'La Promesa', avance del siguiente capítulo (872), que La 1 de RTVE levanta de la programación hasta la próxima semana

'La Promesa' ha emitido este miércoles 22 de julio su último capítulo de la semana ante el sorprendente parón que ha decidido RTVE. La ficción no se ofrecerá ni el jueves 23 ni el viernes 24 y la cadena pública aduce que se debe a la retransmisión del Tour de Francia, que entra en su recta final. Pero lo cierto es que la competición de ciclismo no coincide con la franja de la serie en ninguno de los casos.

El espacio deportivo, bajo la marca 'Ciclismo Tour de Francia 2026', aparece fijado de 15:50 a 17:20 horas en la guía de programación oficial de La 1. Es decir, en realidad, afectará a la banda horaria de 'Directo al grano' y no a la de los seriales de época. No obstante, la dirección de TVE ha preferido eliminarlos en su totalidad y desplazar a su lugar el magacín conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro.

La programación vespertina de La 1 de TVE el jueves 23 y viernes 24 de julio:

15:50 horas - Ciclismo Tour de Francia 2026

17:20 horas - 'Directo al grano'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la Tierra'

20:55 horas - 'Telediario 2'

De esta manera, para poder ver el capítulo 872 de 'La Promesa' habrá que esperar al lunes 27 de julio, siempre y cuando la cadena pública no vuelva a alterar su parrilla. A continuación, te ofrecemos un breve adelanto.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 872

Salta la bomba en La Promesa. Ángela es la hija de Máximo de Buenaventura. En una conversación con Leocadia de Figueroa, que se ha mantenido esquiva con el duque hasta el momento, confiesa que el motivo de su estancia en el palacio de los Luján es la joven. ¿Cuáles serán sus inteciones?

Julio Sopena, el déspota ayuda de cámara del aristócrata, sigue maltratando al servicio. Esta vez, protagonizará un fuerte encontronazo con Ricardo Pellicer. Mientras, Tomasa celebra que han logrado infundir terror entre los lacayos y doncellas de La Promesa. Por eso, instiga a Julio a cometer más jugarretas para fastidiarles.

Leocadia abronca a Petra ferozmente y la tacha de "inútil" por un suceso ¿propiciado por su hermana Tomasa? Y Lorenzo, escamado por la complicidad que se ha forjado entre el duque de Buenaventura y Curro, trata de averiguar qué tienen entre manos.

En paralelo, el padre Samuel apremia a María Fernández y a Carlo Castejón para que bauticen cuanto antes a la niña, a pesar de que ya se encuentra fuera de peligro según el doctor Peribáñez. El bebé ha superado la infección milagrosamente.

Por su parte, Ciro trata con desdén a Julieta y Manuel en el hangar, ajeno completamente a los sentimientos desbocados que existen entre ellos y al momento romántico que protagonizaron en los jardines de La Promesa, que culminó con un apasionado beso. A la par, Ángela sospecha de Máximo y le dice que oculta el verdadero motivo de su visita.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 871 emitido este miércoles 22 de julio

Manuel se disculpa con Julieta por el beso furtivo, pero Julieta se lo devuelve. La alegría regresa a María Fernández al ver que su hija finalmente empieza a comer y dormir mejor. El doctor Peribáñez confirma el milagro: la niña está fuera de peligro. Todos se alegran. Adriano consigue ver lo que Curro le enseña, mejorando también su ceguera.

En el servicio, Tomasa sigue abroncando a sus compañeros por necedades, provocando que Teresa y Cristóbal teman un desbordamiento de la situación. Manuel y Julieta apenas pueden disimular su atracción, pero Ciro, embebido en sí mismo, ni siquiera se da cuenta. Petra pide a Tomasa que se relaje con sus compañeros y Tomasa reacciona con agresividad: ella ya no le dice qué puede hacer.

En paralelo, Máximo de Buenaventura confiesa a Leocadia, mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia, que su verdadero motivo para regresar es conocer a su hija. ¿Es el duque de Buenaventura el padre de Ángela? Todo parece indicar que sí.