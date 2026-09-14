Movimiento sorpresa en RTVE: Deja sin espacio a 'Al cielo con ella' esta semana y anuncia en su lugar una oferta temática en la programación

Tras el final de la segunda temporada de 'Dog House' la semana pasada, La 1 se quedaba con un hueco libre en el prime time de los martes. Es por ello, que todo apuntaba a que sería 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez el programa que cogería su relevo desde esta semana. Pero finalmente no será así pues RTVE ha decidido retrasar por ahora el regreso de su late show femenino.

Así, pese a que este martes el resto de cadenas contarán con alguna novedad en la programación como es el caso de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' en Telecinco o el estreno del concurso 'Congelados' con Àngel Llácer en La Sexta, La 1 ha optado por ahora por rellenar dicho prime time con cine y esperar para lanzar lo nuevo de 'Al cielo con ella' más adelante.

De este modo, este martes La 1 ofrecerá 'La Revuelta' de David Broncano en su horario original y justo después dedicará su noche a una de las sagas de cine más emblemáticas, 'James Bond' con la emisión de la película 'Spectre 007' con Daniel Craig dentro del bloque temático llamado "Bond, Martes Bond" a partir de las 23:00 horas y posteriormente a partir de las 01:25 horas la película 'Los archivos del Pentágono'.

Con ello, será James Bond quién ocupe el hueco que deja 'Dog House' con Chenoa, cuya segunda temporada se cerró la semana pasada con una media del 11,1% y 756.000 espectadores aumentando así el dato de su primera edición y habiendo liderado en dos de sus ocho entregas.

Queda por ver por tanto, cuánto tiempo retrasará La 1 el estreno de la nueva temporada de 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez, cuya presentación tuvo lugar en el marco del FesTVal la semana pasada. En ella, se avanzaron algunas de las novedades con las que regresará el formato como un nuevo decorado y mucho más humor.

'Al cielo con ella' renovará su plató con un ambiente más sofisticado

El nuevo decorado será el lugar perfecto para hacer lo que mejor sabe hacer 'Al cielo con ella': hablar con personas y no con personajes, contar historias antes que dar titulares, escuchar de verdad, y sobre todo, reírse. Un escenario a la medida del descaro, la cercanía y la particular manera de mirar el mundo de Henar Álvarez.

El humor tendrá todavía más protagonismo en esta temporada, con nuevas secciones y con la presencia de algunos de los colaboradores más fieles del programa. Ana Morgade, Lamine Thior, Rubén Avilés y Laura del Val, entre otros, compartirán con Henar sus particulares miradas sobre la actualidad, la cultura, la vida… y todo aquello que merezca ser observado desde el humor.

Y, por supuesto, seguirán siendo protagonistas las conversaciones sin corsés. Por este renovado ‘Al cielo con ella’ pasarán algunas de las mujeres - también algunos hombres- más destacados de nuestro país. El programa seguirá fiel a su compromiso de ofrecer un espacio en el que las voces, el talento y las historias de las mujeres tengan un lugar protagonista.

No faltará la música en directo, que tendrá aún más presencia, ya que seguirá acompañándonos la banda del programa, los Manny Calavera, poniendo banda sonora a cada noche, pero también también tendrán cabida las actuaciones y momentos musicales.