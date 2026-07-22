'Sueños de Libertad' renueva su reparto con este nuevo fichaje: Una actriz de 'Amar es para siempre' que removerá las tramas

'Sueños de libertad' atraviesa días de días y venidas en el reparto de la ficción. Tras el adiós de Cloe (Antea Rodríguez), este miércoles la serie de Antena 3 ha recibido a un nuevo personaje, del que se había hablado mucho, pero que hasta ahora no había aparecido de forma oficial en la ficción. Hablamos de Dorotea, la madre de Valentina (Ana Carlota Fernández), a quién dará vida la actriz Begoña Caparrós.

Dorotea, la madre de Valentina llega a 'Sueños de libertad' para abrir las heridas del pasado de su hija. Con su aparición, la dependienta tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado y reabrir uno de los episodios más traumáticos de su vida ahora que su gran amiga Cloe se marcha a Nueva York.

Cabe recordar que Valentina llegó a Toledo tras huir de su casa por la agresión que recibió del que era su prometido, Rodrigo. La joven buscó consuelo en su madre tras verse atemorizada por un hombre posesivo y maltratador. Sin embargo, pese a la buena relación que habían tenido hasta ahora, su madre no reaccionó como ella esperaba quedándose sola y desamparada.

Dorotea trató de justificar el comportamiento de Rodrigo e intentó convencer a su hija de que lo que había pasado era algo "normal". Algo que Valentina no pudo soportar y decidió huir de su pueblo con la intención de empezar de cero en otro lugar. Pero, Rodrigo consiguió localizarla con ayuda de Dorotea, y tras comprobar que había iniciado una nueva relación con Andrés trató de acabar con él.

Finalmente, la guardia civil intervino y acabó matando de un disparo a Rodrigo. Una muerte de la que Dorotea siempre culpó a su hija abriendo aún más heridas y distancias entre ellas. Por ello, ahora la aparición de la mujer en Toledo provocará que Valentina se tenga que enfrentar a su pasado y reabrir todo lo que le hizo desconfiar de los hombres para siempre.

Begoña Caparrós, de 'Amar es para siempre' a 'Sueños de libertad'

Begoña Caparrós da vida a Dorotea en 'Sueños de libertad'

Para dar vida a Dorotea, 'Sueños de libertad' ha fichado a la actriz Begoña Caparrós, que ha desarrollado una dilatada trayectoria en teatro, cine y televisión. La intérprete madrileña ha formado partes de series como 'Serrines, madera de actor', 'La víctima número ocho' y fundamentalmente 'Amar es para siempre'.

La actriz también ha dado el salto a la gran pantalla en largometrajes como 'La sospecha de Sofie' o 'Cien Años de perdón'. Además ha participado en obras de teatro como 'Archipiélago', creada e interpretada por ella, llegando a realizar una gira internacional.

Con su incorporación, 'Sueños de libertad' busca reabrir nuevas tramas para enriquecer aún más la serie y dar el foco a otros de los protagonistas de la ficción. Se trata del segundo gran fichaje de la serie de Antena 3 tras el de Gonzalo Hermoso, que da vida a Roque, el hijo de Eduardo (Alberto Lozano).