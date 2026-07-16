Jordi Évole se corona con lo que augura que podría pasar en el España-Argentina de la final del Mundial y se comparte con fuerza

España y Argentina medirán fuerzas este próximo domingo 19 de julio en la última cita del Mundial de fútbol 2026, tras la cual uno de los dos países se alzará con el título de campeón tras un enfrentamiento que promete ser histórico. Así, Jordi Évole no ha dudado en pronunciarse sobre el señalado partido, advirtiendo sobre lo que podría suponer un encuentro entre Pedro Sánchez y Donald Trump en los palcos del estadio de Nueva York.

Con la enorme responsabilidad de conseguir la segunda estrella 16 años después del histórico triunfo de La Roja en Sudáfrica 2010, todos los ojos están puestos en el trabajo de Luis de la Fuente y el equipo que ha ido superando oponente tras oponente a lo largo de este mes hasta verse cara a cara con Argentina, cuya victoria más reciente en el Mundial se remonta a 2022.

Jordi Évole sobre el posible encuentro entre Pedro Sánchez, Donald Trump y Milei en la final del Mundial: "Tiene un documental"

Con la expectación por las nubes, son muchos los aficionados que han tomado las redes para compartir ya sus porras personales de lo que ocurrirá en la cita clave de este domingo. Sin embargo, Jordi Évole ha utilizado su perfil de X para lanzar, más que una predicción del marcador, una advertencia sobre lo que podría ocurrir entre bastidores mientras la selección argentina y la española compiten sobre el césped. El mensaje del presentador de Atresmedia se está viralizando en las últimas horas, alcanzando ya más de 2.000 'me gusta' y cientos de compartidos.

LA FINAL SOÑADA

🇪🇸 vs 🇦🇷

(Después de esto, ¿se acaba el videojuego?)



(¿Coincidirán MILEI - TRUMP - SÁNCHEZ? Ese palco tiene un documental) — Jordi Évole (@jordievole) July 15, 2026

"La final soñada. Después de esto... ¿Se acaba el videojuego?", ha comenzado escribiendo el conductor de 'Lo de Évole' en una reciente publicación en la plataforma, haciendo referencia al inminente fin del evento deportivo que ha trastocado la programación de TVE durante más de un mes. Así, no ha dudado en poner el foco en un aspecto importante de este encuentro.

"¿Coincidirán Javier Milei, Donald Trump y Pedro Sánchez? Ese palco tiene para un documental", ha sentenciado Jordi Évole ante la posibilidad de que el líder del Ejecutivo se vea frente a frente con el presidente argentino y el estadounidense, con quiénes ha protagonizado incontables momentos de tensión durante los últimos años. Sin embargo, en un principio este encuentro no podrá fraguarse.

Por el momento, Pedro Sánchez no ha confirmado su asistencia a la final del Mundial de fútbol 2026 de este domingo debido a complicaciones de su agenda, pues ya tiene programado un viaje a Argelia para este lunes 20 de julio. Habrá que esperar para conocer si el presidente del Gobierno podrá compatibilizar finalmente asistir a la señalada cita en Nueva York y acudir a su compromiso en el norte de África.