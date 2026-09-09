El potente plantel de invitados de 'La Mesa' de Cristina Pardo, que se verá las caras con 'Horizonte' tras un cambio de programación

'La Mesa' enfrenta su segunda semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo rivalizará contra Marc Giró, que regresa este miércoles a laSexta con 'Cara al show', y medirá fuerzas con el estreno de 'El túnel' en La 1. Por otro, también se verá las caras con 'Horizonte', duro adversario, que ofrecerá una versión extendida hasta la medianoche tras un reajuste de programación en Cuatro. Ante ello, en su segunda cita con la audiencia, la periodista ha reunido a un destacado plantel de invitados.

Tras debutar en las noches de Antena 3 oficializando su mudanza de laSexta con un 13.1% de cuota de pantalla y 741.000 espectadores liderando por encima de la final del 'Grand Prix' en La 1, Cristina Pardo regresa esta semana con su segunda entrega, que en este caso contará con el apoyo de 'El Hormiguero' y la entrevista de Pablo Motos a la actriz e influencer Paula Echevarría. Y este miércoles, nuevas personalidades ocupan sus asientos en la mesa.

Óscar Puente y Pedro Cavadas, los invitados de Cristina Pardo en la segunda entrega de 'La Mesa'

'La Mesa' de Cristina Pardo recibirá este miércoles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente y al cirujano Pedro Cavadas, que da el salto a Antena 3 pocos meses después de estrenar su propia docuserie en La 1, 'Operación África'. Pero el programa contará con otras personalidades del mundo de la televisión y la política en el resto de mesas de la noche.

😊 Tenemos nuevos invitados para este miércoles



Se sentarán en #LaMesa:



🗣️Óscar Puente.



🗣️ Pedro Cavadas.



Os esperamos este miércoles, en @antena3com a las 23:00h, con @cristina_pardo. 👩 https://t.co/ta29eyDaMj pic.twitter.com/4VofiEwoUr — La Mesa (@LaMesa_A3) September 8, 2026

Además de las dos estrellas de la noche, el espacio conducido por Pardo contará con Borja Sémper y Begoña Villacís como invitados, así como con el rostro de 'Antena 3 noticias' Vicente Vallés y el presentador Pepe Navarro, que repiten esta semana como miembros de la mesa.

Así, 'La Mesa' competirá directamente esta semana contra el estreno del nuevo programa conducido por Jesús Vázquez en La 1. 'El túnel: avanza y gana' llega este miércoles al prime time de la cadena pública tras 'La Revuelta' como el nuevo concurso de la temporada, en el que 32 personas podrán hacerse hasta con 150.000 euros. Y a la misma hora, 'Cara al show' también encabezará su emisión de regreso a laSexta tras la pausa vacacional con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo como invitados.