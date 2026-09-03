Entrevista a Verónica Sánchez, sobre el papel de Sonsoles Ónega en 'Las Hijas de la Criada' y su denuncia al edadismo: "No era justo"

Antena 3 ha querido llevar la delantera en este inicio de temporada televisiva 2026-2027 y no ha esperado más para estrenar dos de sus grandes apuestas para el prime time. Tras lanzar 'La Mesa' de Cristina Pardo con éxito el miércoles, este jueves le toca el turno a 'Las hijas de la criada', la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega que ganó el Premio Planeta 2023. La ficción protagonizada por Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró ve la luz en abierto tras su paso por Atresplayer.

La ficción producida por Buendía Estudios es un drama ambientado a principios del siglo XX y ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos, entre muchas otras cuestiones.

Con 'Las hijas de la criada', Verónica Sánchez regresa a Antena 3 después del gran éxito que vivió con 'Ángela'. Y precisamente fue gracias a ese papel por el que la productora ejecutiva de la ficción, Sonia Martínez, pensó en ella para interpretar a Inés Lazariego, la gran protagonista de la historia que escribió Sonsoles Ónega.

En El Televisero hemos podido hablar con Verónica Sánchez sobre la llegada de la serie a la televisión en abierto casi un año después de su paso por la plataforma de Atresmedia y sobre cómo fue dar vida a un personaje tan reconocido. En este sentido, la actriz nos confiesa la presión inicial que se tiene al meterse en la piel de una mujer a la que todo el mundo que leyó la novela se imaginó de una manera.

Asimismo, aprovechamos esta entrevista para preguntarle a la actriz por el próximo reencuentro con sus compañeros de 'Los Serrano' en la San Diego Comic-Con que se celebrará en Málaga el próximo mes de octubre y sobre si tiene alguna noticia de las intenciones de Fran Perea de grabar algún capítulo especial de la serie de Telecinco o llevar la ficción al cine como hizo este año Paco León con el elenco principal de 'Aída'.

¿Cómo te llegó la propuesta para participar en 'Las hijas de la criada'? ¿Habías leído la novela?

No la había leído. La conocía porque claro fue un éxito abrumador y es obvio que había oído hablar mucho de ella. La leí cuando me dieron los guiones y me llamaron para el proyecto. Tuve la suerte de que me llamó Sonia Martínez, con la que había rodado no hacía tanto 'Ángela' y bueno pues Sonia la verdad es que es una mujer generosísima, una productora incansable y con mucha capacidad de trabajo y siempre que ella me llama para algo siempre me apetece hacerlo. La admiro mucho y cuando me llamó para esto dije me tiro de cabeza.

¿Impone participar en una serie como esta que está basada en una novela que ganó el Premio Planeta y de la que habló todo el mundo? ¿Y el hecho de dar vida a un personaje que la gente se ha podido imaginar de una manera?

Sí, al principio sí y luego tienes que pasar por encima de eso para no bloquearte y que no te abrume en exceso. Pero si al principio piensas que es una novela que ha tenido millones de lectores y que cada uno se ha imaginado a su Inés y no puedes evitar pensar si seré yo la Inés que tiene el lector en la cabeza, pero es algo que tienes que abandonar porque sino no podrías hacerlo como debes.

Cuándo grabaste la serie no pudiste coincidir con Sonsoles. Pero luego si que lo hiciste en la promo cuando se estrenó en Atresplayer. ¿Qué te ha dicho sobre el resultado? ¿Pudiste recibir algún consejo suyo durante el proceso?

Pues la verdad es que Sonsoles es una mujer fantástica y generosísima. Desde el principio apoyó todos los guiones de la serie, apoyó el casting y siempre se ha mostrado tan entusiasta con los resultados que nos ha hecho el trabajo muy fácil a todos y nos ha ayudado muchísimo contar con su apoyo.

¿Qué destacarías de Inés?

Su valentía. Es una mujer muy valiente que decide desafiar las normas sociales porque no le parecen justas y le da igual lo que piensen de ella en el pueblo, incluso lo que piense su marido y de que su familia no la entiendan porque ella tiene un gran sentido de la justicia y lo que a ella no le parece justo aunque sea la norma social no lo acata. Y eso me encanta poder dar vida a un personaje así.

Entre 'Ángela', 'La favorita 1922' y ahora 'Las hijas de la criada' estás dando vida a mujeres que luchan de una manera u otra y a mujeres empoderadas y valientes. ¿Crees que es necesario poder visibilizar a este tipo de personajes en diferentes épocas?

Me encanta poder dar vida a personajes que tienen sus complejidades y que no tienen un papel sumiso o que si lo tienen como por ejemplo en el caso de Ángela, que es una mujer completamente sometida a su marido, la serie denuncia completamente lo contrario. Son personajes complejos y son muy ricos de interpretar. Y luego creo que viene bien mostrar este tipo de personajes y valores para mostrar a todo el mundo de dónde venimos.

Verónica Sánchez y Martina Cariddi en 'Las hijas de la criada'

Cuando se adaptan novelas siempre está la duda de si gustará a los lectores. En el caso de 'Las hijas de la criada' la gran diferencia con la novela es el final. ¿Crees que el resultado convencerá a todos los que leyeron la novela y vean ahora la serie?

Habrá que ver lo que piensa la gente porque ahora que la serie se estrena en abierto llegará a mucha más público. Pero sé que en Atresplayer ha funcionado muy bien y ha gustado muchísimo la serie. La gente que me ha parado por la calle todo el mundo me ha dicho cosas muy positivas, nadie me ha dicho 'uy, lo que habéis cambiado de la novela no me gusta'. Al final todo el mundo es consciente de que cuando se adapta una novela hay cosas que hay que cambiar o no contar porque hay un espacio más reducido. Pero creo que el resultado es bueno y además Sonsoles está contenta y si ella lo está pues ya lo tenemos todo.

'Las hijas de la criada' llega a Antena 3 después de su paso por Atresplayer y posiblemente luego tenga una tercera ventana como pasó con Ángela. ¿Qué te parece esta estrategia? ¿Cómo ves el momento de la ficción en abierto que no termina de funcionar?

Me gusta mucho que las series tengan una vida larga. Que una serie se estrene en plataforma, luego se estrene en abierto y después pueda tener otra plataforma como Netflix le da la posibilidad de llegar a muchos más espectadores. Pero si reconozco que me gusta que se siga apostando por la ficción en la televisión en abierto porque creo que no todo el mundo puede acceder a una plataforma y todo el mundo tiene derecho a ver una ficción de calidad.

Durante años se habló mucho de cómo a las mujeres a cierta edad parece que les cuesta que le den papeles. Sin embargo, tú a tus 49 estás viviendo una etapa profesional muy prolífica con muchos papeles. ¿Crees que ha cambiado la mirada con respecto a las actrices?

Bueno ahora acabo de cumplir los 49, voy a tratar de disfrutar mi último año de los 40 que todo el mundo ya me lleva a los 50. Y sí que creo que afortunadamente la ficción ha cambiado y no solo para nosotras las actrices que tenemos más posibilidades de mostrar nuestro trabajo. No era justo para las mujeres que desapareciéramos a los 30 y tantos por una cuestión de edadismo porque además cuanta más edad tienes, más experiencia tienes y cuentas con más herramientas para sacar adelante el trabajo. Pero lo que creo que es importante es que se cuenten historias de mujeres de otras épocas y de otras edades también como referencia para la sociedad.

¿Cómo ha sido rodar una serie como esta de época en la que además das vida a un personaje a lo largo de muchos años? Y además con un rodaje en exteriores en Galicia...

La verdad es que es muy bonito poder mostrar un personaje que va madurando y que se va complejizando con el paso de los años y que va ganando en determinación, sabiduría. Y también el mostrar esa historia de una familia con hijos que empiezan siendo unos niños, que van siendo adolescentes. Y vas viendo cómo cambia Inés a través de su propia ropa. Como empieza la serie con esa ropa que es bellísima pero que al final dejan un rango de movimiento y autonomía muy pequeño con esos corsés, esos trajes largos con cola. Y cómo a medida que va evolucionando Inés, su vestuario se va relajando y cómo ese vestuario más relajado significa también que ella es capaz de ocupar más espacio en la sociedad. Eso también es muy bonito.

Verónica Sánchez junto a sus compañeros de 'Los Serrano' en el reencuentro por el 20 aniversario

En octubre vas a volver a reencontrarte con tus compañeros de 'Los Serrano' en la Comic-Con de Málaga. ¿Cómo vives este nuevo reencuentro? ¿Sabes algo de esa intención que tiene Fran de hacer un capítulo especial o una película al estilo de 'Aída'?

Pues mira no sabía nada de eso, la verdad es que no me ha llegado nada. Pero el reencuentro con todos mis compañeros siempre es muy bonito y muy entrañable. Los Serrano es una serie que sigue teniendo el cariño de mucha gente, incluso siguen enganchándose nuevas generaciones. Conozco bastantes casos de padres que vieron 'Los Serrano' cuando eran adolescentes y ahora sus hijos están viendo la serie. Con el 20 aniversario de la serie hicimos un reencuentro y parecía que no había pasado el tiempo. Todos nos guardamos mucho cariño, fue una época en la que nos lo pasamos muy bien y ha dado pie a amistades que a día de hoy siguen más que consolidadas.

Yo estaré siempre agradecida a haber participado en una serie como 'Los Serrano'. Mucha gente piensa que como me marché estaba cansada y que no quería saber nada de la serie, pero yo le tengo mucho cariño. Si me marché es porque quería explorar otros mundos y personajes porque consideraba que si seguía no iba a seguir al 100%.