El Señor Barragán, humorista, 80 años, irrumpe en 'Y ahora Sonsoles' tras estar al borde de la muerte y después de 17 días en la UCI

El emblemático humorista Manuel Barragán, conocido por todos como el Señor Barragán, se ha desprendido de su icónico disfraz para contar en 'YAS Verano', la versión veraniega de 'Y ahora Sonsoles' el gran susto de salud que a punto estuvo de acabar con su vida. Él, incluso se atreve a hablar de un "milagro": "Se ve que tenemos una hora marcada y a mí no me tocaba".

El Señor Barragán fue un clásico en la televisión de los 90 donde, con su zarrapastroso atuendo triunfó en programas tan recordados como 'No te rías que es peor'. Su última aparición pública fue en un cameo en 'Torrente Presidente', la taquillera película de Santiago Segura. Ahora, ha reaparecido en la pequeña pantalla en el programa vespertino de Antena 3. Lo ha hecho para contar el grave accidente que casi se le lleva por delante.

En 2023, el cómico estuvo 40 días ingresado en el hospital, de los cuales, 17 los pasó en la UCI: "Sufrí un paro cardíaco y me estrellé contra una farola". Todo debido a la mala evolución de un segundo aneurisma que tiene en la vena aorta. "Hubo un momento en el que a la familia le dijeron que no había nada que hacer", explica en el programa que, durante el verano presenta Pepa Romero en sustitución de Sonsoles Ónega.

Su mujer, Rosa, cuenta ante las cámaras del programa que los médicos, cada vez que iba a verle, les decían: "Me parece que de hoy no pasa". Todo se origina cuando tuvo que ser intervenido del corazón, y lo que parece algo sencillo se acaba complicando. "Cuando me iban a operar del segundo aneurisma que tengo en la aorta, me encontraron el corazón débil y me dijeron 'tenemos que reforzar este corazón para poder operar'", explica el Señor Barragán.

El Señor Barragán: "Si me sacan de las actuaciones, me matan"

Afortunadamente, todo quedó en un susto y puede contarlo. Además, esta muy feliz porque los médicos le permiten seguir actuando y dando vida al emblemático personaje del Señor Barragán con el que tanto éxito cosechó en la televisión de los 90. "Me han dicho como cosa buena que puedo actuar, porque todo lo que me de alegría y satisfacciones, y no me ponga demasiado nervioso, lo puedo hacer. A mí si me sacan de las actuaciones me matan, porque a mí me da vida actuar", confiesa.

Aunque no es habitual que muestre su verdadero rostro ante las cámaras, ha hecho una excepción en 'Y ahora Sonsoles' para desvelar a la audiencia la complicada situación que ha atravesado y que, por suerte, ya quedó atrás. Antes de alcanzar la popularidad, Manuel Barragán estudió Publicidad y llegó a fundar su propia agencia. Aunque siempre se consideró una persona seria y centrada en su profesión, su vida dio un giro radical cuando el personaje de El Señor Barragán se convirtió en todo un fenómeno televisivo. Si bien en sus inicios prefirió mantener el anonimato, por miedo a que sus clientes dejaran de confiar en él. Por ello, durante un tiempo compaginó dos vidas paralelas: la de publicista y la de artista.