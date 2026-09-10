'La Promesa', avance del capítulo 904 del viernes 11 de septiembre: El engaño a Manuel y un importante anuncio en la serie de RTVE

Mientras, 'Valle Salvaje' sufrirá un parón en su emisión de este viernes por culpa de La Vuelta, 'La Promesa' se mantendrá en la programación en su horario habitual. En el próximo capítulo de la ficción, que La 1 emitirá este 11 de septiembre, Julieta interrumpe, pero Manuel firma la licencia sin leerla porque llega tarde a la boda de María. ¡Ciro ha logrado engañarlo!

Entre tanto, Máximo ha tomado una decisión respecto a la propuesta de matrimonio de Leocadia. María, tras su conversación con Carlo previa a la boda, necesita anunciar algo importante a sus compañeros del servicio. ¿De qué se trata?

Por otra parte, Julieta quiere iniciar un programa de alfabetización para la gente del refugio. Manuel le apoya. Pía, desbordada por las presiones de Leocadia y de todos, suplica a Curro entre lágrimas que la libere de ser su madrina. ¿Aceptará el muchacho?

Resumen del capítulo 903 de 'La Promesa' emitido este jueves 10 de septiembre

Las cocineras regresan al palacio, pero sin ponerse el delantal: solo trabajarán si despiden a Julio. Alonso exige a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara, ¿aceptará el duque de Buenaventura? Martina confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo. Adriano confronta al joven: Martina solo está con él por su chantaje.

Leocadia confiesa que está dolida porque no le han considerado como madrina. Pero no ceja en sus planes con Máximo: matrimonio a cambio de ser el padrino de su hija. Es el día de la boda y María ya está radiante vestida de novia. Sin embargo, en el último momento, pide hablar con Carlo antes del enlace. ¿Qué ocurre?

Ciro y Lorenzo ensayan el plan para colar la licencia entre las facturas: el capitán aparecerá para despistar. ¡Pero no llega él, sino Julieta! Manuel está a punto de firmar, pero se detiene dejando a Ciro al borde del colapso.