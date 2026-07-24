Gonzalo Miró pide en directo a una reportera de RTVE que se marche en su cobertura de los incendios: "Sal de ahí, por favor"

Este viernes, RTVE ha cambiado su programación de tarde y ha apostado finalmente por un especial de 'Directo al grano' con Gonzalo Miró y Martín Barreiro en su horario original para seguir la última hora en torno a los incendios que asolan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo.

Nada más arrancar, Gonzalo Miró y Martín Barreiro conectaban con diferentes reporteros desplazados por todas las zonas afectadas por los fuegos que han llevado a la declaración de emergencia nacional tras la petición de la Comunidad de Madrid. Así, conectaban tanto con el Valle de Iruelas, Navas del Rey, Aldea del Fresno o El Tiemblo.

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Asimismo, en plató, 'Directo al grano' contaba además de con su equipo habitual de colaboradores con grandes expertos para analizar la situación de los incendios como el ingeniero forestal Carlos Madrigal y un ex sub oficial de la UME para tratar de entender qué está pasando y por qué hay tantos fuegos tan virulentos este verano.

La súplica de Gonzalo Miró a una reportera de 'Directo al grano': "Son muy buenos reporteros pero tampoco merece la pena meterse dentro de las llamas para informar"

La virulencia de los fuegos es tal que durante una de las conexiones, Gonzalo Miró suplicaba a su compañera Tania Garralda que se marchara de la zona en la que estaba al estar al borde de ser superada por el humo y lo peligroso que era para su salud. "Compañeros la situación empeora por momentos. Ahora mismo tenemos el fuego aquí mismo y nos están desalojando. Está el fuego ahí mismo, el humo es tremendo, es imposible hablar", trataba de relatar la reportera.

"Es imposible abrir los ojos. Se nota este calor que tenemos encima. Hace unos minutos hablaba con el capitán de la UME y me decía que el fuego se encontraba rodeando el pueblo de Navas del Rey y que no creía que entrara y que estaban haciendo todo lo posible por salvar el pueblo pero que las rachas del viento estaban llevando el incendio hacia el norte de Madrid", seguía explicando la periodista.

Al ver que su compañera corría peligro, Gonzalo Miró le paraba y le pedía que por favor se marchara de allí. "Tania te agradecemos mucho la información pero haz el favor de salir de ahí, no merece la pena que estés tan cerca del humo. Luego conectamos contigo otra vez, pero sal de ahí", reaccionaba el presentador.

Tras escuchar la previsión de Martín Barreiro y escuchar a los expertos, el presentador de 'Directo al grano' insistía en defender la integridad de sus compañeros. "Son muy buenos reporteros pero tampoco merece la pena meterse dentro de las llamas para informar", sentenciaba Gonzalo Miró.