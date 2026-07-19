Montoya reaparece por partida doble en televisión: Se sienta con Paz Padilla en Telecinco y debuta en TVE

José Carlos Montoya está de vuelta. Dos años después de alcanzar una gran popularidad gracias a su paso por 'La isla de las tentaciones', el sevillano ha reaparecido en televisión. Lo ha hecho en 'El show de Paz', el programa que Paz Padilla presenta los sábados y los domingos en Telecinco y también ha dado el salto a TVE con una aparición sorpresa en 'D Corazón'.

El meme de Montoya corriendo por la playa de República Dominicana tras enterarse de la infidelidad de su por entonces novia, Anita Williams, dio la vuelta al mundo. El joven se convirtió en todo un fenómeno que prometía dar mucho de qué hablar. Sin embargo, su posterior paso por 'Supervivientes' hizo que tocara fondo, sufriendo una depresión que le obligó a apartarse del foco mediático.

Ahora, ya muy recuperado, ha regresado a la pequeña pantalla de la mano de Paz Padilla. Lo ha hecho para presentar su nuevo single, 'La mano atrás' y, de paso, sincerarse sobre la difícil etapa que, afortunadamente, ha dejado atrás: "Estoy haciendo lo que me gusta y yendo a dónde yo quiero. Me hace gracia eso de 'Un juguete roto', un juguete roto no, estoy haciendo lo que me gusta. El brillo va al brillo y aquí se brilla". Además, Montoya deja claro que hay vida fuera de la tele: "Es dónde más cómodos estamos".

Montoya se sincera en 'El Show de Paz' sobre el momento en que tocó fondo y la depresión que sufrió: "Llegué a pensar cosas muy feas"

Sobre la depresión que sufrió, Montoya reconoce que "fue una situación que creo que sufren todas las personas. No hay que tenerle miedo a esa etiqueta. Lo pasé mal por todo el shock que tuve, pero al final el tiempo lo pone todo en su lugar. Y aquí estoy, dando el cante y disfrutando de la vida que es lo más bonito", asegura.

"La gente piensa que la fama es todo fantástico, que todo es maravilloso, pero hay mucha presión", ha reconocido Paz Padilla. Ante esto, Montoya ha explicado que "yo eso lo intento evitar. Yo me quedo siempre con lo bueno de las cosas y los haters que se queden donde están". "Yo digo que si tú no tienes haters no eres nadie", le ha dicho la presentadora.

Pero el artista insiste en que él se queda siempre con lo bueno: "Agradezco el cariño de la gente", pero confiesa que "mis pilares máximos fueron mi familia. Si no hubiera sido por ellos, quizás no estaría ni sentado aquí". Y recuerda el día en que decidió alejarse de los focos: "Llegó un momento que broté y llegué a pensar cosas muy feas". "¿Te sentiste solo?", quiso saber la cómica gaditana. A lo que su invitado contestó que "al final tengo una familia muy estable, que es lo más importante del mundo, y es una suerte. Pero sí que es verdad que lo pasé muy mal porque no daba crédito".

"A mí me hace mucha gracia la pregunta de '¿eso verdad todo lo que se ve?'. Si todo fuera un guión, yo podría estar jarto de ganar dinero, pero prefiero ser pobre y feliz que jartarme de ganar dinero y tener infelicidad", confiesa, entre los aplausos del público. Ahora, Montoya comienza una nueva etapa en su vida, centrado en su música, como así ha confesado a Paz Padilla: "Poder estar aquí compartiendo música para divertirme es lo más bonito que yo siento que hago. Hacer las cosas por diversión y sin ninguna expectativa, sino para disfrutar", sentencia.

Montoya cambia Telecinco por TVE por un día

José Carlos Montoya interviene por primera vez en 'D Corazón'

Por si fuera poco, este domingo, Montoya ha dado el salto por un día a TVE al formar parte de los famosos que han enviado un mensaje al programa que conducen Anne Igartiburu y Javier de Hoyos para apoyar a la selección española ante la gran final del Mundial frente a Argentina.

"Muy buenas aquí Montoya, y nada lo dicho, esta tarde la copa se queda en España. ¡Vamos dios mío de mi alma!, ¡vamos, vamos Roja! Un besito a mi amiga Anne, chao", concluía el ex participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025' tras hacer acto de presencia por primera vez en la cadena pública.