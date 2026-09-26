'Belenazo' en 'De Viernes', que se dispara a récord histórico de audiencia con la vuelta de Belén Esteban a Telecinco

La vuelta de Belén Esteban a la pantalla de Telecinco a través de 'De Viernes', después de más de tres años apartada, despertó una expectación colosal entre el público que la cadena no había alcanzado en muchísimo tiempo. La colaboradora conquistó la crítica de la audiencia con una entrevista explosiva que dio grandes momentos y en la que hizo alarde de su magnetismo televisivo. Precisamente este fue uno de los comentarios más repetidos de la noche, dedicada íntegramente a su testimonio.

En general, las expectativas con su regreso se superaron con creces y eso se ha traducido en resultados de audiencia verdaderamente impresionantes para 'De Viernes', que disparó las cifras que venía cosechando en estas primeras semanas de temporada (11%, 11,2% y 10,8%) y firmó un impetuoso 18,7% de cuota de pantalla, con más de 1,1 millones de telespectadores de media.

🪩 Arrasa #DeViernes en la noche de @telecincoes al firmar un sobresaliente 18.7% de share



🪩 La entrevista a Belén Esteban fue seguida por 1.130.000 espectadores, más de 3 millones de espectadores únicos y es LÍDER ABSOLUTA en su franja de emisión#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/GvZpZDBCoa — Dos30' (@Dos30TV) September 26, 2026

Unas cifras que son doblemente meritorias en el contexto tan crítico de la actual Telecinco y que nos llevan a hablar de un auténtico 'Belenazo'. Y es que ese desorbitado 18,7% supuso, además, un récord histórico en cuota para 'De Viernes' en su noche original.

🎉 RÉCORD HISTÓRICO @deviernestv en @telecincoes obtuvo 3.061.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🪩 El programa consiguió 1.130.000 espectadores de audiencia media y un 18.7% de cuota.



🔝 Fue lo más visto del día en la cadena. #DeViernes#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/usnGQq6iVI — Barlovento Comunicación (@blvcom) September 26, 2026

Hasta ahora, el mayor dato del espacio de corazón de Mediaset en viernes era el 17,1% de share que obtuvo la desgarradora entrevista de Isa Pantoja y la boda de Ángel Cristo en una entrega de octubre de 2024. Un máximo que ha logrado pulverizar la triunfal reaparición de Belén Esteban.

Si bien, es cierto que la entrevista póstuma a Julián Muñoz, en septiembre de 2024, marcó un 19,9% de share y 1.195.000 espectadores. Ese es el registro más alto de la franquicia 'De Viernes', pero hay que puntualizar que se enmarcó en un especial fuera de su noche de emisión primigenia (en martes). Además, tuvo lugar en tiempos mucho mejores para la cadena.

Con el formidable funcionamiento de la primera entrevista de Belén Esteban, 'De Viernes', que creció casi ocho puntos respecto a la semana anterior, arrebató el liderazgo absoluto de la noche del viernes a 'La Voz' (12,4%) y barrió al documental 'Cuelgamuros' de La 1 de TVE (8,8%). Además, elevó a Telecinco a un 10,6% de cuota en el cómputo global de la jornada, algo que no se veía desde hace muchos meses.

Análisis del 'Belenazo': curva minuto a minuto y datos por targets y ámbitos

A continuación, analizamos detalladamente el rendimiento gracias a un informe de la consultora Dos30'. Por sexos, arrolló en mujeres con un impresionante 24,4% de share. En cuanto a targets de edad, sobresalió en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 21,4% y en mayores de 65 con un 21%.

Por su parte, la curva minuto a minuto fue apoteósica. El primer minuto registró un 13,6% y en su tendencia ascendente durante toda la emisión llegó a alcanzar una cuota máxima del 30,1% a las 01:32 horas. El minuto de mayor seguimiento se produjo a las 23:26 horas con casi 1,5 millones de espectadores.

Por último, en lo que respecta a los ámbitos, la entrevista de Belén Esteban arrasó en Euskadi (24,4%), en el denominado Resto (24%), en Asturias (22,7%), en Murcia (21,9%) o Navarra (21,4%). También se situaron por encima de la media nacional mercados como la Comunidad Valenciana (20,9%), Baleares (20,7%), Andalucía (20,7%) y Galicia (18,9%).