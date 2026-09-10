Encuesta | Vota por tu concursante favorito de 'Supervivientes All Stars 3' para ser el ganador del reality de Telecinco

'Supervivientes All Stars 2026' arranca este jueves, 10 de septiembre en Telecinco reuniendo a las 14 leyendas del formato, que protagonizarán la tercera edición de esta versión del longevo reality y que se convierten en los concursantes oficiales tras sus saltos desde el helicóptero. Todos ellos lucharán en esta segunda oportunidad por inmortalizar su nombre en la historia del formato y alzarse con el premio final de 50.000 euros.

Tal y como se ha confirmado en la presentación de 'SV All Stars' en el FesTVal 2026, el programa de Telecinco vivirá una novedad histórica. La figura de los capitanes se sumará por primera vez a la dinámica del reality para liderar a los equipos en los que se dividirán los concursantes.

De esta forma, Marta Peñate y Rubén Torres, vencedores de las dos primeras ediciones, se incorporarán por sorpresa al día a día de los supervivientes con el objetivo de liderar a su equipo hasta la victoria. Lo harán en las mismas condiciones que el resto, aunque no podrán ser nominados, expulsados, ni optarán al premio final, pero tomarán decisiones fundamentales para el transcurso de la aventura y para sus respectivos equipos.

La lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars 2026' está completada por perfiles muy variados como Asraf Beno y Rosa Benito, tal y como avanzamos en exclusiva, junto al empresario Albert Barranco, la influencer Alma Bollo, el rapero Arkano, la colaboradora de televisión Chiqui, el karateka Damián Quintero, la modelo e influencer Ivana Icardi, la psicóloga e influencer Lola Ortiz, la modelo y colaboradora de TV María Jesús Ruiz, el windsurfista y empresario Omar Sánchez, el torero Víctor Janeiro, la artista y mánager Yola Berrocal y el esgrimista profesional Yulen Pereira.

¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes All Stars 3'? ¡Vota ya en la encuesta!

Durante las próximas semanas la audiencia tendrá un papel clave y es que además de votar para salvar a los nominados en cada proceso de expulsión, será la responsable de elegir al ganador o ganadora de la tercera edición de 'SV All Stars'. Con el casting al completo y los concursantes habitando en los Cayos Cochinos hondureños solo queda preguntarse: ¿Quién es tu concursante favorito de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA EN LA ENCUESTA DE EL TELEVISERO!