hay que cerrarla y que van a entrar con lanzallamas ¿Tú como espectador y como contribuyente cómo ves el momento que atraviesa la televisión pública? Además también se han vivido ataques a TVE desde La Sexta y viceversa...

Bueno con respecto a los ataques que dices de TVE a La Sexta o al revés si me permites no voy a entrar porque es algo que no me toca. Yo solo soy un trabajador que dirige un programa que se llama 'Salvados'. Si alguien ataca a 'Salvados' me defiendo como he hecho ahora. Pero yo no soy nadie para ponerme a hablar de lo que hacen otras cadenas y lo que hacen otros compañeros. Al final creo que son cuestiones que no aportan nada al debate social y mucho menos si lo que genera es polarización. Cada uno que vea lo que quiera ver y crea que es lo más conveniente para sus intereses. Por suerte en este país coges el mando y tienes varios canales de televisión. Yo creo que lo que nosotros hacemos en 'Salvados' es muy digno.

Y con respecto a si TVE está politizada o no, creo que la televisión pública siempre va a tener ese problema porque esté quién esté en el Gobierno va a intentar de una manera u otra tener algo de control. Pero yo ahora veo TVE mucho más que en otras épocas y sé que hay muy buenos profesionales haciendo su trabajo.