Silvia Intxaurrondo gana la batalla económica a RTVE: La Justicia obliga a restablecer el sueldo que percibía por 'La hora de La 1'

Desde hace meses, Silvia Intxaurrondo ha mantenido una batalla legal contra RTVE y ahora ha conseguido ganar a la corporación en los tribunales. Hay que retrotraerse a hace un año cuando la directora y presentadora de 'La hora de La 1' demandó a la cadena pública por las condiciones laborales y económicas que aparecían estipuladas en la renovación de su contrato.

Así, según recoge El Mundo, la presentadora deberá recuperar el salario que cobraba cuando lo hacía a través de la empresa Sukun Comunicación SL, lo que supone un sueldo de alrededor de 254.000 euros anuales. De esta manera, Silvia Intxaurrondo ha conseguido que la justicia le de la razón a este respecto aunque otras de las peticiones que hacía la periodista le han sido denegadas.

De esta forma, se declara nula la reducción anual del salario de la periodista vasca, que se ejecutó tras convertirse en personal no fijo de la Corporación al regularizar su contrato. Es decir, Silvia Intxaurrondo percibirá el salario base que le corresponde según el convenio colectivo de RTVE al que tendrá que sumar además una serie de complementos que harán que se iguale la cantidad que percibía cuando cobraba a través de la empresa anteriormente citada y tenía un contrato mercantil con RTVE.

En este sentido, la justicia considera que Silvia Intxaurrondo tiene derecho a seguir ganando el mismo dinero que ganaba en su anterior contrato pues sus condiciones laborales no han cambiado al permanecer igualmente como directora y presentadora de 'La Hora de La 1' al igual que hacía entonces.

Eso sí, Intxaurrondo no ha conseguido todo lo que pedía en su demanda pues las reclamaciones para recuperar el transporte de ida y vuelta entre su domicilio y las instalaciones de RTVE en Prado del Rey le han sido denegadas parcialmente. Así, el juez reconoce el trayecto de ida pues es algo que está regulado para todos los trabajadores que inician su jornada laboral antes de las 5:00 horas. No obstante, no sucede lo mismo con la vuelta a su casa pues considera que se trata de un requerimiento externo.

Por otro lado, cabe señalar que contra esta sentencia no se podrá interponer recurso alguno en lo relativo a la decisión sobre la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de la presentadora. No obstante, contra lo que si cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia es sobre la tutela de los derechos fundamentales del trabajador.

El origen del conflicto entre Silvia Intxaurrondo y RTVE

Para comprender el origen del conflicto hay que remontarse al año 2025, cuando 'La Hora de La 1' pasó a ser una producción propia de RTVE, dejando atrás la gestión externalizada en la productora Tesseo. Este cambio fue resultado de la inspección, a raíz de una denuncia anónima, que abrió el Ministerio de Trabajo.

Los auditores concluyeron que Silvia Intxaurrondo actuaba como falsa autónoma "al desempeñar sus labores con horarios, medios y dependencia organizativa propios de una empleada por cuenta ajena". La resolución obligó a RTVE a dar de alta a la veterana comunicadora en la Seguridad Social como persona física.

Con ese modelo de producción externa disuelto a fin de cumplir con el Estatuto que rige a la Corporación Pública, que establece "la prohibición expresa de ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos, exigiendo que cuenten con un 100% de producción interna", Silvia Intxaurrondo dejó de ser contratada externamente a través de su factoría para convertirse en personal de la casa bajo el convenio del ente público; en las mismas condiciones en las que se encuentran otros rostros como Alejandra Herranz ('Telediario 1') o Pepa Bueno ('Telediario 2').

Así, para sortear una sanción por parte de Trabajo, RTVE regularizó con celeridad la situación de Intxaurrondo en base a dicho convenio. Y aquí germinó el conflicto que nos ocupa y la mencionada demanda de Silvia, pues, como no existen sueldos en el mismo que alcancen la cuantía que la periodista vasca cobraba por programa cuando facturaba a través de su productora, afrontó irremediablemente una radical bajada de sus emolumentos.

El Portal de Transparencia de RTVE indicaba que en aquella etapa de externalización se garantizaba un máximo de 269.757 euros al año (182.000 euros anuales por la dirección y codirección del magacín matinal y 87.757 euros por su función como presentadora). Sin embargo, con el nuevo contrato laboral en virtud del convenio colectivo de la corporación, en la categoría de personal no fijo, el nivel máximo retributivo no sobrepasaba los 45.000-50.000 euros anuales.

En otras palabras, una reducción salarial de más de un 70% que Silvia Intxaurrondo consideraba injusta, denunciando una pérdida de poder adquisitivo y alegando que sus funciones y responsabilidades son las mismas ahora que antes. Por su parte, RTVE se mantiene firme en su posición, escudándose en el nuevo marco laboral que impide conservar esas estratosféricas cifras y ciñéndose a aplicar la ley para no infringir tal marco jurídico.