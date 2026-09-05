Atresmedia trastoca su programación y relega 'Una nueva vida' al late night con su penúltimo capítulo este domingo

'Una nueva vida' está a punto de despedirse definitivamente de la audiencia. Será el próximo domingo 13 de septiembre cuando Antena 3 emita el último capítulo de la ficción protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu. Pero antes, este mismo domingo la cadena de Atresmedia estrenará en prime time 'El secreto', la serie que tomará su relevo en la noche de los domingos.

De esta manera, Antena 3 seguirá su estrategia habitual y ofrecerá en prime time el primer episodio de su nueva apuesta por la ficción turca y relegará al late night los dos últimos episodios de 'Una nueva vida'. Así, este domingo 6 de septiembre la ficción emitirá su episodio a partir de las 0:30 horas.

En el capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo, Halis se tiene que operar y Ferit va a acompañar a su abuelo durante la intervención. Por su parte, Hattuç está muy preocupada por si le pasa algo y Orhan teme perder a su padre.

Tesko se escapa del colegio y aparece en la mansión. Seyran está muy enfadada con el pequeño hasta que descubre que se escapó para no tener que hacer una tarea sobre su árbol genealógico.

Tesko confiesa que realmente no conoce el pasado de su familia y Seyran le ofrece grabar un vídeo sobre la vida de todos ellos. Durante la grabación, Ferit les llama para darles una gran noticia.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, los Korhan estaban buscando a las niñas de Seyran y Suna porque creían que los hermanos Tarik y Saffet Ihsanli se las habían llevado. Tarik negaba su implicación en el secuestro.

Toda la familia estaba desesperada con la búsqueda y el fiscal también les ayudaba, pero Suna no aguantaba la espera y decidía actuar por su cuenta.

Ferit estaba convencido de que Tarik era el culpable y se lo llevaba para torturarle con la intención de descubrir dónde estaban su hija y sobrina. Finalmente, Tarik conseguía escapar y encerraba a Ferit en una sala llena de productos congelados para acabar con él.

La hija de Suna conseguía escapar. Gracias a sus descripciones sobre la casa donde estaba secuestrada, identificaban que, efectivamente, se trataba de la casa de Tarik y podían rescatar a Duru.