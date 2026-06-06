Giro de la Justicia con la condena a David Broncano y la productora de Buenafuente por un sketch de hace 9 años

Hace dos años, El Terrat, la productora de 'La Revuelta' fue condenada a pagar una multa de 5.000 euros por un monólogo de David Broncano en el programa 'Locomundo' del Canal #0 de Movistar Plus+ en el año 2017. Ahora, un tribunal ha anulado dicha condena por el chiste en el que el cómico se reía del coaching.

Así, ahora la justicia da la razón a El Terrat, que fue condenado a pagar 5.000 euros a la Federación Internacional de Coaching, al entender que las bromas del presentador, que llegó a llamar "charlatanes, sinvergüenzas y vendehumos" a los coaches, "se hacen en un tono jocoso" y que por tanto están protegidas por la libertad de expresión.

Hay que retrotraerse al 3 de marzo de 2017 cuando David Broncano en 'LocoMundo', el programa que presentaba en el canal extinto de Movistar Plus hizo un monólogo sobre el coaching. En un momento dado, el cómico mostró en pantalla la página web de la Federación Internacional de Coaching para explicar los requisitos que imponían a las personas que se dedicaran a ello y de los cuales posteriormente hizo burla.

Tras aquel suceso, La Federación Internacional de Coaching interpuso una demanda contra la productora y contra la plataforma y en primera instancia se les condenó a pagar la citada multa por haber vulnerado el honor de los coaches.

La Audiencia Provincial de Madrid tumba la condena a El Terrat por el chiste de Broncano

David Broncano en el sketch de 'LocoMundo' sobre los coaches

Dos años después, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la demanda y ha tumbado por ende la multa que tenía que desembolsar la productora El Terrat. No obstante, cabe señalar que la sentencia puede ser recurrida por la Federación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

En este sentido, la justicia considera que aunque las expresiones que utilizó David Broncano para reírse de los coaches podrían ser "vejatorias" si se sacan de contexto, en el entorno de un programa de humor debe prevalecer "el derecho a la libertad de expresión". "Fueron para hacer una crítica a esa actividad desarrollada pero no en su consideración de asociación, sino de forma expresa por la incidencia que en la sociedad tiene esta actividad como es el coaching", recalcan.

Asimismo, desde la Audiencia Provincial de Madrid recogen en la sentencia que solo hay que ver el programa de 'LocoMundo' y esa controvertida entrega para deducir que "esas expresiones se hacen en un tono jocoso".

Por otro lado, aunque en un primer momento la condena fue tanto para El Terrat como para Telefonica, y pese a que finalmente la multa ha sido eliminada, también defiende la Justicia que no es adecuado haber condenado a la operadora. "Telefónica de España, no es por lo tanto la prestadora de dichos servicios, sino la entidad Telefónica Audiovisual Digital, pues no es ni la productora del programa, ni la editora del programa, ni tampoco la propietaria del canal", concluyen tal y como publica Vertele.