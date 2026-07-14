Pedro Piqueras hace la radiografía más cristalina sobre la condena a David Sánchez en RTVE: "Esto clama al cielo"

Durante la recta final de su emisión, 'Mañaneros 360' se ha hecho eco este martes de la decisión de la Audiencia de Badajoz, que ha condenado al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. Así, cuando Javier Ruiz preguntaba a Pedro Piqueras por su análisis de la situación actual de Pedro Sánchez y su alrededor, el periodista no ha dudado en lanzar un firme alegato contra los jueces señalando los últimos movimientos de Peinado.

"¿Hay una sensación de acoso, persecución y obsesión judicial?", preguntaba directamente el conductor de 'Mañaneros 360' al antiguo presentador de 'Informativos Telecinco', insistiendo en si este último giro refuerza o debilita al Gobierno. "Esa sensación es hoy más evidente con la condena por prevaricación. Creo que se ha roto una cosa y es que habría gente que hoy querría celebrarlo en la calle con una hoguera", ha comenzado explicando el periodista.

Pedro Piqueras se revuelve contra la condena de David Sánchez en 'Mañaneros 360': "Es una sentencia injusta"

Así, Pedro Piqueras no se ha cortado al valorar la decisión de la Audiencia de Badajoz. "Es evidente que esto también es una sentencia que a muchos nos antoja injusta", aseguraba el comunicador, reconociendo no entender "cómo se ha llegado a esto ni cómo ha habido caso". "Después de saber todo lo que sabemos, de lo que se ha mentido alrededor de David Sánchez, de cómo se ha utilizado su figura para debilitar a Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo... que es el objetivo de todo esto", ha señalado.

"Muchos españoles, en torno al 60%, están pensando que hay lawfare en la Justicia", subrayaba entonces el analista de 'Mañaneros 360', reflexionando sobre el impacto de esta sentencia. Así, ha puntualizado que aunque no hablaría de "lawfare generalizado", asegura que "hay jueces que actúan con premeditación aparente, de un modo un poco inmisericorde y en función de lo que otros quieren que ocurra como final, que es la caída del Gobierno de Pedro Sánchez".

En ese sentido, Pedro Piqueras ha lanzado una advertencia. "Yo en eso ni entro ni salgo, eso ya es política, pero no me gusta ver que se lleven a cabo acciones políticas a través de conductos que no son los políticos. Tengo hoy una amarga sensación de fragilidad con respecto a determinados puntos", ha sentenciado el veterano periodista. A su vez, Javier Ruiz ha señalado como estos movimientos judiciales pueden terminar favoreciendo a Pedro Sánchez.

"Podría favorecer, y más sobre todo con el caso de Begoña, muy posible. El que ahora pida esa prueba el juez Peinado de que ha estado en Londres, cuando ya se sabe que ha estado… Cada vez encuentra un argumento más para imputarle un nuevo delito. Esto ya, yo creo que, en cierto modo, clama al cielo", ha aclarado el antiguo presentador de 'Informativos Telecinco', insistiendo en que la ciudadanía "empieza a notar la pena de telediario" que rodea al entorno del Ejecutivo y que supone "una especie de encarcelamiento".

Así, Pedro Piqueras se ha referido al presidente del Gobierno y su entorno, y cómo les está afectando esta situación. "La vida de estas personas, tanto de David Sánchez como de Begoña Gómez, es un poco imposible. Tienen que estar recluidas. En el caso de Begoña, cuando sale fuera, aparece un Vito Quiles que le va dando la matraca con un micrófono al lado", ha denunciado. "Es decir, es un no dejar vivir y siempre con la esperanza de intentar demostrar cosas que no tendría por qué demostrar", insistía el periodista.

"Este periodo tendrá que ser reescrito en un futuro. Hay sus pegas, hay sus situaciones negativas en el Gobierno, evidentemente, pero hay muchas cosas que no son cosas del Gobierno, sino que son cosas de una maquinaria que ha habido de propaganda también desde la moción de censura", terminaba señalando el colaborador de 'Mañaneros 360' durante su conexión en directo con Javier Ruiz.