David Broncano revive en 'La Revuelta' su mal trago con Mala Rodríguez tras una pregunta íntima sobre su pene

Mala Rodríguez ha acudido este lunes a 'La Revuelta' junto a Florentino Fernández con motivo de su participación en 'MasterChef Celebrity Legends', que acaba de arrancar su edición en La 1. Y si bien ha sido su primera visita al espacio de TVE, David Broncano no ha dudado en remontarse a tiempos de 'La Resistencia' para reprochar a la cantante la comprometedora cuestión que le lanzó durante una entrevista, obligando al presentador a ofrecer detalles sobre sus partes íntimas.

Ha sido durante la recta final de la noche, llegado el momento de las preguntas clásicas, cuando el humorista ha rememorado la surrealista escena que firmó con la rapera durante una de sus visitas en Movistar Plus. "Ahora me estoy acordando de la última visita que hiciste de entrevistada, que me propusiste una pregunta para hacerle a los invitados que nunca hice", ha señalado.

David Broncano recuerda a Mala Rodríguez la íntima pregunta que le hizo en 'La Resistencia': "No me atreví a hacerlo"

"¿Te acuerdas de lo que me propusiste? Que fuerte", ha insistido David Broncano mientras la cantante parecía no poder recordar aquel episodio que se quedó grabado a fuego en la memoria del presentador. "Me acuerdo porque me llevé un shock fuerte. Se sentó y al minuto me dijo 'a ti cuánto te mide el pene'", ha explicado entre risas el conductor de 'La Revuelta' mientras Mala Rodríguez trataba de hacer memoria.

Cuando la Mala preguntó a Broncano por su pene



Casi mejor que no se convirtiese en Pregunta Clásica™ Lo que neceistaba este programa, hablar más de pollas #LaRevuelta pic.twitter.com/0R7re6oNan — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 14, 2026

Con tono jocoso, la invitada ha defendido su atrevimiento. "¿En serio hice eso? Pero de largo o de...", ha preguntado haciendo aumentar las carcajadas entre el público del teatro. "Eso es muy típico de los tíos, fue para entrar un poco en la onda de este programa", ha señalado la cantante. "Recuerdo que me lo dijiste, no solo por el dato en sí, sino que por qué no preguntaba eso a los invitados", ha explicado entonces el presentador.

Cabe recordar que durante la escena, Mala Rodríguez pidió a David Broncano que fijase ante la audiencia el grosor exacto de su pene mientras ella ponía ejemplos de distintas medidas, además de obligarle a ofrecer una longitud aproximada del mismo apoyándose en distintos objetos de la abarrotada mesa como ejemplo. "Dije buena idea pero al siguiente día no me atreví a hacerlo", ha reconocido el comunicador.

¿Cuánto le mide a Broncano?



Estaba pensando en ponerlo de una forma que no sea clickbait pero es que va de eso. @malarodriguez pic.twitter.com/mxSmwnQVQp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 24, 2023

"Pues tienes que empezar a hacerlo porque hay muchos periodistas que les preguntan a las chicas qué talla de sujetador usan. Para que sientan cómo se siente, para que empaticen", sentenciaba entonces la cantante desatando una oleada de aplausos. "Pero tú no me contestaste entonces", ha señalado a continuación, olvidando la detallada escena que protagonizó durante su última entrevista.

"Algún dato te di sí. De lo que me acuerdo es que a raíz de entonces hice preguntas porque la medida de uno sin comparación no vale de nada", ha explicado David Broncano, que sí contestó a ambas cuestiones durante su último encuentro con la intérprete. "Hay quién dice que según tienes la nariz tienes el nabo. Yo mira como tengo la nariz, y yo me veo y digo a mi sí me cuadra", sugería entonces Florentino Fernández, desatando risas con su única aportación a la anécdota compartida entre el presentador y la artista.