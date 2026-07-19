Jordi Évole no teme represalias al tomar partido entre España y Argentina en la final del Mundial y dice tener un inédito favorito

"Ojalá el próximo artículo lo escriba en Nueva York, sin saber cómo acaba una final entre España y, por ejemplo, Argentina. Solo plantearlo me parece una locura". Así terminaba Jordi Évole su artículo de la semana pasada en La Vanguardia. Y ahora, siete días después, esta 'locura' se ha cumplido.

Este domingo, 19 de julio, se diputa en Nueva York la gran final del Mundial 2026 que enfrentará a España con Argentina. Una de las dos selecciones se hará con la Copa del Mundo, que para los nuestros sería la segunda. Sobre ello habla el comunicador catalán en su artículo semanal del citado diario. Aunque es consciente de que le van a criticar por "politizar también la final del Mundial", Jordi Évole no se queda callado.

"Nueva York, la ciudad que el trumpismo no ha conseguido doblegar. Ni más ni menos que Nueva York, con un alcalde, Zohran Mamdani, al que Trump calificó como 'lunático comunista'. Nacido en Uganda, de origen indio, musulmán y socialista, representa todo lo que Trump y la América supremacista detestan", asegura el presentador de Atresmedia.

En opinión de Jordi Évole, "Mamdani contrarresta el racismo que avanza por Estados Unidos. Representa diversidad, integración, tolerancia, solidaridad, valentía y esos valores calificados hoy por la derecha como chorradas woke. Y encima lo hace con una actitud desinhibida, descarada y sin perder la sonrisa que tanta falta le hace a la izquierda".

La difícil posición de Jordi Évole ante el España-Argentina: "Por primera vez iré con el rival"

El catalán también recuerda cómo vivió, hace 16 años, la final del Mundial de Sudáfrica en el que, gracias al gol de Andrés Iniesta, la selección española pudo alzar su primera Copa del Mundo: "Aquel verano lo pasó aquí (Nueva York), con dos de las personas que más quiero en mi vida. Seguimos los partidos de España desde diferentes bares de la ciudad, y vivimos el gol de Iniesta en una casa del Bronx donde la mayoría de los presentes no habían visto un balón en su vida".

"En estos 16 años nos han pasado un montón de cosas", reconoce Jordi Évole, que desvela que "cumplo 52 años la semana que viene" y ha vivido "con escepticismo y decepción muchos mundiales. Cuando eliminaban a España en la fase de grupos, en octavos o como mucho, en cuartos, solo me quedaba un consuelo: bueno, ahora iré con Argentina". Primero lo siguió por Maradona, quien, en su opinión, "representa lo mejor y lo peor del ser humano". "Después lo seguí por Messi", al que considera "el mejor de todos los tiempos. Y no habrá otro como él".

"Adoro a Argentina por la forma tan excéntrica que tiene de vivir este deporte. Pero también la adoro por Calamaro, por Darín, por Cecilia Roth, por los Alterio…", confiesa el presentador de 'Lo de Évole', enumerando a la gran cantidad de gente querida y admirada que tiene en el país, por eso le será muy difícil esta final, donde se enfrentarán sus dos selecciones favoritas. Aunque tiene claro con quién irá.

"Entenderán que mañana, por primera vez, en una final que juega Argentina iré con el rival, obvio. Por lo bien que representa esta selección española a España. Por curranta, por solidaria, por ser generosa con el compañero, por mestiza, por alegre. La generación Lamine. Ojalá conviertan una final del Mundial en una hora de patio. Y disfruten como críos. La vida puede ser maravillosa", concluye en su artículo Jordi Évole.