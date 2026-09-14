¿Quiénes son los primeros invitados de la semana en 'La Revuelta' de David Broncano hoy, lunes 14 de septiembre en RTVE?

Tras cerrar la semana con la visita de Javier Bardem y Victoria Luengo, 'La Revuelta' regresa este lunes con más sorpresas. David Broncano recibió al dúo de actores para descubrir todos los detalles de su nueva película 'El ser querido', que llegó a los cines el pasado 11 de septiembre. Y en este inicio de semana, el humorista se ha topado con el reto de hacer frente a la entrevista de Pedro Sánchez en 'El Intermedio' y la de Juan Jesús Vivas en 'El Hormiguero'.

La visita del dúo de actores al espacio de TVE se tradujo en un 12% de share y 1.323.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.8% de share y 1.493.000 espectadores gracias a la visita de Ester Expósito. Por otro lado, 'Supervivientes All Stars' anotó un 9.3% de cuota de pantalla en su tramo exprés con 1.003.000 espectadores en Telecinco.

Florentino Fernández y Mala Rodríguez, los invitados de David Broncano de este lunes en 'La Revuelta'

¿Pero quién visitará 'La Revuelta' este lunes 14 de septiembre? 'El Hormiguero' contraataca a la visita de Pedro Sánchez a 'El Intermedio' recibiendo a Jesús Vivas para abrir la semana de entrevistas. El presidente de Ceuta se sentará en el espacio de Antena 3 para contar con todo detalle la situación que atraviesa la ciudad autónoma en plena crisis migratoria. Por su parte, David Broncano recibirá a Florentino Fernández y Mala Rodríguez.

El humorista y la cantante regresarán este lunes al espacio de David Broncano en TVE para continuar con la promoción de 'MasterChef Celebrity Legends', que ya ha arrancado sus emisiones en La 1. La intérprete y su compañero de cocina se sincerarán sobre esta nueva etapa en el concurso de cocina, donde han regresado convertidos en leyendas para disputarse el título más codiciado del formato.

Se trata de la segunda ocasión en la que el cómico visita 'La Revuelta', mientras que Mala Rodríguez se sentará por primera vez como entrevistada este lunes, tras haber realizado un cameo durante la actuación de Rodrigo Cuevas en la pasada temporada. Firmará así un reencuentro con Broncano, a quién visitó en varias ocasiones durante su anterior etapa en Movistar Plus.