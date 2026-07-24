RTVE toma medidas rápidas ante la caída de 'Directo al grano' y cambia su programación, con 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como damnificadas

TVE se ha movilizado con urgencia tras pinchar en su estrategia de programación de este jueves 23 de julio. La 1, que optó por cancelar 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' en favor de una edición extendida de 'Directo al grano', que pasó a ocupar la franja de las ficciones, tropezó al promediar un débil 9% de cuota de pantalla; con apenas 600 mil telespectadores congregados.

Un auténtico batacazo si ponemos contexto: el canal público medió un 12,7% en el total de la jornada (3,7 puntos por delante) y, además, un día antes, el miércoles 22, sendas producciones obtuvieron un 11,5% y 13,8% de cuota en esa misma banda horaria. En resumidas cuentas, la apuesta por le magacín conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro (relevo de Marta Flich por vacaciones) empeoró sustancialmente ese rendimiento.

🎯 @algrano_rtve en @la1_Tve registró 2.209.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa reunió 618.000 espectadores de media y un 9,0% de cuota de pantalla. #DirectoAlGrano23J #Audiencias📺📊 pic.twitter.com/1cU1jZnNsJ — Barlovento Comunicación (@blvcom) July 24, 2026

Ante este escenario, La 1 de RTVE, que reconoce su error, ha decidido adoptar medidas rápidas y cambiar la parrilla vespertina de este viernes 24 de julio, que, en principio, tal y como se había indicado, iba a replicar el mismo esquema: 'Tour de Francia' al principio y 'Directo al grano' a continuación usurpando el espacio de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' y sirviendo de puente con 'Malas Lenguas'.

Sin embargo, tras un cambio de última hora, la guía de programación recoge que la competición ciclista quedará relegada a La 2 de TVE, que 'Directo al grano' regresará a su franja natural y que, por ende, las series retomarán sus emisiones este viernes en contra de lo anunciado incluso en sus perfiles oficiales de redes. Buena prueba del mareo que se está infligiendo tanto a 'Valle Salvaje' como a 'La Promesa'.

Os recordamos que esta tarde no se emitirá nuevo capítulo de #LaPromesa



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Este enésimo movimiento de parrilla en la tarde de la principal cadena de RTVE obedece pura y exclusivamente a los registros de audiencia. Con esta maniobra in extremis, La 1 evitará el trompicón en la misma piedra que sufrió ayer jueves y, a su vez, dar alas a la competencia. No obstante, estos bandazos suponen un claro e indiscutible maltrato a las ficciones y a su fiel público, el gran damnificado.

Así queda la programación de tarde de La 1 de TVE este viernes: