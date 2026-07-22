'La Promesa' lanza hoy su último capítulo de la semana ante el inexplicable parón de emisión anunciado por RTVE

La 1 de TVE ofrecerá este miércoles 22 de julio el capítulo 871 de 'La Promesa', que, además, para disgusto de los espectadores, será el último de la semana, pues el jueves 23 y viernes 24 no habrá emisión de forma inexplicable. La cadena pública alega que se debe al Tour de Francia, pero lo cierto es que la competición de ciclismo no coincide con la franja de la ficción.

El espacio, bajo la marca 'Ciclismo Tour de Francia 2026', estará fijado de 15:50 a 17:20 horas. Es decir, en realidad, no afectará a los seriales de época de ninguna manera. No obstante, la dirección de RTVE ha optado por cargárselos y desplazar a su lugar 'Directo al grano', que, realmente, sí es la oferta perjudicada por el tour al ocupar de lleno su banda horaria.

En cambio, La 1 -insistimos- ha preferido mover y 'salvar' el magacín conducido por Gonzalo Miró y Martín Barreiro antes que eliminarlo de la parrilla de programación, como sí ocurrirá tanto con 'Valle Salvaje' como con 'La Promesa' una vez más. Las emisiones se reanudarán, en principio, el lunes 27 de julio.

La programación vespertina de La 1 el jueves 23 y viernes 24 de julio:

15:50 horas - Ciclismo Tour de Francia 2026

17:20 horas - 'Directo al grano'

19:35 horas - 'Malas Lenguas'

20:25 horas - 'Aquí la Tierra'

20:55 horas - 'Telediario 2'

Avance de 'La Promesa' del capítulo 871 - Miércoles 22 de julio

Manuel se disculpa con Julieta por el beso furtivo, pero Julieta se lo devuelve. La alegría regresa a María Fernández al ver que su hija finalmente empieza a comer y dormir mejor. El doctor Peribáñez confirma el milagro: la niña está fuera de peligro. Todos se alegran. Adriano consigue ver lo que Curro le enseña, mejorando también su ceguera.

En el servicio, Tomasa sigue abroncando a sus compañeros por necedades, provocando que Teresa y Cristóbal teman un desbordamiento de la situación. Manuel y Julieta apenas pueden disimular su atracción, pero Ciro, embebido en sí mismo, ni siquiera se da cuenta. Petra pide a Tomasa que se relaje con sus compañeros y Tomasa reacciona con agresividad: ella ya no le dice qué puede hacer.

En paralelo, Máximo de Buenaventura confiesa a Leocadia, mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia, que su verdadero motivo para regresar es conocer a su hija. ¿Es el duque de Buenaventura el padre de Ángela? Todo parece indicar que sí.

Resumen de 'La Promesa' del capítulo 870 emitido este martes 21 de julio

Carlo interviene para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel. María recapacita y pide perdón al cura. Máximo sigue tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda, algo que disgusta a Ángela pero que Alonso ve con buenos ojos. No así Leocadia que trata de evitar a toda costa a Máximo. Por supuesto a Lorenzo le repatea esa oferta.

Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar los planes de Ciro. También habla con Petra tratando de averiguar si los vio besándose a ella y Adriano, pero no saca nada en firme. En el servicio, el resquemor aumenta al ver los privilegios de Julio y Tomasa, aunque el duque resta importancia a las quejas de sus propios criados.

Y llega un rayo de esperanza: el doctor anuncia que la bebé está luchando y que su supervivencia es un buen presagio. Julieta da largas a Ciro que quería pasar la noche con ella, y miente para acudir a una cita clandestina. En la oscuridad del jardín, por fin, Manuel y Julieta se besan.