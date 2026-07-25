Los 10 estrenos que ver este fin de semana en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, HBO Max o Disney+ del 24 al 26 de julio

Estamos ante el último fin de semana del mes de julio y, pese a que estamos en una pequeña sequía de grandes títulos, las plataformas de streaming siguen intentando traernos un buen puñado de estrenos. En este caso, habría que destacar la nueva película de José Coronado para Netflix. 'Los creyentes' es un thriller repleto de tensión en el que Coronado se mueve como pez en el agua. También llega '72 horas', comedia de Kevin Hart, de esas que hay muchas, pero Hart siempre le pone corazón y alma a todos los proyectos en los que está, así que destaca por encima de la media.

Pero si hay un estreno grande que llega este fin de semana, ese es 'He-Man y los Masters del Universo', la nueva adaptación del clásico de los 80, con Nicholas Galitzine y Jared Leto siendo los protagonistas absolutos, junto a la joven Camila Mendes. También seguiremos a Tom Hiddleston en su repaso por la mítica historia de Pompeya, o descubriremos dos propuestas interesantes de terror: una de ellas es 'Primate', con un simio con muy malas pulgas; la otra es 'La ahorcada', con Amaia Salamanca metiéndose de lleno en el cine de terror.

He-Man y los Masters del Universo

Sinopsis: Un niño de diez años, el príncipe Adam, se estrelló en la Tierra en una nave espacial y fue separado de su espada mágica, el único vínculo con su hogar en Eternia. Tras localizarla casi dos décadas después, el príncipe Adam es transportado de vuelta al espacio para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor. Pero para derrotar a un villano tan poderoso, el Príncipe Adam primero tendrá que descubrir los misterios de su pasado y convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo.

Los que crecimos en los 80 y los 90 disfrutamos mucho con las aventuras de He-Man y sus luchas contra Eskeletor. Una adaptación a imagen real podía, o salir muy bien, o salir muy mal. El director es Travis Knight, que ya deslumbró con 'Bumblebee', spin off de 'Transformers', así que ya tenía experiencia con licencias de los 80. Y el protagonista elegido fue Nicholas Galitzine, al que descubrimos en 'Rojo, blanco y sangre azul'. Además de Jared Leto como el principal villano. ¿El resultado? Una muy divertida y fiel adaptación, muy en el estilo de 'Dragones y mazmorras', pero que se la ha pegado en taquilla. Aunque Prime Video ya avisó que su interés sobre todo era en el desempeño de la película en streaming.

"Vi la serie clásica de Filmation, también 'Masters del Universo: Revelación', leí muchos cómics y volví a ver la película de Dolph Lundgren. Pero, como ocurre con cualquier proyecto, el guion es la referencia principal. Es lo que guía todo el proceso. Había muchas cosas que quería hacer con el personaje y que eran muy específicas de esta película. Llega un momento en el que tienes que dejar atrás todas las referencias, confiar en tus instintos y seguir tu propio camino. Y eso fue lo que hice", confesó Galitzine en una entrevista para HobbyConsolas.

Plataforma: Prime Video

Los creyentes

Sinopsis: Ruth, una mujer de 30 años que lleva un tiempo distanciada de su familia, regresa a casa cuando su madre muere en extrañas circunstancias. Allí se reencuentra con su padre, Martín, que desde la jubilación parece haberse convertido en un tipo gruñón, agresivo y creyente en una siniestra teoría de la conspiración que le obsesiona. La relación entre los dos es tan tensa, y el comportamiento de él tan errático, que Ruth comienza a sospechar que Martín pudo ser el responsable de la muerte de su madre. ¿Es posible que esté compartiendo techo con un asesino?

Esta película de Netflix es su nuevo thriller psicológico, protagonizado por supuesto por Jose Coronado ('Legado') y Stéphanie Magnin ('La moderna'). La película, producida por El Desorden Crea y con dirección de Roger Gual ('Clanes'), cuenta con un guion que supone la vuelta conjunta de Carlos Montero y Darío Madrona tras 'Élite'. El rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Asturias y Madrid y en la ciudad de Berlín, y es una de las grandes apuestas de la plataforma para este verano. Además, cuenta con el aliciente de Coronado, experto en liderar grandes historias con giros sorprendentes, y que poco a poco es más reconocible para el resto del mundo.

"Yo empecé con 30 años porque antes había estado en la universidad. Había empezado Medicina, había empezado Derecho y no había acabado ninguna, pero me tiré seis años a la universidad que me vinieron muy bien luego para mi carrera", recordó Jose Coronado sobre sus inicios en el mundo de la actuación en una entrevista para Sensacine. "Luego tuve una agencia de viajes, tuve una agencia de modelos, fui coreógrafo, estuve de modelo dando vueltas por el mundo y luego ya me metí en el mundo de la hostelería, que era muy duro".

Plataforma: Netflix

72 horas

Sinopsis: Un padre casado con tres hijos se ve incluido, por accidente, en el chat grupal de un grupo de veinteañeros que planean una despedida de soltero desenfrenada en Miami, y termina asistiendo al viaje.

Kevin Hart es uno de esos comediantes que hemos visto en decenas de películas pero no acabas de reconocerle si no eres de Estados Unidos, porque tiene un humor muy característico del país norteamericano. En esta ocasión, la premisa es una locura divertida de esas que hemos visto tantas veces, pero generalmente protagonizadas por mujeres: despedidas de soltero. Aunque quizá la más célebre del cine sea la de 'Resacón en Las Vegas'. Aquí Hart está acompañado por Teyana Taylor, a la que vimos en 'Una batalla tras otra', Andy García o el cómico Marcello Hernández, al que hemos visto en 'SNL'. Además, en el apartado del guión tenemos a la dupla Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg, responsables de la serie 'Cobra Kai', también de Netflix.

"Fue absolutamente increíble. Desde el primer día hasta el final, eran comediantes y actores de comedia con muchísimas ganas de aprovechar una oportunidad", comentó Kevin Hart para Hello! sobre sus compañeros de reparto en la película. "Es fantástico formar parte de una comedia para adultos (clasificada R). Hacía tiempo que no nos movíamos en este terreno".

Plataforma: Netflix

Primate

Sinopsis: Tras regresar de la universidad, Lucy se reúne con su familia, incluido el chimpancé Ben. Pero el simio contrae la rabia durante una fiesta en la piscina y se vuelve muy agresivo. Lucy y sus amigos se atrincheran en la piscina e idean formas de sobrevivir a los ataques del feroz chimpancé.

Johannes Roberts dirige esta cinta de terror un poco de serie B, después de haber trabajado en otras como 'A 47 metros' o 'Los Extraños: Cacería nocturna'. Con el ganador del Oscar Troy Kotsur como secundario de lujo, nos enfrentamos a un primate con bastantes malas pulgas que busca matar a todo el que se encuentre en su camino. Hay bastante gore (aunque le falta ir con todo), y es entretenida. Pero podría haber salido algo mucho más interesante. "He vivido en silencio toda mi vida, así que para mí es lo normal. Pero fue revelador escuchar a la gente 'oyente' decir: 'Esta parte es aterradora'. Resulta que los momentos de silencio total son los que más asustan al público. Hay alguien detrás de ti y no lo escuchas… la gente entra en pánico, pero yo me sentía seguro (risas). Es muy poderoso invitar al público a experimentar el terror desde la perspectiva de un personaje sordo. 'Bienvenidos a mi mundo de silencio'", comentó el actor para Time Out México.

Plataforma: SkyShowtime

Septiembre 5

Sinopsis: Durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, el equipo de periodistas deportivos estadounidenses de la ABC que cubrían los juegos se vieron de repente obligados a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israelíes secuestrados por un grupo terrorista.

Tim Fehlbaum dirige este drama con tintes de thriller sobre el célebre secuestro de atletas israelíes en Múnich'72. Spielberg ya hizo una gran película sobre el tema, que no dejaba títere con cabeza, y ahora le toca el turno al director austriaco, en un reparto liderado por Peter Sarsgaard. Nominada al Oscar a Mejor Guion Original, se trata de una película muy bien dirigida y que trata de arrojar algo de luz sobre una época muy oscura de nuestra historia. Y, con la guerra llevada a cabo por Israel en la actualidad, nunca está de más saber un poco sobre sus antecedentes.

"Empezamos a comprender que la responsabilidad que teníamos de ser honestos, veraces y minuciosos en nuestra cobertura iba más allá de lo que cualquiera de nosotros había podido imaginar", comentó Geoffrey Maranson, el productor de la película. para Público.

Plataforma: Movistar Plus

Vida privada

Sinopsis: La reputada psiquiatra Lilian Steiner emprende una investigación privada sobre la muerte de uno de sus pacientes, del que está convencida que ha sido asesinado.

Rebecca Rebecca Zlotowski dirige este thriller combinando comedia, drama y thriller, con Daniel Auteil como protagonista... y con una Jodie Foster absolutamente soberbia. Ella es media película, por no decir más, y compone un personaje perfecto, que debería haber tenido mucha más repercusión. Quizá no acabó de funcionar debido a su irregular guión. Pero pese a ello, estamos hablando de Jodie Foster, y siempre es bueno darle una oportunidad a cualquier proyecto en el que aparezca. "Creo que estoy haciendo el mejor trabajo de mi vida y estoy siendo más feliz que nunca trabajando. No era tan feliz de joven, siempre pensaba que no era lo suficientemente buena, tenía mucha ansiedad y ahora ya no la tengo", comentó la oscarizada actriz en una entrevista para Cadena SER. "A mi madre le encantaba Francia, le gustaba todo lo europeo, todo lo francés incluso sin haber viajado a Francia. Un día consiguió hacer un viaje en autobús por el país y cuando volvió nos dijo que nos íbamos a mudar a Francia, y que me iba a convertir en una actriz francesa. De alguna manera, se ha cumplido, ella pasó una parte de su vida aquí y disfrutó de la cultura francesa".

Plataforma: Movistar Plus

Si pudiera, te daría una patada

Sinopsis: Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, su marido ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta.

Rose Byrne fue una de las firmes candidatas a llevarse todos los premios a principios de este año gracias a su brillante actuación en esta segunda película de Mary Bronstein, más de diez años después de su primer largometraje. Su carrera casi comenzó con el Oso de Plata a la Mejor Interpretación protagonista en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Y también se llevó el Globo de Oro, revolucionando la carrera hacia los Oscars, aunque al final se lo acabara llevando Jessie Buckley por 'Hamnet'. 'Si pudiera, te daría una patada' no es una comedia al uso, pero tampoco es un drama. Se encuentra entre medias de dos mundos, y es precisamente lo que la hace funcionar, al igual que la portentosa interpretación de Rose Byrne.

"Gran parte de una carrera [artística] se basa en oportunidades, se trata de lo que te llega, y lo que no, cómo gestionarlo, y encontrar el potencial como actriz", afirmó Byrne en una entrevista para Kinótico.

Plataforma: Movistar Plus

La ahorcada

Sinopsis: Rosa Martín, cantautora conocida como "La Ahorcada", se suicida en el jardín de Fran, un hombre al que amaba y que la trataba como un mero objeto sexual. El fantasma de "La Ahorcada" permanece en la mansión de Fran, negándose a ser ignorado y decidido a darle una lección. Su obsesión acabará convirtiendo la vida de Fran y su familia en un infierno.

Miguel Ángel Lamata dirige esta película protagonizada por Amaia Salamanca y Eduardo Noriega, estrenada el pasado 22 de abril. Un thriller psicológico que explora los límites difusos entre el amor, la obsesión, la venganza y la culpa. Basado en la novela de Mayte Navales, quien también firma el guion, no tuvo mucha suerte en su paso por cines, pero podría vivir una nueva vida muy interesante en plataformas gracias a su estreno en HBO MAX. "El arco de los personajes permite trabajar muchos matices que normalmente no siempre se ven reflejados. En 'La ahorcada' sí se aprecia ese proceso; mi personaje, Rosa, sufre una transformación muy compleja a lo largo de la película", comentó Salamanca en una entrevista para RTVE. La actriz, que saltó a la fama gracias a la serie 'Sin tetas no hay paraíso', no para de trabajar últimamente, sobre todo gracias a su presencia en la serie 'Muertos S.L.' de los hermanos Caballero, llevándose el aplauso de la crítica; o en la serie 'Pura sangre', en su regreso a Telecinco.

"La historia tiene dos vertientes. Por un lado, es una película de terror de casa encantada con poltergeist, posesiones, exorcismos, saltos en el tiempo, con escenas oníricas, con niños con poderes, telequinesis, telepatía, parapsicología por todos lados, que eso me encanta desde que era muy pequeño. Y por otro lado, habla de amores tóxicos, de dependencia, de culpa y de todo lo que pasa cuando el amor no correspondido se da en una relación de pareja. Y creo que eso es un tema universal que nos afecta a todos", comentó el director para HotBuzzMag.

Plataforma: HBO MAX

Pompeya antes del desastre, con Tom Hiddleston

Sinopsis: Transporta al público a la antigua Roma en las horas previas y durante la erupción del Vesubio.

Descubre pruebas sorprendentes —y las historias de personas reales que cuestionan las creencias arraigadas sobre Pompeya y sus últimas horas—, revelando, entre otras cosas, que muchas de las personas atrapadas en la catástrofe tuvieron la oportunidad de sobrevivir. Combinando descubrimientos arqueológicos de vanguardia, análisis de expertos y una narración profundamente personal, la serie replantea Pompeya no como una historia de destrucción, sino como un drama humano de resiliencia, sacrificio y supervivencia, revelando las vidas, las decisiones y los destinos de quienes vivían a la sombra del Vesubio. Y encima todo con la voz de Tom Hiddleston. Sí, el Loki de las películas de Marvel. Un documental perfecto para entender un poco mejor uno de los mayores desastres naturales de nuestra historia.

Plataforma: Disney Plus

Dink

Sinopsis: El antiguo tenista prodigio Dusty Boyd ahora se ve obligado a entrenar a niños malcriados en el club de campo de su padre, Chuck. Desesperado por ganarse la aprobación de su padre, Dusty apoya ciegamente la vendetta de este contra el nuevo deporte de moda: el pickleball. Pero cuando reaparece una vieja lesión que le impide jugar al tenis, Dusty recurre a lo impensable para recuperarse. No solo prueba el pickleball, sino que, gracias al encanto de su nueva compañera Candace, descubre que le gusta. Dividido entre dos mundos, Dusty se ve obligado a enfrentarse finalmente a los fantasmas de sus fracasos deportivos pasados, incluido su enemigo de la infancia, Andy Roddick, lo que le arrastrará a una batalla desesperada por el futuro del club, el afecto de su padre y su propia identidad.

Mary Steenburgen, Ben Stiller, Ed Harris y Jake Johsnon son los protagonistas de la nueva comedia de Apple que nos sumerge en el mundo del pickleball, una especie de nuevo deporte de moda en Estados Unidos, que parece tenis mezclado con pádel mezclado con pin-pong. Es decir, un tenis para gente que busca algo más fácil. Y es que es el deporte que más de moda está en el país norteamericano. Solo era cuestión de tiempo que alguien creara una película a su alrededor. Además, aparece Andy Roddick como personaje secundario. Sí, el ex-número 1 de tenis. "Soy fan de Ben Stiller desde que estaba en la preparatoria. Poder producir con él, escuchar sus notas sobre el guión para empujarlo a ser más divertido y luego actuar juntos en las escenas de la oficina del doctor donde improvisamos, fue una experiencia absolutamente increíble", comentó Jake Johnson en una entrevista para la radio Chilango.

Plataforma: Apple TV