'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter afronta un horario distinto desde hoy ante el cambio de programación de Cuatro

Desde este lunes, 14 de septiembre, 'Horizonte' se expandirá en mayor medida por la programación de Cuatro. En un momento dorado para la cadena, en gran parte gracias al programa que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter, Mediaset ha determinado ampliar la duración de su tira diaria y sumar una nueva emisión en la noche de los viernes.

Así, el formato de análisis adelantará su horario de inicio a las 21:10 horas desde este mismo lunes, sumando casi treinta minutos más de emisión, pues hasta la fecha daba comienzo a las 21:35 horas. De este modo, se eliminará 'First Dates' en su totalidad de la parrilla de Cuatro, que venía ofreciendo un refrito del dating show de Carlos Sobera como telonero.

A partir de ahora, no será así y 'Horizonte' recogerá el testigo directo de 'El Desmarque', la ventana deportiva del canal, y del bloque destinado a la información meteorológica. Este movimiento responde a sus grandes resultados de audiencia y tiene como objetivo impulsar aún más a Cuatro y, de paso, comer más terreno a La Sexta, su rival directo.

A su vez, el grupo audiovisual extenderá 'Horizonte' a los viernes en la franja del access prime time (21:10-23:00 horas). Eso sí, en este caso, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente en relevo de Iker Jiménez y Carmen Porter. Se trata de dos rostros reconocidos que ya condujeron con éxito el programa en julio (como suplentes) y que ascenderán así como titulares a partir de ahora para dar un respiro a sus homólogos.

'Horizonte' cuenta con el aval de los datos en competitividad y seguimiento. Iker Jiménez, Carmen Porter y su elenco de colaboradores han arrancado la presente temporada con mucha fuerza y anotando varios récords, y cada extensión en parrilla que se ha introducido ha reportado éxitos. Por tanto, este redoble en la apuesta de Mediaset por la marca está más que justificado.

Así queda el plan de emisiones de 'Horizonte' a partir de esta semana: