'Horizonte' coloniza la programación de Mediaset: Cambia de horario, suma más emisiones y amplía el equipo de presentadores

'Horizonte' conquistará (aún más) la programación de Cuatro a partir de la próxima semana. Mediaset anuncia que el programa comandado por Iker Jiménez y Carmen Porter adelantará su horario de inicio a las 21:10 horas desde el próximo lunes; sumando así casi treinta minutos más de emisión, pues hasta ahora el espacio de actualidad y análisis daba comienzo a las 21:35 horas.

De este modo, el formato producido por Alma Producciones eliminará por completo 'First Dates' de la parrilla del canal rojo, que venía emitiendo un refrito del dating de Carlos Sobera como telonero. A partir de ahora, no será así y 'Horizonte' recogerá el testigo directo de 'El Desmarque', la ventana deportiva, y del bloque destinado a la información meteorológica.

A su vez, el grupo audiovisual italiano avanza que 'Horizonte' ampliará sus emisiones con nuevas entregas los viernes en la franja del access prime time. Eso sí, en este caso, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero al frente. Se trata de dos rostros reconocidos que ya condujeron con éxito el programa en julio (como suplentes) y que ascenderán así como titulares junto a Iker y Carmen; engrosándose el equipo de presentadores oficial.

Este movimiento de calado, que supone una apuesta todavía mayor por la marca 'Horizonte', responde a sus grandes resultados de audiencia. Iker Jiménez, Carmen Porter y su elenco de analistas han arrancado la temporada con mucha potencia y cada extensión en parrilla que se ha aplicado ha reportado éxitos.

Sin ir más lejos, este miércoles, 9 de septiembre, se abogó por estirar la emisión hasta la medianoche para enlazar así con un especial de 'El Chiringuito' en el late night de Cuatro con motivo del inicio de la Champions League. Esa versión excepcional brilló y firmó un excelente 11,6% en el tramo de prime time (23:06-00:00 horas), congregando a más de un millón de espectadores de media. Cifras, en definitiva, que avalan la decisión.

Así será el plan de emisiones de 'Horizonte' a partir del lunes 14 de septiembre: