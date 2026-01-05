La presentadora Noor Ben Yessef anuncia su marcha de 'Antena 3 Noticias' tras 4 años con un comunicado

Tras más de cuatro años vinculada a la edición matinal de 'Antena 3 Noticias', Noor Ben Yessef se ha despedido de la audiencia este lunes 5 de enero tras anunciar en sus redes el inicio de una nueva etapa profesional. La presentadora de Atresmedia tomó su cuenta de Instagram este domingo para escribir unas emotivas palabras al equipo del informativo y avisar de que este lunes daría su último "buenos días" en 'Noticias de la mañana'.

Con la pausa navideña llegando a su fin esta semana, la periodista aprovechaba sus últimos minutos en la edición matinal de 'Antena 3 Noticias' de este lunes para despedirse de la audiencia. "Bueno, pues hasta aquí el informativo de hoy. Les dejamos ya con los compañeros de Espejo Público. El equipo de 'Noticias de la mañana' vuelve el miércoles, 7 de enero, ya con Manu Sánchez. Que pasen un feliz día", anunciaba la presentadora.

Noor Ben Yessef anuncia su salida de 'Antena 3 Noticias' con un emotivo mensaje en sus redes

Así, Noor Ben Yessef pasaba el testigo a Manu Sánchez, el presentador habitual de 'Noticias de la mañana' al que ha sustituido durante sus vacaciones en diciembre. Sin embargo, la periodista aclaró a sus seguidores de Instagram este mismo domingo que esta despedida tendría un significado más especial, pues se trataba de su último día en el informativo de Atresmedia.

"He estado casi cuatro años en este informativo, he trabajado bajo el mando de varios directores y editores, y ha sido un verdadero lujo absorber tanto conocimiento y experiencia. El equipo de realización casi se ha mantenido, los considero de mi familia", escribió la comunicadora ante sus más de 195.000 seguidores en la plataforma anunciando su fin en 'Noticias de la mañana' de Antena 3.

Así, Noor Ben Yessef no ha dudado en reflexionar sobre su crecimiento en la redacción del matinal, agradeciendo al equipo. "Siempre me han cuidado tanto… En el equipo de redacción ha habido mucho movimiento estos años. Gracias por la generosidad a todos los compañeros que he tenido. No quiero ponerme sentimental, pero quiero hacer una mención especial a los que habéis estado trabajando conmigo mano a mano a diario, porque lo importante ya os lo he dicho, pero por aquí os reitero las gracias", subrayó la periodista.

"Somos un equipo muy pequeño y nos hemos sabido apoyar, soportar, dar ánimos, admirar, regañar, siempre con cariño y respeto", ha añadido la sustituta de Manu Sánchez al final de su post. "El crecimiento profesional en este informativo ha sido increíble. No puedo estar más orgullosa del informativo que hacemos entre todos", terminó subrayando Noor.

Así, horas antes de protagonizar su despedida oficial de 'Antena 3 Noticias', Noor Ben Yessef quiso finalizar su mensaje con unas emotivas palabras dirigidas a los espectadores del matinal. "Gracias por decirme que os tomáis el café con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes siempre. No me quiero extender más porque me pongo ñoña", aseguró la presentadora, sin adelantar cuál será su próximo destino profesional dentro de Atresmedia donde parece que será recolocada en otro informativo.