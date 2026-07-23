El público dicta esta clara sentencia al estreno de la serie 'Sandokán' con Can Yaman en Telecinco

Tras semanas de intensa promoción y aprovechando el final del Mundial, Telecinco ha estrenado este miércoles 'Sandokán', la nueva serie protagonizada por Can Yaman. Una ficción internacional que llega a nuestro país tras haber sido un auténtico éxito en Italia y en otros países gracias a su emisión en Netflix.

Así, 'Sandokán' forma parte de las apuestas de Telecinco para este verano junto al recién estrenado 'El camino de la verdad' o la serie 'Romi'; tras haber lanzado previamente 'Ella, maldita alma' y la última temporada de 'Universo Calleja'.

Con 'Sandokán', Telecinco lleva a su audiencia a las tierras exóticas del sudeste asiático de principios del siglo XIX, donde los pueblos luchan por la libertad y las potencias coloniales defienden ferozmente sus intereses, con un carismático pirata como protagonista. Sandokán es un hombre que ama su libertad y la de los suyos y que lucha para cambiar el destino.

Can Yaman encabeza el reparto de esta nueva serie internacional junto a otros actores de la talla de Alanah Bloor, Ed Westwick, Alessandro Preziosi, John Hannah, Madeleine Price, Owen Teale o Samuele Segreto.

La ficción, un éxito en Italia y grabada en regiones como Lacio, Toscana y Calabria, profundiza en los orígenes del héroe, el despertar de su identidad y el momento en el que deja de ser un hombre perseguido para convertirse en un mito. Duelos, amores y grandes ideales vertebran esta emocionante historia, que aborda también en sus tramas la explotación de la naturaleza en el nombre del progreso y el precio de la libertad, entre otros asuntos.

¿De qué va 'Sandokán'?

Borneo, 1841. En un mundo dominado por el poder colonial británico, Sandokán es un pirata que ama la libertad, vive al día y navega por el Mar de China junto a su fiel amigo Yanez y su tripulación. Un día, durante el abordaje a un navío de carga del sultán de Brunéi, Sandokán libera a un prisionero dayak, quien cree reconocer en él al guerrero de una antigua profecía que liberará a su pueblo del yugo de los extranjeros. Sin embargo, su vida da un giro cuando, durante un audaz asalto al Consulado Británico en la isla de Labuán, Sandokán conoce a Marianna Guillonk, hija de cónsul británico, apodada la ‘perla de Labuán’ por su extraordinaria belleza y carácter indómito. Su encuentro con el líder pirata reaviva en ella el espíritu aventurero que las rígidas normas de la sociedad victoriana reprimen. Ambos se verán inmersos en una apasionante historia de amor y en un viaje de autodescubrimiento que unirá sus destinos, pese a que los dos provienen de mundos opuestos. Pero nada es imposible cuando dos corazones anhelan lo mismo: la libertad.

Ambos descubren que tienen algo en común: el deseo de ser algo más. Más que un pirata, más que una chica inglesa. Ir más allá de los límites de su estatus para luchar por la igualdad. Entre ellos irrumpe Lord James Brooke, un audaz aventurero ‘cazador de piratas’ que, al mando de su fragata, Royalist, siembra el pánico entre los corsarios del sudeste asiáticos y que está dispuesto a hacer lo que esté en su mano para detener a Sandokán y conquistar el corazón de Marianna. Comienza así una emocionante aventura entre los mares del sudeste asiático, la vibrante ciudad de Singapur y la exuberante selva tropical de Borneo, que llevarán a Sandokán a encontrar su destino.

El veredicto de la audiencia a la nueva serie de Telecinco

'Sandokán' ha aterrizado a España gracias a Telecinco después de haber sido todo un éxito internacional. Primero, en Italia, y, posteriormente, en otros países gracias a Netflix. Y como era de esperar, su llegada a nuestro país ha generado interés entre la audiencia en redes sociales, con buenas críticas en su mayoría.

"Disfrutando de Sandokan. Me está gustando mucho", aseguraba el periodista Adolfo Rodríguez. "Es una mezcla entre El Médico y La Vida De Pi", destacaba otro usuario.

Otros también han ensalzado el nivel visual de la serie. "Visualmente me parece muy buena y ver al actor de regreso de La Momia es un puntazo nostálgico de esas películas", recalcaba un espectador. "La fotografía es una pasada", apostillaba otra. También se han podido leer varios comentarios valorando la excelente interpretación que hace Can Yaman al meterse en la piel del célebre pirata y por lo atractivo que sale en esta producción.

Disfrutando de #SandokanGlobal.

Me está gustando mucho 👌🏼 pic.twitter.com/uLS0d7rZ2z — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) July 22, 2026

Disfrutando al 100% de lo que llevamos de capítulo y aún no me creo que la tengamos aquí, después de verla en varios idiomas, verla en "prime time" en España es una fantasía.

El destape del rostro de Can es de otro planeta😍 #CanYaman #Sandokán — Patri (@Patvida20) July 22, 2026

Es una mezcla entre El Médico y La Vida De Pi#Sandokán — 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐧 ୨ৎ ★ ★ 🇪🇸 (@euphoriakdramas) July 22, 2026

visualmente me parece muy buena y ver al actor de regreso de la momia es un puntazo nostálgico de esas películas

#Sandokán — Marcos20🧡🔪 (@20marcos_97) July 22, 2026

Es una auténtica fantasía. Una emoción desde el primer minuto #CanYaman #Sandokán — Penelope_L' Amour (@amour_penelope) July 22, 2026

Can conquistándonos con otro de sus personajes!! 🇪🇦

Aunque ya lo había conseguido 😉 #Sandokán #SandokanGlobal #CanYaman — ツ ©️🅰️®️🅾️L (@lujizza) July 22, 2026

Me está gustando, buen doblaje #CanYaman#Sandokan

Continuo viendo, que no quiero perderme los detalles. — Silvia (@ssillvi) July 22, 2026

ole tenemos doble capitulo de sandokan mas tiempo para disfrutar de la actuacion de can #canyaman #sandokan #sandokanlaserie — sofia castilla ramirez (@sofiacastilla) July 22, 2026

madre mia que guapo esta can dando vida a sandokan esta hasta atractivo y todo que ademas por octava vez es sergio zamora quien le dobla la voz en castellano #canyaman #sandokan #sandokanlaserie — sofia castilla ramirez (@sofiacastilla) July 22, 2026

Eso sí, algunos televidentes no han dudado en criticar a la cadena de Mediaset por la cantidad de anuncios que han insertado durante el estreno de 'Sandokán' y por incumplir con el horario de inicio, anunciado a las 23:00 horas pero retrasado a las 23:15.

Cuarenta años de anuncios. Así no aguanto ni yo, que soy fan. Como para que lo vea alguien que ni le va ni le viene. A estas horas.

En fin. #Sandokán#SandokanGlobal — 🇪🇸 #CanYaman #EnginAkyürek (@Series_Mil) July 22, 2026