La crítica de Manu Sánchez por este detalle de la entrevista de Zapatero con Javier Ruiz en TVE: "Estoy muy sorprendido"

José Luis Rodríguez Zapatero ha roto su silencio en RTVE a través de Javier Ruiz, que ha logrado la entrevista más buscada por los medios de comunicación. Se ha tratado de la primera intervención del expresidente socialista en televisión tras ser imputado en el caso Plus Ultra por parte de la Audiencia Nacional, pero a Manu Sánchez no le ha convencido a juzgar por su análisis a la postre.

Si bien, la entrevista ha sido impecable por parte del presentador de 'Mañaneros 360', que ha formulado todas las preguntas que debían plantearse; algunas de ellas incómodas pero, a su vez, pertinentes. El periodista, que incluso le ha recriminado su tardanza -65 días- en dar la cara, no se ha dejado nada en el tintero ante un Zapatero que, en su caso, ha sido esquivo con determinadas cuestiones e incluso muy poco esclarecedor en otras.

El que fuera Presidente del Gobierno ha negado la mayor sobre cualquier implicación en el caso Plus Ultra y ha reiterado su convencimiento de que es inocente. Ha desmentido que participara en el rescate de la compañía aérea y también ha rechazado la utilización de sus hijas como testaferras para desviar dinero y fondos públicos.

Por otro lado, Rodríguez Zapatero ha eludido comentar las recientes acusaciones de Julio Martínez, en las que ha admitido que pactaron la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra. Unas declaraciones que complican, y mucho, el horizonte judicial del expresidente. En cambio, amparándose en el respeto a la estrategia de defensa de su examigo, el entrevistado ha declinado contestar.

En otro asunto en el que tampoco ha sido cristalino es en el de las joyas incautadas en su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no ha aclarado su origen, se ha limitado a hablar de "regalo de cortesía", y ha reconocido, eso sí, que fue un error aceptarlas visto con la perspectiva de ahora.

En definitiva, se ha tratado de una entrevista que ha cumplido con la función de dar la cara públicamente más que de ofrecer explicaciones que despejaran los interrogantes que existen en torno a su imputación. Y eso es lo que precisamente ha señalado Manu Sánchez. El humorista ha conectado con 'Mañaneros 360' a continuación y ha analizado las palabras de Zapatero de un modo implacable.

Manu Sánchez, sin tapujos sobre la entrevista de Zapatero: "Ha dado más la cara que explicaciones"

"Estoy muy sorprendido con lo que he visto y escuchado porque, si yo no lo he entendido mal, hoy Zapatero estaba aquí para enseñar la patita en 'Mañaneros'... pero lo que ha pedido es ser invitado de 'El perro andaluz' para venir a ladrar por derecho. Porque ha dado más la cara que explicaciones podemos decir", ha sentenciado el cómico sin cortapisas y representando a buena parte del público.

"¿Te lo vas a llevar tú?", le ha preguntado entre risas Javier Ruiz. "Estaría estupendo para que terminara de dar muchas explicaciones. Creo que todos nos hemos quedado un poquito con ganas. Es sintomático que sale y da la cara, que demuestra que no se esconde, pero ha sido un poquito... Ha sacado la mano izquierda, ha toreado bien tus incisivas preguntas y nos ha instado al juicio y nos hemos quedado con las ganas de saber más cosas. Sobre todo de lo más escandaloso, el tema de las joyas, donde quizás esperábamos una explicación del origen, del uso, del destino y del porqué", ha valorado un Manu Sánchez sin tapujos.