La desgarradora confesión de Montoya en el último programa de Ana Milán: "Mi familia me salvó de un balcón'

José Carlos Montoya se convirtió en todo un fenómeno televisivo tras su participación en 'La isla de los famosos'. Nada más terminar el programa de parejas se embarcó rumbo a Honduras para concursar en 'Supervivientes'. Dos realities en muy poco tiempo que hicieron que tocara fondo, como así ha confesado a Ana Milán este miércoles en 'Ex. La vida después'.

El formato de Cuatro ha abordado la vida de algunos concursantes de realities tras su salto a la fama de la noche a la mañana. En el caso de Montoya, reconoce que lo que más le gusta de la televisión es que sirve de altavoz para llegar a mucha gente. El sevillano se ha sincerado sobre el mal momento que atravesó a raíz de su exposición mediática, lo que le obligó a hacer un parón y alejarse de los focos para priorizar su salud mental. Se refugió en su Utrera natal y en su entorno más íntimo.

Montoya reconoce sin tapujos que tocó fondo, y que fue su familia la que le ayudó a salir adelante: "Desde ese momento tomo cartas en el asunto y me pongo de la mano de psicólogos. Lo que realmente me ha salvado ha sido mi entorno familiar. Mi familia me salvó del balcón", llegó a reconocer. De hecho, el ex de Anita Williams confiesa que estaba totalmente desmotivado y sin encontrarle sentido a nada, pese a su carácter alegre y dicharachero.

"Estaba en un pozo. Era una persona tan positiva y me veía sin ilusión, sin sentido, incluso sabiendo que podía ser el verano en el que más dinero ganara en mi vida. Aún así, prioricé mi salud", asegura el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', orgulloso de la decisión que tomó.

📸 Más allá de la fama, Montoya habla de identidad, raíces y de seguir siendo el mismo.❤ #ExLaVidaDespués ✨ pic.twitter.com/u11rdbjBKA — Ex. La Vida Después (@exlavidadespues) April 22, 2026

Montoya critica a los medios de comunicación: "No todo vale"

Tras ponerse en manos de profesionales y recibir la ayuda de su entorno cercano, Montoya fue poco a poco recuperando esa luz que perdió: "Estamos en el camino de volver a brillar, de levantarte con una sonrisa y tener ganas de vivir". No obstante, también quiso denunciar el daño que se le siguió haciendo en uno de los momentos más complicados de su vida: "No todo vale. Yo respeto todas las profesiones y a todos los periodistas, pero si una relación tan viral te hace daño, no entiendo por qué se sigue jugando con eso, inventando cosas. Se me ha llegado a llamar maltratador y eso es muy fuerte", lamenta.

Además, el sevillano dejó claro que "yo concibo la televisión de otra manera. Me encanta una cámara, pero nunca me voy a inventar nada ni a jugar con ese tipo de cosas. Prefiero hacer las cosas bien y con honestidad". Hablando de cifras económicas, aunque no quiso dar números de lo que ganó, reconoce que fue la gallina de los huevos de oro: "Muchos han ganado millones".

Por otro lado, Montoya también recordó junto a Ana Milán su paso por 'La isla de las tentaciones'. En su opinión, el programa presentado por Sandra Barneda va "de poner a prueba en forma heavy el amor. Al final, si tú lo miras así, evidentemente te encantaría tener la mayor tentación al lado y que tu novia te eligiese siempre".

Montoya volvería a participar en 'La isla de las tentaciones'

Además, reconoce que, al comienzo del programa, no le resultaba natural acercarse a las tentadoras, puesto que estaba muy enamorado de Anita Williams y no sentía la necesidad de dejarse llevar por ninguna de las solteras. "No sé hasta qué punto a día de hoy pienso por qué empiezo un programa así. Vale, vamos a tentarnos, pero yo estaba enamorado. A mí no me levantaba eso ni nada".

Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que su pareja le fallaba: "Es muy heavy. Lo vives muy fuerte porque ves cómo estás perdiendo a tu pareja". E insiste en que él nunca se planteó besar a ninguna de las tentadoras: "Cuando estoy ahí en ningún momento pensé en besar a ninguna chica. Lo que pasa es que tenía la energía de decir: aquí hay que tentarse, bailar, y eso es lo que se ve".

A la pregunta de Ana Milán de si repetiría la experiencia, Montoya responde afirmativamente: "Sí volvería a entrar. Uno no se puede arrepentir de lo que hace, pero perdí la ilusión que tenía en el amor". Tras su paso por 'La isla de las tentaciones', le ofrecieron participar en 'Supervivientes', y él aceptó de inmediato: "Fueron dos programas completamente diferentes: uno es en República Dominicana, con fiesta, y el otro es de supervivencia. Yo no tenía expectativa, simplemente viví la experiencia", sentencia.