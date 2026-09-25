Medida estratégica en Telecinco: Contrarresta el cambio de programación en RTVE con el salto de 'First Dates' al fin de semana

'First Dates' amplía aún más su presencia en la parrilla de Telecinco. El canal principal de Mediaset ha encontrado en el dating show de Carlos Sobera un filón como telonero de su programación, por lo que ha decidido concederle un quinto día de la semana.

Será este próximo sábado, 26 de septiembre, cuando 'First Dates' se emita antes de la película 'Ocho apellidos marroquíes', dentro de 'Cine 5 estrellas'. Eso sí, será una versión reducida de 22:00 a 22:30 horas y consistirá en un refrito de las citas más destacadas.

Un movimiento de Telecinco para protegerse del fútbol que emitirá La 1. Y es que cabe recordar que este sábado la cadena pública ofrecerá el primer partido de la Selección Española tras ganar el Mundial. Será en el debut de La Roja en esta edición de la Nations League frente a Inglaterra a partir de las 20:45 horas. De esa manera, la cadena de Mediaset recurre al programa de citas para que el cine no se vea afectado por el evento deportivo.

Con esta determinación, ya son cinco los días que el programa producido por Warner Bros. ITVP España tendrá un hueco en la parrilla de la cadena de Mediaset esta semana: lunes, martes, miércoles, viernes y sábado.

Los jueves, seguirán dedicados exclusivamente a 'Supervivientes All Stars'. Aunque es cierto que trocea la emisión y, para evitar competir directamente con 'El Hormiguero' en Antena 3 y 'La Revuelta' en TVE, ofrece 'Supervivientes All Stars Express' antes de la gala conducida por Jorge Javier Vázquez, que arranca sobre las 23:15 horas.

El segundo día semanal que 'First Dates' se ausentará de la parrilla de Telecinco será el domingo, ocupado por 'Conexión Honduras'. Con esta estrategia, Mediaset pone de manifiesto su total apuesta por el dating show, que se ha convertido en uno de los espacios más garantes de su parrilla.

'First Dates', una de las apuestas seguras de Mediaset

Ya en su época en Cuatro, 'First Dates' se consolidó como el programa estrella del canal, con audiencias muy encima de la media de la cadena. En enero de 2026, Mediaset anunció que el espacio pasaba a Telecinco, cediendo su espacio en Cuatro a una versión diaria de 'Horizonte' con Iker Jiménez. A principios de septiembre, con el estreno de 'La isla de las tentaciones' se comunicó que el formato únicamente se emitiría los miércoles, una decisión que rectificaron días después. Desde entonces, el programa volvió a ocupar tres noches a la semana.

Su buena aceptación entre el público, en una etapa en que las audiencias de Telecinco no son precisamente boyantes, hizo que la cadena continuase apostando por el dating show. Esto provocó que 'De viernes', retrasase su arranque hasta las 23:00 horas para dejar de telonero al espacio de citas. Una estrategia que no variará ni siquiera este viernes, cuando el programa de Santi Acosta y Bea Archidona emita una entrevista a Belén Esteban.

Ahora, también este sábado contará con 'First Dates' como telonero del contenedor 'Cine 5 estrellas'. Así las cosas, la programación nocturna de Telecinco para su sexta noche de la semana quedará de la siguiente forma: