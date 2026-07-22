'De Lunes a Viernes' actualiza la última hora del grave problema de salud de Kiko Rivera que le obliga a apartarse

'De lunes a viernes' ha abierto este miércoles el programa con la última hora en torno al estado de Kiko Rivera después de que el DJ haya publicado un comunicado anunciando que cancela su gira de verano por un grave problema de salud.

"Abrimos con una noticia de última hora. Kiko Rivera acaba de comunicar que cancela toda su gira de verano por un grave problema de salud. Lo acaba de comunicar hace apenas media hora en sus redes sociales. Aún tenía pendiente 16 conciertos entre julio y agosto", empezaba explicando Santi Acosta.

Después, Beatriz Archidona informaba de que Lola, la pareja del DJ, también había publicado en sus redes sociales que "cierra su escuela de danza". Justo después, la presentadora leía el comunicado íntegro de Kiko Rivera en sus redes. "Quiero comunicaros que, debido a un grave problema de salud, me veo en la obligación de suspender toda la gira de verano prevista", empieza diciendo el hijo de Isabel Pantoja.

"Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Sabéis la ilusión, el esfuerzo y el cariño que pongo en cada actuación, y cuánto disfruto compartiendo esos momentos con todos vosotros. En este momento necesito centrar toda mi energía en mi recuperación. Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Os pido comprensión y, sobre todo, respeto hacia este momento tan delicado", prosigue explicando.

"Quiero agradecer de corazón el cariño y el apoyo que siempre me habéis demostrado. Espero poder volver muy pronto, con más fuerza que nunca, y reencontrarme con todos vosotros encima de un escenario. Gracias por estar siempre ahí", concluye Kiko Rivera en su comunicado.

'De lunes a viernes' informa del problema de salud de Kiko Rivera

Beatriz Archidona en 'De Lunes a Viernes'

Tras leer el comunicado, José Antonio León aseguraba que estaba intentando averiguar más datos sobre ese problema de salud de Kiko Rivera. "Para que haya tenido que cancelar toda la gira debe ser algo grave", aseveraba el periodista. "Lo más sorprendente es que lo vimos hace nada y aparentemente estaba perfecto", apostillaba Gema Fernández.

"Se ha especulado que tuviera que ver con algún problema de salud de su madre y está descartado. El problema es de él, lo que no está descartado es que veamos a Isabel Pantoja con su hijo, por lo menos es lo que espero", comentaba por su parte Terelu Campos.

Mientras que José Antonio Canales Rivera apuntaba cuál es la clave de todo esto. "A mí lo que me llama la atención es lo de Lola. Eso es significativo y es lo que me dice que Kiko está mal y que necesita a alguien a su lado", confesaba su primo. "Yo creo que una persona que cancela una gira de 16 actuaciones, que supone un dinero importante, imagino que es por algo importante", añadía Lydia Lozano. "Es que lo de Lola no se entiende sin el comunicado de Kiko", terminaba diciendo Terelu.

Gran preocupación del entorno ante el ingreso del DJ en un hospital

Posteriormente, Canales Rivera aportaba más datos tras recibir un mensaje de un amigo. "Me ha escrito un amigo de Sevilla hace diez minutos que se ha encontrado a Lola en el sótano del Hospital Sagrado Corazón a la una de la tarde preguntando por Kiko y parece que está ingresado", actualizaba el hijo de Teresa Rivera.

"Si estaba preguntando por la habitación será que no han ido juntos y que ha sido algo sobrevenido", comentaba Gema Fernández. "Bueno a lo mejor tu vas por urgencias y luego no sabes a dónde se han llevado a tu pareja", exponía Lydia Lozano.

🚨 ¡EXCLUSIVA!



Kiko Rivera, ingresado en un hospital de Sevilla tras anunciar la cancelación de su gira de verano.



Todos los detalles de su estado de salud, en directo.



☀️ #DeLunesAViernes

⛱️ https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/JLcVcJBX7g — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 22, 2026

Finalmente, 'De lunes a viernes' se ponía en contacto con Rasel, cantante y gran amigo de Kiko Rivera, que aseguraba que nadie del entorno del DJ habían podido dar con él y que están muy preocupados por su estado. "Nos dice que los amigos están muy preocupados por él, que no contesta ni a las llamadas ni a los mensajes, ni siquiera a su círculo más cercano y que eso les hace preocuparse aún más", confesaba Diana Higueras desde la redacción.