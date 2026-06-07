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Cambio de programación en RTVE: Recorta 'La Hora de La 1' y suprime 'Mañaneros 360' en parte este lunes

por El Televisero

RTVE concluirá 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo antes de lo habitual y suprimirá 'Mañaneros 360' en gran parte este lunes 8 de junio. Te contamos el cambio de programación en El Televisero:

'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360'
'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' | Montaje El Televisero

Con motivo de la programación especial por la visita del Papa León XIV a España, este lunes 8 de junio, penúltimo día del pontífice en la capital, 'La hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz verán alteradas sus emisiones en mayor o menor medida.

En el caso de 'La hora de La 1', sufrirá un recorte de media hora, finalizando a las 10:15 en lugar de hacerlo a las 10:45 horas como suele ser habitual. Y es que, a partir de ese momento, arrancará en La 1 -en simulcast con el Canal 24 horas- un especial informativo capitaneado por Alejandra Herranz.

La periodista y presentadora de la primera edición del 'Telediario' se pondrá al frente de una retransmisión que contará la cita institucional del Santo Padre en las Cortes Generales; seguido de un encuentro con la Conferencia Episcopal Española.

Por tanto, este especial, además de implicar un 'tijeretazo' de treinta minutos al formato de Silvia Intxaurrondo, reemplazará a 'Mañaneros 360' en gran parte de su franja de emisión. Según la guía oficial de La 1 de RTVE, se prolongará hasta las 13:00 horas, por lo que 'robará' más de dos horas a Javier Ruiz y Adela González.

A priori, a partir de las 13:00 horas, si no hay demoras importantes en esos actos, algo que es probable, debería recoger el testigo 'Mañaneros 360' con una versión reducida a menos de dos horas en la que también se pondrá el foco en todo lo relativo a la visita del Papa a España.

Así queda la programación matinal de La 1 de TVE este lunes 8 de junio

  • 06:00 horas - 'Telediario matinal'
  • 07:50 horas - 'La hora de La 1'
  • 10:15 horas - Visita del Papa a España
  • 13:00 horas - 'Mañaneros 360'
  • 13:55 horas - 'Informativo territorial'
  • 14:20 horas - 'Mañaneros 360'
  • 14:55 horas - 'Telediario 1'

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