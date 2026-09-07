¿Quiénes son Sergio y Paola, una de las parejas de 'La Isla de las Tentaciones 11' con un secreto controvertido?

Sergio (30 años) y Paola (24 años) forman otra de las parejas de 'La isla de las tentaciones 11'. Él procede de Málaga y es policía mientras ella viene de Las Palmas y es higienista dental.

Llevan dos años y medio juntos. Tras mantener una relación a distancia pese a sus celos, empezaron a vivir juntos hace medio año y pronto lo dejaron por sus discusiones. Pero en este tiempo se han dado cuenta de cuánto se quieren y de su deseo de formar una familia.

Se conocieron en una discoteca de Gran Canaria. Desde entonces han mantenido una relación a distancia hasta que ella dejó su trabajo fijo y se fue a Málaga para hacer las prácticas para estar más cerca y poder afianzar su noviazgo.

Los dos son celosos. Ella afirma no haber sido nunca infiel. Él confiesa que tontea con chicas, aunque ella no lo sabe. Un secreto que, de descubrirse, generará controversia. Al poco de vivir juntos lo dejaron por sus continuas discusiones. Él necesitaba espacio y que ella controlara sus impulsos.

En el tiempo que han estado separados se han dado cuenta de que se quieren más de lo que creían. Sergio quiere demostrarle a Paola que puede someterse a la tentación y ella quiere que le demuestre que puede confiar en él.

Antes de partir a República Dominicana y separar sus caminos, Sergio y Paola han explicado cuáles son sus objetos imprescindibles que se llevan en la maleta para acordarse del otro. En el caso de él, Sergio explica que ha elegido una foto que le regaló ella en su primer año de relación así como una crema solar para cuidarse la piel porque está muy blanco y un coletero que le entregó Paola el primer día que se conocieron. Por su parte, Paola se lleva un collar con sus iniciales así como una fotografía de ambos.