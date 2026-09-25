RTVE anuncia un importante reajuste con 'Cifras y letras', que recorta drásticamente su emisión en la programación de este viernes

Si Telecinco ha decidido utilizar 'First Dates' como comodín en su parrilla y juega con sus emisiones en función de sus intereses, La 2 de RTVE lleva haciendo lo propio con 'Cifras y letras' en los últimos meses. Así, la cadena pública cambia el plan de emisión con el concurso de Aitor Albizua según le conviene, ofreciendo reposiciones o dobles entregas de estreno.

Así, después de que esta semana moviera ficha y ofreciera doble programa de estreno el martes y el miércoles aprovechando la emisión de 'El túnel: avanza y gana' en La 1 para ofrecer en simulcast los primeros minutos en La 2, este viernes la cadena pública anuncia un nuevo giro en su estrategia con este emblemático concurso.

Cabe recordar que habitualmente, La 2 ofrece primero una reposición de 'Cifras y letras' a partir de las 21:30 horas después de 'Trivial' y a partir de las 22:00 difunde una de estreno antes de dar paso a su oferta de prime time. Sin embargo, este viernes La 2 prescindirá de la habitual reposición y ofrecerá el nuevo programa en su horario reduciendo además a una única entrega su emisión de este viernes.

De este modo, este viernes, La 2 estrenará una nueva entrega de 'Cifras y letras' a partir de las 21:25 horas con Alejandro tratando de conseguir su sexta victoria consecutiva frente a Sergio, que se estrena como concursante. Justo después, a las 22:00 horas, 'Plano General', el programa de entrevistas de Jenaro Castro adelanta su emisión en media hora con su entrevista a Iván Redondo.

Un movimiento sorprendente, pues en este caso no hay grandes movimientos en el resto de cadenas ni se emite ningún partido de fútbol. Pero si que llama la atención este cambio después de que dos de sus entregas nuevas esta semana se hayan emitido prácticamente en prime time lastrando sus audiencias. Y es que precisamente el formato está marcando mejores resultados con sus entregas repetidas que con las de estreno.

IMPORTANTE

Esta noche un único programa y de ESTRENO a partir de las 21:25h

Jugarán Alejandro, que ya está en su 6º programa y Sergio, que se estrena hoy. #CifrasYLetras pic.twitter.com/BRmhJtu9rP — Cifras y Letras (@CifrasLetrasTVE) September 25, 2026

Así queda la programación de La 2 este viernes 26 de septiembre: