Can Yaman da una inesperada alegría a Telecinco: 'Sandokán' triunfa en su estreno y arrebata el liderazgo a TVE, que sufre un golpe de realidad

Telecinco alcanzó este miércoles 22 de julio su mejor día de lo que llevamos de julio con un promedio del 8,5% de cuota de pantalla. Se mantuvo en la tercera posición respecto a La 1 (12,8%) y Antena 3 (12,1%), pero se trató de un dato global a destacar después de cómo está siendo el presente mes para la cadena de Mediaset, con un acumulado que en este punto se sitúa en un maltrecho 6,8%.

Y en ese 'máximo' diario en julio tuvo mucho que ver el inesperado éxito de 'Sandokán', la serie internacional protagonizada por Can Yaman que el canal adquirió para formar parte de su catálogo de ofertas estivales. Una ficción de época, que traslada a la audiencia a las tierras exóticas del sudeste asiático de principios del siglo XIX, que logró el liderazgo de la noche con su doble capítulo de estreno.

La primera entrega anotó un 11,4% de share y congregó a 871.000 telespectadores de media. La segunda firmó un 12,5% y reunió a casi 600 mil, una cifra en miles más baja debido a que se emitió en late night. Resultados que han dado la sorpresa total en Telecinco y que, contra todo pronóstico, llevaron al canal a arrebatar el liderazgo a 'Maestros de la Costura Celebrity' en La 1 de RTVE, que se dio de bruces con la realidad (9,3%) tras el máximo de la semana anterior, dopado por el Mundial de fútbol (17,2%).

Además de ese dominio en audiencias con distancias de entre 2 y 3 puntos sobre sus competidores directos en el primer episodio y de entre 3,7 y 4 para el segundo, hay que resaltar que hablamos del mejor debut de una ficción extranjera desde el año 2024. Todo un acierto para Mediaset tras pinchar con otras apuestas veraniegas como 'Ella, maldita alma' (6,8%) o el docurreality 'El camino de la verdad' (7,1%)

El estreno de #Sandokán en el prime de @telecincoes es LÍDER de su franja de emisión promediando en su doble entrega un 11.8%, 738.000 y 50.7% de fidelidad



⚔️ 11.4% y 871.000 para el 1er capítulo



⚔️ 12.5% y 60.6% de fidelidad para el 2º#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/hp8J6I9nGO — Dos30' (@Dos30TV) July 23, 2026

Por su parte, Antena 3 se quedó en un escueto 8,5% y 548.000 televidentes con la nueva emisión del concurso 'Salta', que no ha conseguido cuajar en el prime time de los miércoles. En cuanto a los canales de 'segunda división', Cuatro se impuso a La Sexta una noche más: con un 5,6% y 389.000 fieles, 'Viajeros Cuatro' venció a 'Lo que la verdad esconde: El caso asunta' (5,2% y 251.000).

Por otro lado, mención aparte merece también el registro que este miércoles obtuvo 'La mirada crítica' con Ana Terradillos. El programa informativo se elevó a un potente 16% de cuota de pantalla, con más de 300 mil telespectadores, siendo máximo de temporada y entrando en la relación de mejores datos desde que este formato regresó a la programación de Telecinco hace casi tres años.

Además, 'Allá tú' y 'First Dates' también insuflaron oxígeno a la cadena, colocándose en ambos casos por encima del codiciado doble dígito. El concurso conducido por Juanra Bonet marcó un 10,2% de share y 727.000 seguidores, lo más visto y competitivo de la tarde; y el dating show promedió un 10,1% y casi un millón de espectadores, siendo segunda opción del público.