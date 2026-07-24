Mediaset anuncia a Carlos Sobera como presentador de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' en un concurso que ya tiene nombre y productora

Mediaset ha detonado varias de sus bombas relativas al concurso que está preparando con 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. Por un lado, ha desvelado el gran interrogante, el presentador, que será Carlos Sobera, un nombre que no entraba en las quinielas; de ahí que haya sorprendido enormemente su elección.

Por otro, ha resuelto también la productora que asumirá la producción y el nombre oficial del formato: será Bulldog TV ('Bailando con las Estrellas' y 'Amor o lo que surja') y llevará por título 'Rueda la Letra' ante la imposibilidad de denominarle 'El Rosco' al tratarse de una marca registrada por ITV Studios, la factoría británica propietaria de 'Pasapalabra'.

No obstante, como ya publicamos recientemente en El Televisero, dicho título podría ser provisional si Mediaset consigue recuperar la marca 'Pasapalabra', pues, en este momento, hay un procedimiento en curso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) para hacerse con ella al entender que es un término que se acuñó en Mediaset Italia y una derivación de 'El Rosco' por la acción de sus concursantes de reservarse el derecho a contestar si no conocen la respuesta correcta que se está buscando a partir de una definición.

Además, el grupo de comunicación ha avanzado que Rafa Guardiola, profesional con amplia trayectoria en la dirección de concursos y director precisamente de 'Pasapalabra' en la etapa de Telecinco durante más de una década, se pondrá al frente de la dirección de este nuevo programa para las tardes del canal que llegará muy pronto. Presumiblemente, con el arranque del nuevo curso televisivo. Sin duda, el nombre de Guardiola es garantista.

"Telecinco y Bulldog TV encaran la recta final de la producción de 'Rueda la Letra', el nuevo concurso que incorporará la emblemática prueba del Rosco", ha agregado Mediaset en su comunicado, dejando claro así que, en contra de lo especulado, los avances en su configuración se están produciendo a buen paso.

Su dilatada experiencia como presentador de concursos y grandes formatos de entretenimiento avalan la selección de Carlos Sobera como maestro de ceremonias de este game show que acogerá el legendario reto del abecedario circular como elemento final y principal. En este caso, la cadena ha preferido ir sobre seguro con un rostro muy reconocible por su target.

.@carlos_sobera presentará 'Rueda la letra', el nuevo concurso de @telecincoes que acogerá la prueba del rosco.



Producido por Bulldog TV y dirigido por Rafa Guardiola, profesional de amplia trayectoria en el género y director de 'Pasapalabra' en Telecinco pic.twitter.com/5he9LcqG5e — Mediaset España (@mediasetcom) July 24, 2026

Aunque en ese sentido no hay confirmación oficial, esta apuesta por el comunicador vasco implicará su salida de 'El Precio Justo', el concurso que se emite en la sobremesa y que Sobera también comanda en tándem con la modelo e influencer Tania Medina. Está por ver si Mediaset le buscará un reemplazo o si directamente cancelará el formato ya que sus estancadas audiencias no invitan al optimismo.

MC&F, con el apoyo de Mediaset, tratará de paralizar 'AlaZ' en Antena 3 mediante una demanda

Estas nuevas informaciones sobre el concurso que albergará 'El Rosco' llegan pocos días después de anunciarse la demanda que presentará MC&F, productora holandesa titular de la prueba según la sentencia del Supremo, contra Atresmedia e ITV Studios. Secundada por Mediaset, su objetivo prioritario será paralizar la emisión de 'AlaZ' en Antena 3 por supuesto plagio con respecto al juego circular.

El grupo italiano ve claro que Atresmedia y la compañía británica no han ejecutado realmente la sentencia del alto tribunal porque 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra', en antena desde el pasado 19 de junio, "contraviene" los fundamentos jurídicos y los hechos incontrovertibles recogidos en la misma. En resumen, consideran que es una prolongación irregular de 'El Rosco' que tienen prohibido emitir por mandato de la Justicia.