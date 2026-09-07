Mediaset presenta 'Supervivientes All Stars 3': El cambio inédito en el juego que recuerda a 'El Conquistador' y dos fichajes imprevistos

'Supervivientes All Stars' ya está listo para abrir de nuevo la palapa. Telecinco estrenará este jueves 10 de septiembre, a partir de las 21:45 horas, una nueva edición del reality con un casting formado por rostros que ya conocen de primera mano las duras condiciones de Honduras. El programa, que tendrá una duración aproximada de entre ocho y diez semanas y pondrá en juego un premio de 50.000 euros, ha presentado este lunes en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz sus principales novedades. Entre ellas destaca una figura inédita en España: habrá dos capitanes que no serán concursantes, pero tendrán un papel fundamental en el desarrollo de la competición.

El Televisero ha asistido a la presentación de esta nueva edición, en la que se ha confirmado que Marta Peñate y Rubén Torres, ganadores de las dos primeras ediciones de 'Supervivientes All Stars', regresarán a Honduras para ponerse al frente de los dos equipos. Los capitanes no podrán ser nominados ni expulsados y tampoco optarán al premio final, pero vivirán en las mismas condiciones que sus compañeros y tendrán capacidad para tomar decisiones que pueden alterar el rumbo del concurso. "Cambia el juego con esta edición, ellos ni siquiera lo saben", ha avanzado Jaime Guerra, director general de Contenidos de Mediaset España, durante el acto.

Marta Peñate y Rubén Torres regresan como capitanes y cambian las reglas del juego

Marta Peñate y Rubén Torres en la presentación de 'Supervivientes All Stars' / Fuente: FesTVal

Marta Peñate y Rubén Torres liderarán a los 14 concursantes y se enfrentarán cada semana en un duelo que determinará quién tendrá ventaja y qué decisiones podrá tomar cada uno. La figura de los capitanes se incorpora por primera vez a la versión española de 'Supervivientes', después de haber estado presente en adaptaciones de Estados Unidos, Finlandia y Francia y de ser muy reconocida en nuestro país gracias a 'El conquistador' de ETB, y que también se pudo ver en TVE. En esta ocasión, además, ambos ex ganadores vivirán en las mismas condiciones que el resto de participantes y estarán implicados directamente en la supervivencia de sus respectivos equipos.

La presencia de ambos generará además nuevas dinámicas que pueden cambiar por completo el rumbo de la aventura. Entre ellas destaca el "Duelo de capitanes", un juego semanal que será fundamental para las nominaciones y el destino de los concursantes. El ganador obtendrá un importante privilegio, mientras que el perdedor tendrá que asumir una penitencia que también repercutirá en su equipo.

La mecánica introduce así una nueva capa de estrategia en un reality en el que todos los participantes parten con experiencia previa en el formato. Rosa Benito, Arkano, Alma Bollo, Asraf Beno, Almudena Martínez “Chiqui”, Ivana Icardi, Damián Quintero, María Jesús Ruiz, Yola Berrocal, Omar Sánchez, Yulen Pereira, Víctor Janeiro, Albert Barranco y Lola Ortiz serán los concursantes que se repartirán entre los dos equipos.

💥 BOMBAZO en el @FesTVal 💥 Marta Peñate y Rubén Torres, regresan a Honduras como CAPITANES DE LOS EQUIPOS de #SVAllStars. ¡CAMBIA EL JUEGO! 😱



El jueves a las 21:45h, estreno en Telecinco pic.twitter.com/evMXML3iB8 — Mediaset España (@mediasetcom) September 7, 2026

Una figura inédita que obligará a los concursantes a jugar de otra manera

El regreso de dos ganadores de 'Supervivientes All Stars' como capitanes no es casual. Marta Peñate y Rubén Torres ya conocen las exigencias del formato y saben lo que implica enfrentarse a las condiciones extremas de Honduras, pero ahora tendrán que afrontar el reality desde una posición diferente. Marta Peñate ha asegurado que llega dispuesta a "dar todas las ganas y fuerza de entretener" que tiene, mientras que Rubén Torres ya ha entrado en el juego de la rivalidad al asegurar: "Yo creo que Marta me ganará más pruebas que Tony".

El propio Jaime Guerra ha destacado precisamente la experiencia que aportan las dos figuras al formato. "Este programa es ADN Mediaset", ha defendido el directivo, que ha puesto como ejemplo la presencia de ganadores míticos como Rosa Benito o Víctor Janeiro. La diferencia respecto a una edición convencional está en que quienes regresan como leyendas ya saben a qué se enfrentan: "Cuando son nuevos no saben lo que les espera, cuando vienen al 'All Stars' no es tan fácil que vuelvan, tienen que estar preparados mentalmente", ha explicado.

Nuevas pruebas, dos playas y una palapa exterior

'Supervivientes All Stars 3' también introducirá cambios en la dinámica habitual del programa. Los concursantes estarán repartidos entre dos nuevas zonas: Playa Sol, la más favorable y con mayor número de recursos, y Playa Luna, mucho más inhóspita y con recursos prácticamente inexistentes. Cada semana los equipos competirán en un juego de localización y el ganador podrá decidir en cuál de las dos playas quiere vivir.

Otra de las grandes novedades será "La liga de los nominados", una competición de juegos clasificatorios en la que los concursantes nominados podrán luchar por su propia salvación. De esta manera, por primera vez, los candidatos a la expulsión tendrán la posibilidad de evitarla gracias a sus propias capacidades y sin depender exclusivamente del voto de la audiencia.

La "Palapita" será otra modificación de esta edición. Se trata de una versión renovada de la Palapa, situada en el exterior, donde los supervivientes abordarán semanalmente las situaciones más destacadas de su convivencia y supervivencia. Esta nueva estancia convivirá con "La Palapa" tradicional, que seguirá formando parte de la dinámica del concurso.

A lo largo de la edición, los concursantes se enfrentarán a más de 60 juegos nuevos y renovados, además del regreso de algunas pruebas míticas del formato como "Duelo al sol", "La caída de Ícaro", "La noria infernal", "El caballo de Troya", "Las camas voladoras", "Cantando bajo la lluvia" o "El puente de las emociones".

Un casting de leyendas con cuentas pendientes en Honduras

Sandra Barneda y Juanra Gonzalo en la presentación de 'Supervivientes All Stars'

Más allá de sus novedades de mecánica, 'Supervivientes All Stars' recupera a algunos de los rostros más reconocibles de la historia reciente del reality. El casting mezcla ganadores, finalistas y participantes que dejaron huella en sus respectivas ediciones, con nombres como Rosa Benito, Yola Berrocal, María Jesús Ruiz, Víctor Janeiro o Asraf Beno.

En el caso de Rosa Benito, la que fuera colaboradora de 'De lunes a viernes' afrontará esta nueva aventura con un récord bajo el brazo: a sus 70 años pues se convertirá en la persona famosa de mayor edad que participa en 'Supervivientes All Stars'. La ganadora de la edición de 2011 regresa a Honduras dispuesta a demostrar que la edad no es un límite para cumplir sueños.

Y Víctor Janeiro, ganador de 'Supervivientes 2005', afrontará además un reto inédito para él: aquella edición se celebró hace 21 años en África, por lo que se enfrentará por primera vez al mítico salto del helicóptero y a las condiciones de los Cayos Cochinos, como la pesca, los juegos en el mar o las tormentas.

La nueva edición volverá a contar con un enorme despliegue técnico y humano. Más de 200 profesionales desplazados desde España y alrededor de 70 trabajadores hondureños participarán en una producción que contará con dos helicópteros, más de una veintena de embarcaciones, cuatro buzos, drones, 12 cámaras destinadas a los juegos y una red de 10.000 metros de fibra óptica para seguir el día a día de los concursantes en las principales localizaciones.

Un reality, avalado por sus audiencias

'Supervivientes All Stars' llega a esta tercera edición después de cerrar la segunda como el programa de prime time con mejor share en el arranque de la pasada temporada. Las galas principales promediaron un 17,5% de cuota y 1.029.000 espectadores, mientras que la final que proclamó ganador a Rubén Torres alcanzó un 20,8% y 1.233.000 espectadores, el mejor dato de audiencia de aquella edición. El éxito también se trasladó a las redes sociales, donde la segunda edición acumuló más de 416 millones de visualizaciones y más de 800.000 comentarios.

Sandra Barneda será la encargada de conducir las galas dominicales y ha puesto sobre la mesa una de las particularidades de este formato: la distancia entre lo que viven los concursantes en Honduras y lo que se percibe desde España. La presentadora ha recordado su experiencia al frente del debate y cómo recibió entonces una advertencia sobre la necesidad de medir incluso el tono de los comentarios realizados desde plató, ya que determinadas bromas pueden llegar a los concursantes y afectar a su estado de ánimo.

La presentadora también ha reconocido sus ganas de volver a compartir escenario con Jorge Javier Vázquez, que estará al frente de las galas principales. "Tengo ganas de ver a Jorge porque con ese casting se lo va a pasar muy bien", ha señalado Sandra Barneda, poniendo el foco en una edición que recupera a algunas de las personalidades más reconocibles de la historia del reality.

Con los 14 concursantes preparados para regresar a Honduras y Marta Peñate y Rubén Torres dispuestos a asumir por primera vez el papel de capitanes, 'Supervivientes All Stars 3' llega a Telecinco con una mecánica renovada y varias novedades que prometen alterar la convivencia desde el primer día. La nueva edición arrancará este jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas en Telecinco y también podrá seguirse en Mediaset Infinity, con Jorge Javier Vázquez al frente de las galas de los martes y jueves y Sandra Barneda de las de los domingos, siempre en conexión con María Lamela desde los Cayos Cochinos. La aventura volverá a desarrollarse además en plena temporada de huracanes en la zona, con unas condiciones meteorológicas que llevarán al límite el día a día de los supervivientes.