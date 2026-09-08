'El Hormiguero' regresó a Atresmedia con la película de su temporada 21 y un espectáculo con robots para avisar de una revolución

Con la llegada de septiembre, 'El Hormiguero' ha puesto punto a final a su descanso vacacional este lunes para arrancar por todo lo alto su temporada 21 en Antena 3. Tras reafirmar su liderazgo en el access prime time por duodécimo año consecutivo el pasado junio, Pablo Motos ha regresado con su equipo cargado de sorpresas en una noche de competencia contra David Broncano, que también ha retomado 'La Revuelta'.

El espacio de las hormigas ha contado con Carlos Alsina y Rafa Latorre como invitados estrella para la entrevista inaugural de la temporada. Y nada más arrancar, han dejado claro el tono futurista de la noche con un ejército de robots avanzando por la Calle Alcalá hasta entrar en los estudios del programa junto al presentador. "La Inteligencia Artificial, la robótica y la sobreinformación lo van a cambiar todo", ha anunciado Pablo Motos dando la bienvenida a su temporada 21.

Bienvenidos a la temporada 21 con el futuro #AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/pKk1wzZVHv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2026

'El Hormiguero' estrena la película con la que abre su temporada 21 en Antena 3

Como suele ser habitual, en su primer día 'El Hormiguero' ha ofrecido su tradicional película, el corto que graban con los invitados de la temporada anterior como: Vicente Vallés, Pedri, Ferrán, Bertín Osborne, Ester Expósito, Carmen Maura, Camilo, Mario Vaquerizo, Goyo Jiménez, Malú, Isabel Preysler y Gloria Estefan entre otros.

Estrenamos “Misión imposible, no… lo siguiente”, la nueva película protagonizada por nuestros invitados de la temporada pasada #AlsinaLatorreEH pic.twitter.com/FxivJT1Wnf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 7, 2026

El film, bajo el título de 'Misión imposible no, lo siguiente' arranca desde el laboratorio de un área restringida, en el que unos científicos se encuentran experimentando con un peligroso virus que queda liberado por error. El científico en cuestión que desencadena una nueva pandemia es el viejo amigo del programa Omar Montes. "La he liado parda", lamenta el cantante para dar paso a una escena con Pablo Motos en mitad del desierto, escalando una roca.

Es ahí cuando Antonio Resines, desde un helicópero, acude a reclutar al conductor de 'El Hormiguero' en busca de ayuda para frenar esta nueva amenaza mundial. "Señor Motos el virus del cuñadismo se está extendiendo por todo el mundo. Su misión, si decide aceptarla, será localizar el laboratorio desde el que se liberó, infiltrarse y recuperar el antídoto", adelanta un holograma de José Sacristán que se proyecta en unas gafas futuristas.

Más adelante, Vicente Vallés adelanta desde 'Antena 3 Noticias' el rápido avance del virus con más de 3 millones de afectados, con las estrellas del Mundial Pedri y Ferrán reaccionando a la noticia desde un bar. "Ya han construido un hospital para los casos más graves, El Cuñadal", adelanta Marc Giró a modo de reportero de la cadena mientras una Ester Expósito convertida en científica examina a algunos de los afectados: Carmen Maura, Camilo o Javier Cámara que recitan lemas como "el cambio climático siempre ha existido" o "los coches eléctricos contaminan más".

Siguiendo el evidente guiño a la pandemia de la COVID-19, Susanna Griso reacciona desde 'Espejo Público' a la iniciativa de la ciudadanía de aplaudir desde el balcón de casa a las 20:00 horas, mostrando a rostros como Marta Sánchez, Leiva o Antonio Orozco aplaudiendo desde un edificio. Todo para apoyar al colectivo más afectado por este virus: los camareros. Una problemática que queda escenificada con Mario Vaquerizo en la barra de un var. "No me pongas agua que vengo duchado de casa", asegura.

Juan y Medio informa entonces, ante un comité de expertos conformado por Lydia Bosch, Mónica Naranjo y Rafael, que el virus se está extendiendo por todo el mundo. Con imágenes de otros invitados de la temporada desde Italia y Alaska desde el paisaje nevado de Alaska. Entonces, Pablo Motos pone su plan en marcha y recluta a artistas como los Hombres G, Lolita, Lola Índigo y otros internacionales como Elsa Pataky.

Tras un trabajo de investigación para determinar la localización del laboratorio encabezada por Marta Díaz y The Grefg, la influencer Roro construye un avión con "lo que tiene por casa", el presentador de 'El Intermedio' y su equipo pone rumbo a Mongolia mientras ven un tutorial del protagonista de 'Berlín' sobre "cómo asaltar un edificio de máxima seguridad".

"Tanto Hollywood tanto Hollywood y no conoces Abacete", le reprocha Joaquín Reyes en la barra de un bar a Chris Pratt en un momento en el que el virus parece haberse extendido casi en su totalidad. Entonces, cuando parece que Mariano Rajoy se está sometiendo a un control rutinario en el puente aéreo, Pablo Motos se quita la máscara del ex presidente para revelar su truco. "Sabía yo que a un presidente no se le ponen pegas", celebra el presentador sentado en el avión en frente de Zendaya y Tom Holland.

Tras un cameo inesperado de 'Ahora caigo' con Arturo Valls, el equipo de 'El Hormiguero' burla la seguridad del laboratorio con José Mota, Samantha Vallejo-Nágera, Pablo Alborán y José Mota entre otros rostros acompañándolo en su asalto. Y después de sortear algunos de los obstáculos y trampas para llegar a la sala secreta, es el actor Can Yaman quién proporciona a Antonio Banderas el código para abrir las puertas.

"¿Cómo harán para extender el antídoto por todo el planeta?", pregunta Gloria Serra después de que Pablo Motos y su equipo hayan conseguido finalmente la cura del cuñadismo. La solución: una brigada de helicópteros, el de Melody incluido, que van fumigando la ciudad con el antídoto mientras Yurena entona 'No cambié'. "Esto yo ya lo dije", señala Marcos Llorente.

"¡Lo hemos conseguido chicos, hemos salvado el mundo!", celebran Pablo Motos y su equipo brindando con champán desde el avión. Una euforia que toca fin ante un inesperado comentario de Jorge Marrón. "A mí ponme otra, que esta tiene agujero", señala el colaborador de 'El Hormiguero' desatando el pánico.

Y finalmente, tras la película que marca el inicio de temporada cada año, los robots del inicio de la emisión han sido los encargados de cerrar el primer programa de 'El Hormiguero' con una escena insólita: realizando una coreografía en perfecta sincronía con un grupo de bailarines.