La Séptima se lleva a una histórica presentadora de 'Antena 3 Noticias', que acepta el encargo de conducir su prime time diario

A cinco días de su presentación oficial en el FesTVal de Vitoria, La Séptima ha oficializado este miércoles su último fichaje. Se trata de Noor Ben Yessef, quién hasta hace unos meses formaba parte del equipo de 'Antena 3 Noticias' y 'Espejo Público'. Lo hará además con un papel muy importante en la programación de la nueva cadena de TDT que llegará el 5 de noviembre.

Y es que según ha avanzado Yotele, Noor Ben Yessef tendrá el reto de encargarse del programa que se emitirá en pleno prime time diario de La Séptima, compitiendo así con los grandes formatos de entretenimiento de las cadenas generalistas y con otros espacios de actualidad como 'La noche en 24h' de Xabier Fortes en Canal 24 horas o 'El análisis de diario de la noche' de Antonio Naranjo en Telemadrid.

Así, la joven periodista se incorpora al proyecto de La Séptima para liderar este proyecto con el que la cadena cerrará su programación diaria. Será un espacio para el análisis, la reflexión y el balance de toda la actualidad de la jornada según adelantó José Miguel Contreras, el impulsor de la cadena en una de sus múltiples entrevistas.

Al igual que con los otros fichajes, La Séptima ha oficializado la llegada de la presentadora con una promo protagonizada por ella misma. Un anuncio en el que la periodista empieza presentándose en marroquí. "Hola soy Noor Ben Yessef, periodista española nacida en Sevilla. Mi padre es de Marruecos, de Tetuán, y mi madre española, de Salamanca. Pero vamos eso ya lo sabéis. Lo que vengo a contaros hoy es que me ha llamado La Séptima, que quieren que presente un programa", empieza diciendo.

"Van a hacer una cadena plural, diversa e igualitaria. Es que claro, como voy a decir que no, nada que me voy ya, que me voy. Ah que no os he dicho cuándo, el 5 de noviembre", termina apostillando la presentadora en esta pieza audiovisual en la que se ha confirmado su incorporación.

No nos la podíamos perder. pic.twitter.com/gXyD3o2UT2 — La Séptima TV (@la_septima_tv) September 2, 2026

¿Quién es Noor Ben Yessef?

Nacida en Sevilla el 6 de diciembre de 1995, Noor Ben Yessef estudió periodismo y tras cursar un Máster especializado en televisión empezó a trabajar haciendo prácticas en Antena 3. En 2019 pasó a copresentar la edición matinal de 'Antena 3 Noticias' junto a Manu Sánchez. Tras cuatro años al frente de la edición más madrugadora de los informativos, la periodista anunció su marcha en diciembre de 2025.

Poco después se incorporó al equipo de 'Espejo Público' donde realizó conexiones en directo desde la redacción. Sin embargo, tras solo dos meses, el pasado mes de febrero decidió abandonar definitivamente Atresmedia. Tras ello, la joven sevillana ha conducido su propio podcast de entrevistas, 'Acento Noor' en Podimo.

Todas las caras de La Séptima

Poco a poco, La Séptima va configurando su programación y el plantel de estrellas que se pondrán al frente de sus diferentes programas. Será el próximo 7 de septiembre cuando la cadena de TDT haga su puesta de largo con una presentación tanto a la prensa como para el público en el FesTVal de Vitoria.

Pero con el anuncio de Noor Ben Yessef son ya ocho los rostros confirmados como presentadores de la nueva cadena de TDT. El primer gran fichaje en anunciarse fue el de Javier Ruiz. El presentador abandona 'Mañaneros 360' para ser el nuevo director de este proyecto audiovisual y ponerse además al frente de su programa estrella para las mañanas de lunes a viernes compitiendo contra el que fue su programa y que ahora lidera Jesús Cintora en TVE.

Después se anunció la incorporación de Rocío Delgado. La presentadora abandona así 'O Termometro' en TVG para ponerse al frente de otro de los programas diarios de La Séptima, previsiblemente en la franja de tarde. Y en las tardes pero del fin de semana se emitirá 'Fuera de control', el magacín que conducirán Alba Carrillo y Marta Márquez ('Aquí la tierra') además de otro magacín que también presentará previamente Luján Argüelles en las mañanas de sábados y domingos.

Otro que también se une al proyecto de La Séptima es Héctor de Miguel. El humorista se pondrá al frente de un espacio satírico y de humor al más puro estilo 'El Hormiguero'. Será el regreso de Quequé a la televisión tras abandonar 'Hora veintipico' en la Cadena SER por el acoso que recibió a raíz de una parodia a Nacho Abad.

También se ha cerrado el fichaje de Sarah Santaolalla. La analista política y habitual colaboradora de RTVE con programas como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' así como 'Malas Lenguas Noche' debutará como presentadora de su propio programa de televisión gracias a La Séptima.