Multitudinaria sentencia del público ante lo visto con Belén Esteban al entrar en 'De Viernes': "Pelos de punta con este inicio"

Más de tres años y medio después, Belén Esteban ha regresado este viernes, 2 de octubre a las instalaciones de Mediaset. Tras ofrecer un scoop la semana pasada en 'De Viernes', esta semana la colaboradora ha reaparecido en un plató de Telecinco tras la abrupta cancelación de 'Sálvame' en junio de 2023 y el posterior veto que la cadena impuso a la de Paracuellos del Jarama y a todos los rostros que formaron parte de 'Sálvese quién pueda' en Netflix.

La vuelta de Belén Esteban a Telecinco era muy esperada, sobre todo a raíz del 'Belenazo' en audiencias que marcó la semana pasada, al otorgar el segundo mejor dato de la historia a 'De Viernes' con un impetuoso 18,7% de cuota de pantalla y más de 1,1 millones de telespectadores de media.

Belén Esteban ha llegado a Telecinco montada en un Rolls-Royce mientras sonaba la canción "Sauvignon Blanc" de Rosalía. Justo al llegar a las puertas del plató de 'De Viernes', Santi Acosta y Beatriz Archidona han recibido a la colaboradora antes de comenzar la entrevista. Una entrada épica a la altura de un personaje como la que fuera la colaboradora estrella de 'Sálvame'. Todo mientras, los colaboradores del programa veían su regreso desde el plató.

Estamos... ¡De Viernes! 💥🪩



💣🔥 Llegó la hora de Belén Esteban: Después de tres años y medio, se sienta en un plató de Mediaset para contarlo todo.



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Para arrancar, el programa producido por Mandarina ha querido montar un set inédito en los exteriores de las instalaciones de Mediaset con un sofá y un sillón marrones rodeados de velas. "¿Qué pensabas cuando venías por la entrada?", le ha cuestionado Santi Acosta. "Sobre todo cuantos recuerdos. Estoy un poco nerviosa, no estoy tan nerviosa como creía, pero estoy bien", ha reconocido de primeras Belén Esteban.

Nada más sentarse, Belén ha querido lanzar una advertencia a toda la prensa y a todos los compañeros. "Con 27 años mi hija me ha dicho que hable, pero quiero recordar a la gente que mi hija sigue siendo anónima, lo único que me ha dado autorización para hablar. Ella no ha hecho ninguna declaración, no ha dicho nada. Lo único que se lo ha dicho a su madre, porque estamos hartas, esta guerra no la empecé yo, esta guerra la empezaron otras personas. El primero, el padre mandándome un burofax el 19 de marzo, y yo no quiero una guerra con Julia pero luego Julia también la empezó", ha sentenciado.

"Cuando la gente dice: 'qué pesada, 27 años contando lo mismo', pues oye, llevamos 40 años escuchando hablar de Isabel Pantoja y nadie se queja", ha añadido al respecto sobre todos los que critican que vuelva a abordar este asunto. Asimismo, Belén Esteban ha dejado claro que ella y su hija no están solas porque tienen a su familia, a su marido, a su madre, a sus hermanos y cuñadas e incluso a Carmen Bazán y Carmen Janeiro, a pesar de que ellas han pedido que no se las nombre.

La emotiva entrada de Belén Esteban al plató de 'De Viernes' y su reencuentro con los colaboradores

Poco después, Belén Esteban ha hecho entrada al plató de 'De Viernes' mientras sonaba otro tema de Rosalía como "Berghain" y se ha emocionado mucho al reencontrarse con uno de los realizadores de Mediaset. Justo después ha visto un vídeo recopilando imágenes del pasado y de todo lo que se ha dicho de ella esta semana. Un vídeo que ha terminado con una declaración de intenciones: "Esta noche Belén Esteban reescribe el relato de una vida. Y cuando ella habla, nada vuelve a ser igual. Ha llegado la hora de Belén".

Ha sido justo ahí, cuando Belén Esteban se ha ido reencontrando uno a uno con los colaboradores de 'De Viernes'. Desde Terelu Campos, con quién tiene mucho que hablar, pasando por quienes fueron compañeros como Lydia Lozano, Antonio Rossi y José Antonio León y finalmente con Ángela Portero, con quién tiene también un conflicto abierto desde hace 11 años cuando coincidieron en 'GH VIP 3'.

Al entrar al plató, Belén Esteban ha reconocido lo que ha sentido. "Me han dicho que no lo dijera. Sé que me van a regañar pero lo tengo que decir. Yo pensaba que la gente no me quería y tengo que decir a la gente que gracias, con la entrevista del viernes pasado solo puedo decir gracias porque no se han olvidado de mí", ha confesado la de Paracuellos del Jarama llevándose una fuerte ovación.

🔥 Así ha sido el reencuentro de Belén Esteban con sus antiguos compañeros.



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Aplausos al inicio de 'De Viernes' con el regreso de Belén Esteban

Como cabía esperar, esta épica entrada de Belén Esteban en 'De Viernes' y su reaparición en un plató de Telecinco ha generado un sinfín de comentarios. Así, las redes se han llenado de aplausos hacia el programa y hacia la cadena por cómo se ha producido el retorno de la colaboradora.

"Qué pellizcazo de nostalgia atrapa esa primera imagen de Belén Esteban entrando por las puertas de Telecinco, tres años después de un final que aún sigue arrastrando consecuencias", ha reconocido el periodista Álvaro Roldán. "Imposible que no se te erice la piel con la vuelta de Belén Esteban a las instalaciones de Mediaset. Por siempre Belén Esteban Menendez.

Telecinco es su CADENA", ha añadido otro usuario de 'X'.

"Belén, en el coche de Mediaset con la canción de Rosalía. CINE" o "Tengo los pelos de punta con este momento. Están haciendo televisión" son otros de los comentarios que se han podido leer en ese sentido.

Qué pellizcazo de nostalgia atrapa esa primera imagen de Belén Esteban entrando por las puertas de Telecinco, tres años después de un final que aún sigue arrastrando consecuencias.



“Cuántos recuerdos. Muchos recuerdos”, ha expresado (junto a muchos espectadores) #DeViernes — Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_) October 2, 2026

Imposible que no se te erice la piel con la vuelta de Belén Esteban a las instalaciones de Mediaset.



Por siempre Belén Esteban Menendez.

Telecinco es su CADENA #DeViernes pic.twitter.com/KVXDw1nN69 — comentemoslo 🎪 (@comentemoslo) October 2, 2026

TENGO LOS PELOS DE PUNTA CON ESTE MOMENTO. ESTÁN HACIENDO TELEVISIÓN.#DeViernes — 🫶🏼 (@realitysdetv) October 2, 2026

Belen en el coche de Mediaset con la canción de Rosalía

CINE #Deviernes pic.twitter.com/zqsAzTLUxq — realitysdetv (@realitysdetv10) October 2, 2026

Belén Esteban llegando a las instalaciones de Mediaset a ritmo de Rosalía con la protagonista más emocionada que nunca.. INICIO 10/10 #DeViernes — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) October 2, 2026

La imagen de Belén llegando a @telecincoes en un Rolls-Royce con la canción de Rosalía, menudo momentazo!!!! #DeViernes — Selu 🏹 (@seluzama) October 2, 2026

Emocionada viendo cómo entra LA REINA a su castillo con Rosalía 🥹❤️‍🩹#DeViernes pic.twitter.com/D1ATTOlBJa — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) October 2, 2026

A vuelto nuestra Telecinco



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PELOSSS#DeViernes pic.twitter.com/48WQsCGVjP — Eurotrash (@eurotrashof) October 2, 2026

PELOS DE PUNTA CON LA ENTRADA DE BELÉN #DeViernes — A🪻 (@conflictivo_) October 2, 2026

La entrada de Belén Esteban al plató siendo el evento más icónico de Telecinco en lo que va de año #DeViernes — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) October 2, 2026

Pelos de punta con este inicio de Belén Esteban en primer plano, dirigiéndose a Juls Janeiro y lista para arremeter contra todo#DeViernes

pic.twitter.com/vDup9CKxQr — sofrito (@soofrito) October 2, 2026

Dios mío esta es la Telecinco que deberíamos de haber tenido SIEMPRE. Lo tanto que se come la cámara #DeViernes pic.twitter.com/5LHohVpmlP — M A R C O S (@Maarcos016_) October 2, 2026