Nacho Abad anuncia la fecha exacta de su regreso a 'En boca de todos' en Cuatro tras su parón por vacaciones

Cada vez queda menos para que arranque la temporada televisiva. Aunque algunas cadenas se adelantarán a otras. Así, TVE será la primera en iniciar algunos de sus cambios con el debut de Jesús Cintora al frente de 'Mañaneros 360' el próximo 24 de agosto. Una semana después será cuando Nacho Abad se reincorpore a 'En boca de todos' tal y como él mismo ha confesado.

Así, poco a poco, los programas de la mañana van retomando la normalidad con el regreso o el estreno de sus presentadores titulares. Aunque por ahora se desconoce cuándo volverán otros rostros como Susanna Griso, Ana Rosa Quintana o Antonio García Ferreras.

En el caso de 'En boca de todos' hay que recordar que este mes de agosto está siendo David Aleman el encargado de presentar el programa de Cuatro durante las vacaciones de Nacho Abad. Un descanso que no ha afectado nada a las audiencias del programa. Es más, recientemente el espacio producido por Mandarina ('De lunes a viernes') anotaba uno de sus mejores resultados con toda la polémica sobre Ceuta.

Como decimos, Nacho Abad retomará su labor al frente de 'En boca de todos' el próximo 31 de agosto tal y como él mismo ha anunciado en sus redes sociales. Y es que el presentador ha querido responder a la crítica de un espectador que le preguntaba que cuándo volvía porque sin él el formato no era igual.

"Extraño a Nacho Abad en En boca de todos para callar a todo el que chilla. Hay momentos en que no se entiende nada por varios hablando a la vez", ha asegurado una espectadora en "X". Y a ese comentario es al que Nacho Abad ha querido contestar confirmando la fecha en la que volverá a tomar las riendas del magacín matinal de la cadena de Mediaset.

"El 31 estoy ahí . Pero seguro que el equipo y David lo están haciendo muy bien!", ha respondido dando además la cara por su compañero, con quién además conduce 'Código 10', que durante este mes de agosto también está ofreciendo reposiciones hasta su regreso en septiembre.