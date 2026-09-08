Golpe en Telecinco: 'Rueda la Letra' tropieza en audiencias y la vuelta de El Rosco obtiene una muy fría recepción

Tras el estreno de 'Rueda la Letra' en Telecinco, la mayor apuesta del canal en el presente arranque de curso por lo que representa poseer la prueba más icónica de la televisión, la expectación se trasladaba hacia sus primeros resultados de audiencia.

El nuevo concurso con El Rosco, ahora La Rueda, como elemento principal contó con varios puntos fuertes y algunas debilidades no menores que ya examinamos. El tramo del emblemático abecedario circular demostró que el equipo ha trabajado en aumentar su peso y épica, con una escenografía y liturgia muy atractivas.

Entretanto, las comparaciones con 'Pasapalabra'. Muchos señalaron el cierto parecido de 'Rueda la Letra' con el formato que actualmente emite Antena 3. La atmósfera es, en efecto, muy similar pese a que tres de las cuatro pruebas previas al 'Rosco' se alejan notablemente y se perfilan como muy dinámicas e interactivas.

El hándicap (quizás inesperado, quizás no) fue Carlos Sobera. El presentador no aprovechó su veteranía en La Rueda y, en el debut, se vio arrollado por ella. Este juego requiere de un nivel de exigencia que no alcanzó. Necesita rodar (nunca mejor dicho).

Con estas valoraciones como preámbulo, faltaba por conocer la recepción de la audiencia en términos cuantitativos. En otras palabras, la implacable sentencia del share. El interés se presumía máximo por lo que significa 'Rueda la Letra' (no es un concurso más) y por la importancia que entraña en Mediaset en mitad de una batalla legal con Atresmedia e ITV Studios.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad: los datos han sido demoledores. El estreno de 'Rueda la Letra' con el nuevo 'Rosco' pinchó con un 9,1% de cuota de pantalla y 624 mil telespectadores de media. No generó estímulo alguno y ligeramente mejoró las cifras habituales que Telecinco alcanza en esa franja horaria (19:00-20:00 horas).

El estreno de #RuedaLaLetra en la tarde de @telecincoes firma un 9.1%, 624.000 y 1.349.000 espectadores únicos



🎯 Promedia un 46.3% de fidelidad



🎯 +8.9% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XuX9DI7S06 — Dos30' (@Dos30TV) September 8, 2026

Muy lejos de liderar su franja, fue tercera opción después de 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 (9,9%) y 'La Promesa' + 'Malas Lenguas' (13,3%) en TVE. Otro titular que la cadena de Fuencarral no ha podido evitar pese a su gran apuesta y la intensa campaña de promoción. Se observa así el nulo poder de convocatoria de El Rosco fuera de 'Pasapalabra' y cómo ha podido caer en el olvido en estos meses de ausencia en pantalla.

La curva minuto a minuto, a la que hemos tenido acceso gracias a un informe de la consultora Dos30', así lo refleja a priori, pues se mantuvo casi plana entre el 8% y 10% a lo largo de gran parte de la emisión. El primer minuto anotó un 9,1% y la cuota máxima se dio a las 20:00 horas, en el desenlace del Rosco, con un 11%.

Las métricas son muy sorpresivas y desalentadoras ya que, además, hay que tener en cuenta el factor estreno, que, normalmente, suele dopar el rendimiento de un debut ante la intriga por conocer cómo es el nuevo producto. En cambio, no parece que suscitara la más mínima expectativa (de momento) a juzgar por esos pobres registros.

Para más presión, la verdadera prueba de fuego llegará a partir de este martes, cuando la audiencia conectará movida solo por el gusto y no por la curiosidad que no da fidelidad. Y en caso de descender de ese ya frío 9,1% del primer programa, estaríamos ante un durísimo mazazo para Telecinco.

En este pinchazo para 'Rueda la Letra' tuvo mucho que ver el estado tan grave de la cadena en la tarde. Antes, 'El verano se mueve' obtuvo un desastroso 6,9%. Tampoco le fue nada bien a 'El Diario de Jorge' en el arranque de su tercera temporada (7,6%), es decir, Jorge Javier Vázquez no representó ningún reclamo. Tan solo 'Allá tú' logró el doble dígito con un 10%.

Respecto a 'Pasapalabra', no generó síntomas de erosión. El concurso conducido por Roberto Leal se mantuvo en su línea, prácticamente de manera inalterable, con un potente 17,8% de cuota y casi 1,4 millones de espectadores de media. Terminó por encima del 23% con 'AlaZ', el clímax final sucedáneo de El Rosco.