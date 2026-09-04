Alianza histórica: 'El Hormiguero', 'Pasapalabra' o 'El Intermedio' dan el salto a Netflix tras un acuerdo de la plataforma con el grupo Atresmedia

En el marco de una alianza histórica entre Atresmedia y Netflix, 'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'Sueños de libertad' y 'Pasapalabra' se incorporarán al catálogo del gigante del streaming. Será a partir del próximo lunes 7 de septiembre. Así, tras su emisión previa y habitual en los canales de Atresmedia, estos formatos tendrán otra ventana de visibilidad más.

Además, al servicio bajo demanda de mayor alcance global se integrará también el 'Equipo de investigación' que encabeza Gloria Serra. Este espacio, uno de los más longevos de La Sexta, estará ya disponible desde este mismo sábado 5 de septiembre.

Estos no serán los únicos productos que Atresmedia colocará en Netflix. A la amplia oferta de la plataforma también se sumará, próximamente, la aclamada y premiada serie 'Veneno', creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'Los Javis', y producción original de la compañía con sede en San Sebastián de Los Reyes.

En el caso particular de 'El Hormiguero' de Pablo Motos, sigue la estela de su inmediato rival, 'La Revuelta'. Y es que hay que recordar que, desde el pasado 2 de junio, entró en vigor el acuerdo de RTVE con Netflix para acoger también el formato de David Broncano al día siguiente de su emisión en el access prime time de La 1.

Si bien, la incorporación de estos títulos -subraya Atresmedia- refuerza su fructífera relación con Netflix que, en los últimos años, ha propiciado un espectacular alcance global para numerosas ficciones de Antena 3; confirmando su capacidad para conquistar a nuevas audiencias y prolongar su recorrido más allá de su estreno original en abierto.

Series como ‘La Casa de Papel’, ‘Ángela’, ‘Alba’, ‘La cocinera de Castamar’, ‘Toy boy’, ‘Mentiras’, o, más recientemente, ‘Entre Tierras’ y ‘Perdiendo el juicio’ se han convertido en éxitos en Netflix, traspasando fronteras. Su excelente rendimiento ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza de la ficción de Atresmedia, genero que domina en el panorama audiovisual de nuestro país.