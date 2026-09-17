Lidia Santos cambia su puesto en 'First Dates': de camarera y copresentadora a soltera del dating de Telecinco

Tras más de diez años en antena, 'First Dates' todavía sigue regalándonos momentazos, como el ocurrido este miércoles, 16 de septiembre. Aunque hay que remontarse a unos días antes, cuando Lidia Santos, la camarera del restaurante de Telecinco sintió un flechazo con uno de los solteros que acudió al programa.

Cristian, un "chileno holandés" de 37 años, encandiló a Lidia nada más entrar por la puerta. Sin embargo, él había acudido a 'First Dates' para tener una cita con otra mujer, pero finalmente la cosa no cuajó, así es que él pidió al programa cenar otro día con la camarera. Ella aceptó encantada y este miércoles se ha emitido su cita.

Primero hizo su entrada el soltero, quien explicó a Carlos Sobera que la conexión con su compañera fue casi instantánea: "Conecté con la camarera, físicamente hubo atracción". También contó al presentador a qué se dedicaba profesionalmente: "Soy modelo de tallas grandes, guía turístico y entrenador personal".

Poco después llegó Lidia. Lo hizo luciendo cuerpazo con un precioso vestido midi negro con una gran raja en la pierna y tacones de infarto para ponerse a la altura de su cita. "Vienes espectacular", le dijeron sus compañeros, acostumbrados a verla vestida de camarera. Ella también explicó que sintió cuando conoció a Cristian: "Tuve un flechazo, hace mucho que no me pasaba. Llevo un año que no me atraía nadie, nadie me removía por dentro. Yo quiero conocerle y que surja lo que tenga que surgir. Cuando alguien me gusta voy a por ello".

La confesión de Cristian que descolocó a Lidia en 'First Dates'

En el restaurante de 'First Dates', Cristian ya le esperaba con un ramo de flores. Tras ocupar una de las mesas, la pareja coincidió en que buscaban algo serio "para el futuro". A ambos les apasionaba la moda, el baloncesto y el baile. Todo iba sobre ruedas, hasta que él le confesó que tenía un niño de seis años: "Gracias a él tuve un impulso en mi vida, porque se murieron mis dos padres y eso me ayudó".

Aunque lo que más descolocó a Lidia fue la respuesta que Cristian la dio cuando le preguntó si era heterosexual: "He experimentado con mi sexualidad, estamos en el siglo XXI, en el mundo de la moda hay mucho gay y me surgió la oportunidad de probar". Esta confesión dejó en shock a la camarera: "Me ha chocado que diga que ha tenido relaciones con hombres".

Pero la cosa entre ambos fluía, incluso hablaron sobre temas más íntimos. Lidia le dejaba claro que "soy muy enamoradiza pero si no me das lo que necesito, me desenamoro, soy una persona de contacto físico". Él le preguntaba "cuántas veces al día", a lo que ella respondía "una, por lo menos. Me considero sexual cuando estoy en pareja, el sexo es vida". Cristian opinaba igual: "Yo también y ahora que estoy en forma más. Creo que es fundamental".

Tras la cena, la pareja continuó en el reservado de 'First Dates', donde pudieron bailar salsa. Cuando se sentaron para seguir charlando, les interrumpió Carlos Sobera para anunciarles que estaban invitados por la casa. Cuando llegó el momento de responder a la pregunta de si querían seguir conociéndose, él lo tuvo claro: "Me gustaría tener una segunda cita con Lidia, me ha encantado porque es muy entretenida y quiero me que siga sorprendiendo". Ella también aceptó: "Me gustaría tener una segunda cita con Cristian, creo que podemos hacer muchas cosas".