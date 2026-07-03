Agreden al reportero de 'Y ahora Sonsoles' por un encontronazo en el entierro de Manuel Arjona, de Locomía: "A mí no me vas a tocar"

Este viernes, 'Y ahora Sonsoles' se ha trasladado hasta el funeral de Manuel Arjona, uno de los componentes de Locomía, que fallecía el pasado miércoles de forma repentina a los 58 años de edad. Así, Carlos García López conectaba en directo con Sonsoles Ónega para explicar el momento de tensión que había vivido con uno de los familiares.

Todo se producía cuando Carlos García López trataba de hablar con Xavier Font, uno de los fundadores del grupo Locomía y que fue pareja de Arjona. Era entonces cuando el sobrino del fallecido increpaba al reportero y trataba de evitar que pudiera hablar con el cantante.

Y es que las heridas que hay en torno a la separación de Locomía siguen muy abiertas. "¡Que tires para allá te he dicho!", soltaba el familiar de Manuel Arjona como se puede apreciar en las imágenes emitidas en 'Y ahora Sonsoles' intentando zarandear al reportero y sacarle de allí. "¡A mí no me vas a tocar! Lo siento mucho, pero no me vas a tocar", le advertía entonces el periodista del programa de Sonsoles Ónega.

Un familiar de Manuel Arjona ataca al reportero de 'Y ahora Sonsoles'

Carlos García López, agredido por un familiar de Manuel Arjona

Un momento de gran tensión tras el que Xavier Font se dirigía al reportero. "Sé que estáis con respeto, pero es que es un momento muy jodido. Ahora hay que enterrar a Manolo, nada más", confesaba el que fuera líder de Locomía tras ser testigo de un furibundo ataque contra el reportero.

Tras ello, Xavier Font dejaba unas desgarradoras palabras sobre la muerte de quién fue su compañero y pareja. "Amaba a Manolo y ahora Manolo está mejor que nosotros. Ahora estoy jodido, porque tenía que haber estado yo en este sitio, no él. Nunca pensé que esto podía pasar", reconocía Font muy afectado.

Toda esta tensión tiene que ver porque parte de la familia de Manuel Arjona no termina de entender que hacía en su funeral Xavi Font, después de toda la polémica en torno a la separación del grupo y habiendo sido su ex pareja.