Pedro Piqueras alerta en TVE de lo que ha visto con Lamine Yamal y Nico Williams y aprovecha para retratar una idea que emerge

Pedro Piqueras ha cargado de lleno contra los últimos avances del Partido Popular y Vox en materia de segregación de inmigrantes, desmontando desde 'Mañaneros 360' la necesidad de una "prioridad nacional" y utilizando la celebración por el triunfo de La Roja en el Mundial de fútbol como ejemplo. Así, el veterano periodista ha puesto el foco en Lamine Yamal y Nico Williams como ídolos de masas en una sociedad supuestamente fragmentada por el racismo.

"Está creciendo el racismo. Pero el otro día cuando se jugó la final del Campeonato del Mundo Lamine Yamal era un tipo adorado por todo el mundo. Yo estuve en la calle viendo el pasar del autobús y la gente estaba enloquecida con él. Esto es un sentimiento que están provocando unos pocos", ha comenzado contrastando el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco' nada más conectar con Javier Ruiz en La 1.

Pedro Piqueras, sobre la prioridad nacional de PP y Vox: "Una lectura clasista, racista, discriminatoria de los que no tienen la piel como ellos"

Pedro Piqueras en 'Mañaneros 360'

Así, Pedro Piqueras ha querido denunciar cómo el odio y la división que los partidos de derecha promueven como un reflejo de la sociedad no se corresponden con el sentimiento generalizado. "Al final van creando escuela. La gente no distingue en ese equipo, la gente normal no distingue si hay alguien con la piel más oscura o menos oscura. Vieron a unos chavales ejemplares, sobre todo comparados con la Selección argentina, que le dieron un triunfo a España que es épico", ha destacado.

"En este triunfo épico participaron lógicamente Lamine Yamal y Nico Williams. La gente estaba encantada con ellos. Pero es verdad que está funcionando el tema de la inmigración", ha insistido el periodista poniendo de ejemplo a jugadores racializados de nuestra selección. "Están tratando de imponer una lectura equivocada de lo que debe ser el mundo. Una lectura clasista, racista, discriminatoria de los que no tienen la piel como ellos, como si ser blanco fuera algo divino", ha advertido el colaborador de 'Mañaneros 360' con gesto serio.

Y cuando Javier Ruiz le ha preguntado si estas políticas racistas van desde las esferas de los partidos a la calle o llegan de una necesidad originada en la calle, el comunicador ha sido tajante. "Yo creo que puede haber cosas mixtas, evidentemente puede haber gente que tenga estos sentimientos. Pero ahora mismo, tal y como está organizado, es bastante claro. Esto no solo ocurre aquí, Marie Le Pen probablemente pueda ganar las elecciones en Francia y eso significará un vuelco en toda Europa", ha señalado Pedro Piqueras sobre el avance de la ultraderecha.

"Los partidos ultras, partidos racistas, están emergiendo. Sobre todo hay un foco de actuación que es Washington, donde está Donald Trump, que es donde se capitaliza toda esta historia. Es un tema muy peligroso y parece que no nos damos cuenta porque no le damos importancia, pero es que vivimos en tiempo de rumores y bulos que es insoportable", ha terminado sentenciando el veterano periodista.